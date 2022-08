L’Iran et la Russie s’apprêtent à créer un cartel mondial du gaz naturel

L’alliance russo-iranienne veut contrôler au maximum les deux composantes cruciales de la matrice d’approvisionnement mondiale : le gaz acheminé par voie terrestre via des gazoducs et le gaz acheminé via des navires en gaz naturel liquéfié (GNL), et ils s’apprêtent donc à créer un cartel mondial du gaz naturel.

Le protocole d’accord de 40 milliards de dollars américains entre Gazprom et la National Iranian Oil Company (NIOC) qui a été signé le mois dernier est une première étape pour permettre à la Russie et à l’Iran de mener à bien leur plan de longue date visant à être les principaux acteurs d’un cartel mondial pour les fournisseurs de gaz, similaire à l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) pour les fournisseurs de pétrole. Cette « OPEP du gaz » permettrait la coordination d’une quantité remarquable des réserves mondiales de gaz et le contrôle des prix du gaz dans les années à venir, en s’appuyant sur l’actuel Forum des pays exportateurs du Golfe (GECF). Les deux nations sont dans une position idéale pour le faire car elles occupent les deux premières places de la liste des plus grandes réserves de gaz au monde, la Russie détenant un peu moins de 48 000 milliards de mètres cubes (tcm) et l’Iran près de 34 000 milliards de mètres cubes (tcm), respectivement.

L’alliance russo-iranienne veut contrôler autant que possible les deux composantes cruciales de la matrice d’approvisionnement mondiale : le gaz acheminé par voie terrestre via des gazoducs et le gaz acheminé via des navires en gaz naturel liquéfié (GNL). Ceci est démontré par le plus récent protocole d’accord à multiples facettes entre Gazprom et la NIOC. Suite à la signature du protocole d’accord Gazprom-NIOC, Hamid Hosseini, président de l’Union iranienne des exportateurs de pétrole, de gaz et de produits pétrochimiques, a publié la déclaration suivante à Téhéran la semaine dernière : « Maintenant, les Russes sont arrivés à la conclusion que la consommation de gaz dans le monde va augmenter et la tendance à la consommation de GNL a augmenté et eux seuls ne sont pas en mesure de répondre à la demande mondiale, il n’y a donc plus de place pour la concurrence gazière [entre la Russie et l’Iran] ». Il a ajouté : « Le vainqueur de la guerre russo-ukrainienne, ce sont les États-Unis, et ils s’empareront du marché européen, donc si l’Iran et la Russie peuvent réduire l’influence des États-Unis sur les marchés du pétrole, du gaz et des produits en travaillant ensemble, cela profitera aux deux pays.

Selon les premières analyses d’OilPrice.com sur le protocole d’accord Gazprom-NIOC, il comporte quatre éléments principaux destinés à créer une « OPEP du gaz ». L’un des aspects est que le développement de 10 milliards de dollars américains des champs gaziers de Kish et North Pars dans le but que les deux champs produisent plus de 10 millions de mètres cubes de gaz par jour a été promis par le géant gazier russe soutenu par l’État à la NIOC. Le champ gazier supergéant de South Pars est situé à la frontière maritime entre l’Iran et le Qatar, et une initiative de 15 milliards de dollars visant à renforcer la pression là-bas recevra également le soutien total de Gazprom. Troisièmement, Gazprom offrira un soutien complet pour le développement de plusieurs projets de gaz naturel liquéfié (GNL) et la construction de gazoducs d’exportation de gaz. Selon une source de haut niveau qui coopère étroitement avec le ministère iranien du Pétrole, le quatrième élément est que la Russie examinerait toutes les options pour persuader d’autres puissances gazières importantes du Moyen-Orient de se joindre au lent déploiement du cartel « Gas OPEP ». « Contrôler autant de flux mondiaux que cela sera la clé de l’énergie basée sur l’énergie au cours des dix à vingt prochaines années, comme on l’a déjà vu à plus petite échelle dans l’emprise de la Russie sur l’Europe grâce à ses approvisionnements en gaz », a-t-il poursuivi. « Le gaz est largement considéré comme le produit optimal dans la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables. »

D’un point de vue descendant, l’alliance Russie-Iran se concentre sur l’incitation d’autres producteurs importants du Moyen-Orient qui sont considérés comme indécis à s’engager sur l’axe Russie-Iran-Chine ou sur l’axe États-Unis-Europe-Japon pour fournir ouvertement ou soutien secret à la construction de l’OPEP du Gaz. Étant donné qu’il partage la principale source de sa prospérité continue avec l’Iran sous la forme d’un réservoir de 9 700 kilomètres carrés (km²) contenant au moins 51 000 milliards de mètres cubes (tcm) de gaz et 50 milliards de barils de condensats naturels, le Qatar (qui détient le troisième -les plus grandes réserves de gaz au monde, à un peu moins de 24 000 milliards de mètres cubes (tcm), et est le premier fournisseur de GNL) a longtemps été considérée par la Russie et l’Iran comme un candidat de choix pour un tel cartel du gaz. Ce réservoir du célèbre champ iranien South Pars, qui contient plus de 14 000 milliards de mètres cubes (tcm) de gaz, possède des droits exclusifs sur 3 700 km2. Le North Field du Qatar est responsable des 6 000 km2 restants (et 37 000 milliards de mètres cubes (tcm) de gaz).

