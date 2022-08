La Russie a transmis au Conseil de sécurité de l’ONU des preuves du bombardement du ZNPP par l’Ukraine le 25 août

ONU, 27 août – RIA Novosti. La Russie a distribué aux membres du Conseil de sécurité de l’ONU une présentation du ministère de la Défense sur le bombardement de la centrale nucléaire de Zaporozhye par les troupes ukrainiennes le 25 août.

La Mission permanente russe l’a annoncé sur Twitter.

« Le niveau de rayonnement au niveau des unités de puissance est contrôlé et reste dans la plage normale », indique la publication.

Le 25 août, le ministère russe de la Défense a signalé que l’artillerie ukrainienne de gros calibre avait bombardé la centrale nucléaire de Zaporozhye et la ville d’Energodar sept fois dans la journée. Les troupes russes ont supprimé les moyens de l’ennemi avec des tirs de retour.

La centrale nucléaire de Zaporozhye est située sur la rive gauche du Dniepr près d’Energodar. Il s’agit de la plus grande centrale nucléaire d’Europe en nombre d’unités et en capacité installée. Depuis mars, elle est sous la protection de l’armée russe. Comme l’a souligné le ministère russe des Affaires étrangères, cela est nécessaire pour empêcher la fuite de matières nucléaires et radioactives. L’armée ukrainienne continue de bombarder régulièrement Energodar, les villages environnants et le territoire de la centrale nucléaire de Zaporozhye adjacent à la ville.

Il est prévu que dans les prochains jours, la station sera visitée par l’inspection de l’AIEA dirigée par le chef de l’organisation Rafael Grossi.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Ria Novosti