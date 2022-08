La crise de l’eau en Chine pourrait déclencher une catastrophe mondiale

Environ 90 % du réseau électrique chinois dépend d’abondantes ressources en eau, qui seront menacées par la crise de l’eau, et seul le charbon peut résoudre ce problème, ce qui pourrait déclencher une catastrophe mondiale.

La crise de l’eau en Chine n’est pas nouvelle, mais elle s’est aggravée et est maintenant « au bord de la catastrophe », selon les Affaires étrangères, et pourrait conduire à une catastrophe mondiale.

Compte tenu de l’importance primordiale du pays pour l’économie mondiale, les perturbations potentielles dues à l’eau commençant en Chine se répercuteraient rapidement sur les marchés de l’alimentation, de l’énergie et des matériaux du monde entier et créeraient des turbulences économiques et politiques pour les années à venir. -Affaires étrangères

Lit de la rivière asséchée de la rivière Jialing, un affluent du Yangtsé, Chine

Pour commencer, rien ne remplace l’eau, qui est nécessaire à la production de nourriture, à la production d’énergie et au maintien de toute vie sur Terre.

L’infrastructure hydraulique de la Chine dans le nord de la Chine a atteint des niveaux insoutenables à la suite de décennies de croissance économique et démographique. La Chine consomme dix milliards de barils d’eau par jour (environ 700 fois plus qu’elle consomme quotidiennement de pétrole).

L’approvisionnement par habitant autour de la plaine de Chine du Nord à la fin de 2020, à 253 mètres cubes, était inférieur de plus de 50 % à la définition de l’ONU de la pénurie aiguë d’eau, selon le rapport. Pékin, Shanghai et Tianjin, trois villes plus importantes, se situent à des niveaux comparables (ou inférieurs).

L’Égypte, en revanche, disposait de ressources en eau douce par habitant de seulement 570 mètres cubes et d’une base manufacturière beaucoup plus petite que la Chine.

Impropre à la consommation humaine

Selon le ministère chinois de l’écologie et de l’environnement, 19 % des eaux de surface chinoises sont impropres à la consommation humaine. Environ 7% d’entre elles ont été déclarées complètement inutiles.

La situation des eaux souterraines était pire; Elles ont été jugées impropres à l’usage ou à la consommation dans 16 % des cas.

Pékin devra investir massivement dans des installations de traitement afin d’utiliser cette eau, ce qui entraînera une augmentation considérable de la quantité d’électricité utilisée pour alimenter l’équipement.

Les secteurs agricole et industriel de la Chine, qui déversent des polluants dans les eaux souterraines du pays et pourraient ouvrir la voie à des décennies de déficiences supplémentaires, font obstacle au progrès.

Les données de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture indiquent que la Chine utilise près de deux fois et demie plus d’engrais et quatre fois plus de pesticides que les États-Unis, malgré 25 % de terres arables en moins.

Pendant des décennies, Pékin a généralement choisi de dissimuler toute l’étendue des problèmes environnementaux de la Chine afin de limiter les réactions potentielles du public et d’éviter les questions sur la compétence et la capacité du Parti communiste chinois (PCC). Ce manque de transparence suggère qu’une escalade vers une détresse hydrique aiguë pourrait être bien plus proche que ne le pensent la plupart des observateurs extérieurs, ce qui augmente les chances que le monde soit mal préparé à une telle calamité. -Affaires étrangères

Le principal problème est le pompage excessif des aquifères sous la plaine de Chine du Nord, qui, selon les satellites GRACE de la NASA, sont plus déficitaires que ceux sous l’aquifère américain d’Ogallala, l’un des approvisionnements en eau agricole les plus menacés au monde.

Lorsque les aquifères souterrains s’effondrent en raison de faibles niveaux d’eau souterraine, cela peut entraîner un phénomène connu sous le nom d’affaissement du sol qui peut provoquer l’effondrement du sol sur de vastes zones, rendant peut-être l’aquifère inutilisable à l’avenir.

Pékin a lancé le « projet de transfert d’eau du sud vers le nord » en 2003 pour utiliser l’eau du fleuve Yangtze pour reconstituer le nord.

