La « Grande réinitialisation » : un plan pour détruire la liberté, l’innovation et la prospérité

Comment les nations deviennent-elles riches ? Beaucoup sont bénis avec des ressources naturelles abondantes. D’autres conquièrent des terres étrangères. Certains se spécialisent dans des compétences commerciales et artisanales uniques. Le bois, l’exploitation minière, la pêche, le sucre, le rhum, les stupéfiants, le coton, la soie, l’agriculture, la conquête, l’esclavage humain, la fabrication, le pétrole, l’industrie, la banque, etc. – selon le siècle et la région, les nations ont atteint une richesse énorme dans une myriade façons. Notez qu’aucune nation n’a réussi simplement à imprimer de l’argent et à taxer ses citoyens sur la voie de la prospérité. La vraie richesse ne peut pas simplement être conjurée à partir de rien. Il doit y avoir une valeur reconnue dans ce que possèdent une nation et ses citoyens.

Plus que toute autre source de richesse nationale, cependant, une domine les autres : l’innovation. La capacité de l’esprit humain à créer quelque chose de nouveau et de précieux fournit à la société une création de richesse sans fin. Contrairement à l’assouplissement quantitatif des banques centrales et à d’autres outils (ou astuces ?) monétaires, le cerveau est vraiment une machine à imprimer de l’argent. Qu’un innovateur modifie les techniques agricoles, minières ou de fabrication existantes pour rendre la production moins chère et plus efficace, ou qu’un inventeur conçoive quelque chose de tout à fait unique, une valeur qui n’existait pas hier matérialise la suivante. L’innovation est la sauce magique pour générer de la richesse.

Si l’innovation produit de la richesse, pourquoi toutes les nations ne sont-elles pas riches ? Parce que trop de nations ne valorisent pas les innovateurs ou n’encouragent pas l’innovation. Sans droits de propriété fondamentaux, institutions sociales solides et système juridique fiable, les inventeurs potentiels ont peu d’incitations à construire quoi que ce soit de nouveau. Les humains qui luttent simplement pour survivre dans le monde ne perdent pas de temps, de travail ou de ressources sur des projets qui n’offrent aucune perspective de récompense future. Les humains travaillant comme serviteurs de l’État dans des économies contrôlées par le centre n’ont aucune incitation à innover. Ce n’est que lorsque la propriété privée et la liberté personnelle se combinent que l’innovation humaine peut prospérer. La liberté est l’ingrédient secret de la sauce magique de l’innovation pour augmenter la richesse.

Lorsque les économistes calculent les chiffres du produit intérieur brut pour voir si l’économie d’un pays est en hausse ou en baisse, une mesure de l’innovation devient quantifiable. Intégré dans ce nombre se trouve quelque chose qui résume l’ingéniosité humaine, la liberté personnelle et la propriété. Ainsi, l’innovation économique reflète directement la condition humaine à tout moment. Elle fournit une mesure de la liberté d’une nation.

Maintenant, le «libéralisme» tel qu’il est classiquement compris – en tant que philosophie politique englobant les droits naturels, le gouvernement limité, les marchés libres, les libertés politiques et religieuses et la liberté d’expression, le tout promu et protégé par un État de droit impartial et juste – a toujours compris cette vérité fondamentale. La liberté et les droits de propriété engendrent la créativité. Là où les deux sont solidement valorisés, les grands écrivains, artistes et inventeurs produisent des nouveautés qui n’existeraient pas autrement. C’est pourquoi la Florence médiévale a donné naissance à la fois à la banque moderne et à la Renaissance européenne. La liberté personnelle de créer, de construire, d’investir et de posséder des biens génère une formidable innovation et richesse nationale.

Inversement, lorsque les planificateurs centraux d’aujourd’hui plaident pour un contrôle socialisé sur les marchés et la substitution des «droits collectifs» aux «droits individuels» tout en appelant leur programme de «libéralisme progressiste», ils cooptent et subvertissent le sens historique du libéralisme.

De cette reconnaissance que la liberté d’une nation affecte directement la richesse d’une nation découle une vérité encore plus remarquable : toute nation qui n’embrasse pas et ne protège pas la liberté humaine en sera plus pauvre. Un pays dont les institutions ne respectent pas les droits de propriété ou dont les coutumes ne valorisent pas la liberté restera un désert stérile pour l’innovation humaine. De cette façon, les nations ont une grande incitation à libéraliser au fil du temps. Si elles ne le faisaient pas, ils deviendraient rapidement financièrement et militairement vulnérables aux nations plus innovantes et plus riches. En observant cette simple vérité, les libéraux classiques ont toujours compris les marchés libres comme la porte d’entrée vers l’émancipation humaine. En d’autres termes, l’intérêt économique personnel conduit finalement à l’élargissement des droits et des libertés de l’homme à travers la planète.

Maintenant, avec tout cela comme un arrière-plan un peu rudimentaire, comment se fait-il qu’aujourd’hui nous ayons des entités telles que le Forum économique mondial (FEM ; WEF) qui poussent pour une «Grande réinitialisation» radicale de la société occidentale qui promet de menotter les marchés libres avec une réglementation économique tout en concentrant le pouvoir entre les mains d’une petite coalition internationale de planificateurs économiques centraux – notamment les leurs ? Comment la promesse d’un avenir où les gens « ne posséderont rien et seront heureux » pourrait-elle conduire à une société libre et productive – ou même heureuse ? Comment un avenir dans lequel toute l’énergie est contrôlée par des organes directeurs internationaux et des sociétés multinationales peut-il fournir aux individus les éléments de base institutionnels pour une innovation sans fin ? Comment les agriculteurs peuvent-ils maintenir des populations plus importantes et plus prospères alors que les gouvernements occidentaux continuent d’étouffer la production agricole par la réglementation et le domaine éminent ?

Les questions se répondent. L’agenda du FEM (WEF) promeut des programmes radicalement antilibéraux tels que l’utilisation de l’intelligence artificielle pour censurer la dissidence, réglementer la liberté d’expression et même effacer les idées d’Internet. Ses efforts répressifs pour contrôler toute l’énergie des hydrocarbures et la production de bétail et de cultures agricoles étoufferont l’innovation humaine en privant d’abord les Occidentaux de leur capacité à créer, inventer et cultiver de la nourriture. Ses politiques trahissent des millénaires d’avancées civilisationnelles occidentales en remplaçant le respect du choix individuel et du libre arbitre par une gestion descendante de l’activité humaine à travers les instruments contondants de la force et de la coercition. Ses motivations sont indiscutablement anti-humaines dans leur essence, car chaque vie humaine individuelle est traitée comme rien de plus qu’un rouage ou une entrée qui peut être manipulée dans le cadre d’une machine sociale contrôlée de manière centralisée. Quand les Occidentaux sont réduits à des uns et des zéros triés et décalés par les codes de programmation sociale du FEM (WEF) pour un « avenir meilleur », les constructeurs obéissent mais ne créent plus.

Alors que la liberté personnelle a libéré l’esprit humain et généré une énorme prospérité occidentale, la pression du Forum économique mondial pour un système économique contrôlé par le centre écrasera les droits, étouffera la créativité et produira en masse la pauvreté et la servitude. Ses partisans, en fait, semblent principalement déterminés à utiliser une combinaison de pandémie, de famine et de peur pour centraliser la domination pour eux-mêmes.

Pour persuader les Occidentaux de renoncer à plus et de se contenter de moins, le FEM (WEF) et ses alliés mondialistes promettent aux Occidentaux une future utopie. Comme pour tous les mensonges similaires jamais racontés pour justifier l’acquisition extraordinaire du pouvoir, cependant, ils échoueront. Aucune société, après tout, n’a jamais été plus promise que dans la Constitution de l’URSS de 1936 de Staline – ou traitée par la suite de manière plus catastrophique. Malgré ses affirmations contraires, les directives de la mission du FEM (WEF) inversent intentionnellement les tendances occidentales vers une plus grande liberté humaine, la mobilité sociale et plus largement la richesse accessible – ou ce qui, à une autre époque, aurait été à juste titre considéré comme un véritable progrès libéral.

Bien que le FEM et ses organisations sœurs prétendent «sauver la planète», leurs efforts semblent avant tout un dessein ignoble de contrôler la planète. L’énergie « propre », après tout, est une énergie contrôlée ; et plus l’énergie est contrôlée par des gouvernements centralisés, plus les marchés autrefois totalement libres deviennent contrôlés de manière centralisée. Si chaque entrepreneur potentiel doit d’abord recevoir l’autorisation d’utiliser l’électricité avant de produire quoi que ce soit de nouveau, alors aucun entrepreneur ne peut prospérer sans la bénédiction des autorités centrales. Si toute la fabrication est considérée comme une «menace pour la planète», alors aucun parvenu indépendant ne peut innover ou créer de la richesse sans d’abord demander et obtenir l’approbation du gouvernement. S’il est interdit aux consommateurs d’acheter quoi que ce soit à moins qu’il ne soit préalablement approuvé, alors les marchés libres se transforment en marchés contrôlés.

Poussant cette tendance à sa conclusion logique mais communiste, la propriété privée devient l’antithèse des objectifs de l’État. Nous voyons déjà la subversion inquiétante de la propriété privée aujourd’hui avec les normes dites ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) utilisées pour renforcer les objectifs de l’industrie et manipuler les marchés libres. Parce que le contrôle de l’information rend le contrôle des marchés plus facile à gérer, plus l’incertitude économique résultant de la manipulation du marché est importante, plus la censure continuera de se produire. Récemment, même un économiste senior qui a correctement déclaré que l’économie américaine était entrée en récession a trouvé ses recherches « vérifiées » et « corrigées » par les amis du gouvernement américain sur Facebook. Là où les marchés libres sont attaqués, la liberté d’expression est inévitablement aussi attaquée. Les bienfaits individuels du libéralisme ne sont pas facilement disséqués du corps politique sans rendre inévitablement la mort du libéralisme dans son ensemble.

Le problème aujourd’hui peut être le « changement climatique » ou la COVID-19 ou « l’approvisionnement alimentaire durable« , mais le problème déclaré ne semble jamais rien de plus qu’une campagne de relations publiques pour tromper les masses. Cela semble toujours n’être qu’une excuse jetable conçue pour séduire les Occidentaux afin qu’ils donnent à une petite cabale d' »élites » le pouvoir et le contrôle sur tout le monde. Convaincre l’humanité de croire que les marchés libres conduiront inévitablement à une sorte d’apocalypse apparaît de plus en plus comme le seul objectif politique qui compte. C’est peut-être le tour le plus diabolique que ceux qui ont du pouvoir aient jamais joué contre ceux qui n’ont aucun pouvoir du tout. La peur est utilisée de manière experte comme outil de tortionnaire pour convaincre les Occidentaux de renoncer volontairement à leur propre liberté. Le mantra innocent murmuré à leurs oreilles est simple : Faites-nous confiance, humanité, nous vous sauverons. L’implication, cependant, est bien plus sinistre : pour votre propre bien, vous devez être amenés à profiter de vos nouvelles chaînes.

Notez que pour que le Forum économique mondial réussisse dans sa mission de contrôle de toute activité humaine, il doit d’abord détruire la souveraineté des États-nations. Pourquoi? Parce que, comme indiqué ci-dessus, les nations libérales qui adoptent la liberté d’expression, la liberté de pensée et l’esprit d’entreprise sur le marché libre favorisent l’innovation et une grande richesse. Toute nation qui n’est pas encombrée par les interdictions de marché du FEM (WEF) continuera très probablement à prospérer, tandis que celles qui sont enchaînées à la « Grande réinitialisation » vont très probablement languir. C’est pourquoi les politiciens occidentaux ont travaillé si dur ensemble pour faire avancer leurs propositions « Reconstruire en mieux » indépendamment des souhaits des citoyens votants d’une nation.

Les nations libres riches sont une menace pour le Nouvel Ordre Mondial du FEM (WEF). Si la censure doit être adoptée pour contrôler le « récit », alors qu’il en soit ainsi. Si les citoyens doivent se voir refuser la liberté de mouvement sous le couvert d’une « urgence sanitaire », ce n’est pas grave. Si des comptes bancaires privés doivent être saisis pour intimider les manifestants, de telles menaces sont le prix à payer pour garantir la conformité. De cette façon, les plans du FEM (WEF) pour une économie contrôlée renversent intentionnellement des siècles de progrès libéral. Aujourd’hui, les dirigeants politiques entraînent l’Occident dans le passé.

Premièrement, les libertés individuelles continueront de disparaître. Ensuite, le plus grand moteur économique de tous, l’innovation, se tarit. Enfin, la richesse reviendra uniquement entre les mains d’une petite minorité de « classe dirigeante ». C’est l’avenir que le Forum économique mondial qualifie de « progrès ». Ce n’est pas. C’est une recette pour la servitude humaine.

JB Shurk écrit sur la politique et la société. Cet article a été initialement publié sur le Gatestone Institute.

Source : GreatGameIndia

Le FEM a proposé des ondes sonores pour le contrôle de l’esprit en 2018

Le FEM est vraiment l’une des entités les plus pernicieuses à avoir jamais honoré cette planète.

En 2018, ils ont publié un article intitulé Mind control using sound waves? Nous demandons à un scientifique comment cela fonctionne. Bien sûr, il a été effacé de leur site, mais grâce à la Wayback Machine, nous avons la preuve de leur dépravation technocratique.

À quel point cela pourrait-il devenir dystopique?

Je vois venir le jour où un scientifique pourra contrôler ce qu’une personne voit dans son esprit, en envoyant les bonnes ondes au bon endroit dans son cerveau. Je suppose que la plupart des objections seront similaires à celles que nous entendons aujourd’hui à propos des messages subliminaux dans les publicités, mais beaucoup plus véhémentes.

Cette technologie n’est pas sans risques d’abus. Il pourrait s’agir d’une technologie de soins de santé révolutionnaire pour les malades ou d’un outil de contrôle parfait avec lequel les impitoyables contrôlent les faibles. Cette fois cependant, le contrôle serait littéral.

À la manière habituelle des dialectes hégéliens, le FEM crée le problème, laisse la réaction de psychose de la formation de masse au problème se jouer, puis se précipite avec la « solution » ; en être témoin:

Les politiciens devraient se rappeler que si nous ne le faisons pas, alors quelqu’un quelque part le fera de toute façon… potentiellement non réglementé.

Revenant toujours à l’idée de régulation qui est le code de l’hyper-centralisation qui permet leur enfer post-humain de la 4e révolution industrielle du FEM (WEF)/ONU.

Ne vous conformez PAS.

Cet article a été initialement publié sur Substack.

Source : GreatGameIndia