Selon une analyse approfondie des marchés mondiaux du pétrole, un nouvel accord de coopération a été conclu entre Téhéran et Doha en 2017 sur le réservoir commun et au-delà. Depuis lors, le Qatar a fait un effort conscient pour maintenir de bonnes relations avec les deux principaux blocs de puissance géopolitique. L’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, s’est rendu à la Maison Blanche au début de cette année et, en mars, il a rencontré Robert Habeck, le ministre allemand de l’économie, pour discuter de la manière dont le Qatar pourrait aider à assouplir les restrictions sur le gaz russe entrant en Europe. Mais avant ces voyages, le Qatar a signé un certain nombre d’accords d’approvisionnement en GNL à long terme avec la Chine, suscitant de sérieuses inquiétudes à Washington (d’où la visite d’Al Thani aux États-Unis en janvier).

La Russie et l’Iran voient un autre domaine particulier de vulnérabilité dans la composition politique de Doha qui peut être exploité dans la formation d’une OPEP du gaz, et c’est son aversion pour son autre voisin, l’Arabie saoudite. Cette vulnérabilité s’ajoute à l’exigence de bonnes relations entre le Qatar et l’Iran pour assurer le fonctionnement optimal de leur immense réservoir de gaz commun. Les Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Égypte ont d’abord activement soutenu le blocus du Qatar de 2017 à 2021, qui était géré par l’Arabie saoudite. Plus tard, l’aide est venue de la Jordanie, de la Libye et d’autres petits États. Le Qatar ne l’a jamais oublié, pas plus qu’il n’a oublié l’aide que l’Iran et la Russie ont apportée à Doha à l’époque, directement et indirectement via la Turquie.

Le GECF, dont les 11 membres contrôlent plus de 71 % des réserves mondiales de gaz, 44 % de sa production commercialisée, 53 % de ses gazoducs et 57 % de ses exportations de GNL, a été créé avec l’aide de la Russie, de l’Iran et du Qatar, qui représentent ensemble un peu moins de 60 % des réserves mondiales de gaz. Sa mission à long terme (pdf ci-dessous) est de «renforcer le rôle du GECF sur la scène énergétique mondiale afin de soutenir les droits souverains des pays membres sur leurs ressources en gaz naturel, de maximiser leur valeur au profit de leur population et promouvoir leur coordination sur les développements énergétiques mondiaux en vue de contribuer au développement durable mondial et à la sécurité énergétique. Cet énoncé de mission a été convenu à Moscou.

Des plans visant à approfondir la collaboration entre les membres du GECF sont discutés depuis un certain temps déjà, dans le but de les rendre aussi influents sur le marché du gaz que l’OPEP l’était autrefois (avant que la guerre des prix du pétrole de 2014-2016 ne soit déclenchée contre le secteur américain du pétrole de schiste et ne perde par l’Arabie Saoudite). Des représentants de haut rang de la Russie, de l’Iran et du Qatar se sont rencontrés à Téhéran en octobre 2008 pour discuter de la coopération trilatérale et de la formation potentielle d’un cartel de pays exportateurs de gaz de type OPEP. Le fait que le Qatar ait refusé de s’aligner complètement sur l’alliance russo-iranienne signifiait que la composante d’approvisionnement pivot de la matrice d’approvisionnement en gaz, le GNL, restait hors du contrôle de Moscou et de Téhéran, ce qui a été un facteur majeur expliquant pourquoi l’idée n’a pas été pleinement réalisée. Bien qu’une partie du contrat Gazprom-NIOC vise à aider l’Iran à devenir une superpuissance dans la production de GNL, il est également vrai qu’il s’agit d’un projet à moyen et long terme. L’Iran dispose de vastes réserves de gaz pour le faire progressivement.

Cependant, il y a des indications que l’hésitation du Qatar à rejoindre l’OPEP du gaz pourrait s’estomper dans un proche avenir. Depuis que Doha a récemment perdu sa position de premier exportateur mondial de GNL, le maintien de cette position est un aspect crucial de ses ambitions économiques. À cet égard, les accords à long terme avec la Chine sont cruciaux pour Doha. L’accord d’achat et de vente à long terme entre China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) et Qatar Petroleum pour 2 millions de tonnes par an de GNL pour une durée de 10 ans a été un premier exemple significatif qui a servi de modèle pour les transactions suivantes. Suite à ces premiers accords avec la Chine, le Qatar a signé des contrats d’approvisionnement en GNL avec les alliés de la Chine et de la Russie, l’Iran et le Pakistan. Le contrat de vente et d’achat de 10 ans prévoit que Qatar Petroleum fournira à la Pakistan State Oil Company jusqu’à 3 mtpa (millions de tonnes par an) de GNL à divers ports du pays. Cet accord s’étend sur le précédent, qui a été signé en 2016 et est intervenu à peu près au même moment que l’accord entre le Bangladesh, proche allié pakistanais, et le Qatar pour fournir au Pakistan 3,75 mtpa de GNL.

