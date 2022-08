La FDA américaine a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin Pfizer-BioNTech en décembre 2020. Une semaine plus tard, les autorités ont approuvé l’utilisation d’urgence du vaccin de Moderna. Maintenant, Moderna poursuit Pfizer pour avoir volé la technologie de l’ARNm.

Pfizer et son partenaire BioNTech sont poursuivis par Moderna pour avoir prétendument violé ses brevets en utilisant sa technologie pour créer le vaccin COVID-19.

Moderna a déclaré qu’il pensait que le vaccin Pfizer-BioNTech avait violé la technologie exclusive de l’ARNm qu’il avait commencé à développer des années avant que l’épidémie ne s’installe et a déposé des plaintes aux États-Unis et en Allemagne vendredi.

Moderna a affirmé que Pfizer et BioNTech avaient volé sa « technologie révolutionnaire » sans autorisation afin de créer leur propre vaccin contre le coronavirus.

« Pfizer et BioNTech ont soumis quatre candidats vaccins différents à des tests cliniques, qui comprenaient des options qui auraient évité la voie innovante de Moderna », a affirmé la société dans un communiqué de presse vendredi.

« Pfizer et BioNTech, cependant, ont finalement décidé de procéder avec un vaccin qui a exactement la même modification chimique d’ARNm que [le vaccin de Moderna] Spikevax. »

Moderna a déclaré que ses experts avaient commencé à développer la technologie en 2010 et que cinq ans plus tard, c’était la première entreprise à tester la technologie sur des humains.

« Encore une fois, malgré de nombreuses options différentes, Pfizer et BioNTech ont copié l’approche de Moderna pour coder la protéine de pointe pleine longueur dans une formulation de nanoparticules lipidiques pour un coronavirus », a ajouté la société. « Les scientifiques de Moderna ont développé cette approche lorsqu’ils ont créé un vaccin contre le coronavirus qui cause le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) des années avant l’apparition de la COVID-19. »

Pfizer « surpris » par le procès

Un représentant de Pfizer a déclaré vendredi à Fortune que le procès de Moderna avait été une surprise.

« Pfizer-BioNTech n’a pas encore entièrement examiné la plainte, mais nous sommes surpris par le litige étant donné que le vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech était basé sur la technologie de l’ARNm exclusive de BioNTech et développé à la fois par BioNTech et Pfizer », a déclaré le porte-parole.

« Nous restons confiants dans notre propriété intellectuelle soutenant le vaccin Pfizer-BioNTech et nous nous défendrons vigoureusement contre les allégations du procès. »

Vendredi, le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, a annoncé que la société intentait les poursuites «pour protéger la plate-forme technologique innovante de l’ARNm que nous avons lancée, investi des milliards de dollars dans la création et brevetée au cours de la décennie précédant la pandémie de COVID-19».

Il a également déclaré que Moderna utilisait sa technologie de l’ARNm pour produire des médicaments pour les maladies infectieuses telles que le VIH et les maladies non transmissibles telles que le cancer.

Brevets de vaccins

En octobre 2020, avant que toute vaccination COVID ne soit utilisée en dehors des tests cliniques, Moderna s’est engagée à ne pas appliquer ses brevets liés à la COVID-19 pendant la durée de la pandémie.

En mars de cette année, la société a changé de position, affirmant que la pandémie avait atteint une « nouvelle phase » dans laquelle l’approvisionnement en vaccins ne posait plus de problèmes d’accessibilité dans de nombreuses régions du monde.

À l’époque, Moderna a déclaré qu’elle n’appliquerait pas de brevets dans 92 pays à revenu faible ou intermédiaire, mais qu’elle prévoyait que d’autres entreprises sur d’autres marchés « respecteraient ses droits de propriété intellectuelle ». Il a également déclaré que si des fabricants de vaccins concurrents le demandaient, il fournirait des licences «commercialement raisonnables» pour utiliser sa technologie.

Moderna a déclaré vendredi dans ses poursuites contre Pfizer et BioNTech qu’elle n’exigeait pas le retrait de son vaccin COVID du marché ni une injonction pour restreindre sa vente future.

L’entreprise a également déclaré que les dommages-intérêts demandés n’avaient rien à voir avec les ventes aux 92 pays exclus de sa garantie de brevet et qu’elle ne poursuivrait aucun dommage où le gouvernement des États-Unis serait jugé coupable.

Tous les dommages-intérêts demandés par Moderna concerneraient les ventes effectuées après le 8 mars 2022, date à laquelle l’entreprise a modifié sa politique de brevet de vaccination COVID.

Espace compétitif

Bien que les vaccins à ARN messager (ARNm) fassent l’objet de recherches depuis de nombreuses années, la technologie n’a pas été mise à la disposition du grand public avant l’introduction des vaccins COVID-19.

La technologie de l’ARNm est utilisée dans les vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech pour stimuler une réponse immunitaire qui protège les receveurs contre le virus.

Dans les études cliniques de phase III de 2020, les deux vaccins ont montré des taux d’efficacité d’environ 95 %. Les deux, cependant, ont été créés pour contrer la souche originale du virus et sont donc moins efficaces contre ses variantes ultérieures.

Les sous-variantes BA.4 et BA.5 Omicron, les souches prédominantes du virus aux États-Unis, sont au centre de tous les efforts des firmes pour créer des vaccins.

Les ventes du vaccin COVID-19 de Pfizer ont rapporté 37 milliards de dollars l’année dernière.

807 millions de vaccins COVID totalisant 17,7 milliards de dollars ont été distribués par Moderna en 2021.

Selon Our World in Data, le vaccin Pfizer-BioNTech est le vaccin COVID-19 le plus souvent administré aux États-Unis, avec Moderna deuxième sur la liste.

Selon une analyse du New York Times, le vaccin Oxford-AstraZeneca, qui n’utilise pas la technologie de l’ARNm, est le plus largement utilisé dans le monde. Selon le Times, Pfizer-BioNTech est le deuxième vaccin le plus utilisé au monde, suivi de Moderna.

Traduction : MIRASTNEWS

Peter McCullough : » J’ai donné mon analyse pour Amanda et Carl sur NewsMax sur le procès Pfizer contre Moderna.

Ce sera bon pour l’Amérique d’en savoir plus sur la planification préalable et la collaboration avec le NIH et le PCC des années avant que le virus ne soit libéré de l’annexe de biosécurité de Wuhan construite par Bancel alors qu’il était à l’IVD français.

Source : GreatGameIndia

Une étude évaluée par des pairs révèle que les piqûres d'ARNm suppriment le système immunitaire et augmentent le risque d'autres maladies/cancers

