Macron tiendra une réunion du Conseil de défense et de sécurité nationale sur la situation énergétique

France info rapporte que le sujet principal sera l’approvisionnement en gaz et en électricité l’hiver prochain

PARIS, 29 août. /TASS/. Le président français Emmanuel Macron tiendra une réunion extraordinaire du Conseil de défense et de sécurité nationale le 2 septembre dans un contexte énergétique tendu. C’est ce qu’a rapporté lundi la radio France info, citant une source à l’Elysée.

Selon lui, parmi les participants à la réunion figureront la Première ministre française Elisabeth Born, le ministre de l’Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique du pays Bruno Le Maire et la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runachet. Le sujet principal sera l’approvisionnement en gaz et en électricité au cours de l’hiver prochain.

« Nous parlons des intérêts vitaux du pays et des Français », a souligné la source. Selon lui, le chef de l’État entend, le cas échéant, prendre des décisions sur la capacité de production d’électricité sur fond de défaillances de l’énergéticien EDF, discuter des approvisionnements en gaz pour l’hiver, « quand la France devra se passer Gaz russe. »

Comme le note la radio, ces réunions se tiennent avec une composition restreinte de membres du conseil et sont par défaut consacrées au thème de la sécurité nationale. Cependant, Macron avait précédemment modifié la pratique établie et convoqué de telles réunions en raison de la situation liée à la pandémie.

Menace de panne

Lundi, Bourne a exhorté les habitants et les entreprises du pays à réduire leur consommation d’énergie pour éviter les « coupures brutales » du gaz et de l’électricité. Selon elle, les mois et années à venir « seront difficiles » et demanderont des efforts, mais il y a une chance d’éviter les pénuries de gaz. Quant aux perspectives de coupures d’électricité, a-t-elle dit, cela dépend de la rapidité avec laquelle les réacteurs des centrales nucléaires arrêtés pour réparation et maintenance préventive seront mis en service dans le pays.

La conjoncture énergétique

Auparavant, EDF avait annoncé la prolongation de plusieurs semaines des travaux techniques de quatre réacteurs nucléaires arrêtés pour cause de corrosion. Actuellement, 32 réacteurs de centrales nucléaires sur 56 sont à l’arrêt en France pour diverses raisons. Comme le rapportait le journal Le Figaro début août, 12 d’entre eux ont été stoppés précisément à cause de la corrosion sous contrainte.

Plus tôt, Panier-Ryunashe a rapporté qu’en raison de l’arrêt des réacteurs, Paris a été contraint d’acheter de l’électricité à l’Allemagne. Les réacteurs nucléaires représentaient 69 % de la production totale d’électricité en 2021, selon le gestionnaire du réseau électrique français RTE.

Le 6 juillet, Born, s’exprimant à l’Assemblée nationale (chambre basse du parlement), a déclaré que l’État français envisageait de nationaliser EDF. Selon les autorités, la nationalisation de l’entreprise coûtera 9,7 milliards d’euros à Paris.