La Chine, cependant, a utilisé des technologies d’ensemencement des nuages ​​pour injecter de l’azote liquide ou de l’iodure d’argent dans les nuages ​​pour provoquer la pluie. Les industries lourdes ont également été déplacées des zones sèches.

La Chine pourrait finir par dépenser 100 milliards de dollars par an pour des projets liés à l’eau, selon Wei Shanzhong, vice-ministre des ressources en eau, qui a fait la prédiction en avril 2022.

Cependant, cela pourrait ne pas suffire.

Malgré des programmes très innovants pour améliorer la disponibilité de l’eau, certains chercheurs estiment que l’approvisionnement en eau pourrait être inférieur de 25 % à la demande d’ici 2030, une situation qui, par définition, forcerait des ajustements majeurs dans la société. Les expériences à ce jour dans la plaine de Chine du Nord renforcent les inquiétudes et illustrent l’ampleur de l’intervention hydraulique supplémentaire nécessaire. Malgré près d’une décennie d’importation d’eau de la vallée du Yangtze dans des zones à stress élevé telles que Pékin, l’épuisement à grande échelle des eaux souterraines stockées se poursuit dans d’autres zones voisines, telles que Hebei et Tianjin. -Affaires étrangères

Il y aura naturellement moins de nourriture lorsque la sécheresse s’aggravera.

60 % du blé de la Chine, 45 % de son maïs, 35 % de son coton et 64 % de ses arachides sont produits dans la plaine à risque du nord de la Chine, où la production annuelle de blé de plus de 80 millions de tonnes est comparable à celle de la Russie, et la production annuelle de maïs de 125 millions de tonnes est presque trois fois supérieure à celle de l’Ukraine d’avant-guerre.

L’eau est pompée vers les fermes plus rapidement que la nature ne peut la reconstituer afin de soutenir ces cultures. Selon les données satellitaires, le nord de la Chine a perdu autant d’eau souterraine entre 2003 et 2010 que Pékin en utilise par an, laissant les agriculteurs se démener pour trouver d’autres sources d’approvisionnement.

La Chine devrait importer près de 20 % du maïs mondial et 13 % du blé mondial si la plaine de Chine du Nord subissait une perte de récolte de 33 % en raison du manque d’eau.

Bien que la Chine ait stocké les plus grandes réserves de céréales au monde, le pays n’est pas à l’abri d’un déficit de rendement pluriannuel. Cela forcerait probablement les négociants alimentaires chinois, y compris les grandes entreprises publiques telles que COFCO et Sinograin, à se rendre sur les marchés mondiaux en urgence pour garantir des approvisionnements supplémentaires. Cela pourrait à son tour déclencher des flambées des prix des denrées alimentaires dans les pays à revenu élevé, tout en rendant les produits alimentaires essentiels économiquement inaccessibles à des centaines de millions de personnes dans les pays les plus pauvres. Les impacts de cette pénurie alimentaire due à l’eau pourraient être bien pires que les troubles liés à l’alimentation qui ont balayé les pays à revenu faible et intermédiaire en 2007 et 2008 et entraîneraient des migrations et exacerberaient la polarisation politique déjà présente en Europe et aux États-Unis. -Affaires étrangères

Un problème choquant

Environ 90 % du réseau électrique chinois dépend d’abondantes ressources en eau, « en particulier la production hydroélectrique, au charbon et même nucléaire, qui a besoin d’approvisionnements en eau importants et réguliers pour les condenseurs de vapeur et pour refroidir les cœurs des réacteurs et les barres de combustible usé », selon le rapport. Les problèmes d’eau de la Chine vont au-delà de l’agriculture.

La Chine aurait besoin d’augmenter la production d’énergie par des sources alternatives d’un montant comparable à ce que l’Égypte consomme en un an si elle perdait 15 % de sa production hydroélectrique au cours d’une année donnée en raison des faibles niveaux d’eau, et seul le charbon serait en mesure de le faire.

Cependant, l’extraction et la préparation du charbon consomment également beaucoup d’eau. Les quelques sources de charbon côtières peuvent être refroidies par la mer, mais la plupart des ressources de suie se trouvent à l’intérieur des terres et dépendent des eaux souterraines, des rivières et des lacs.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia