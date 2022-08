Pfizer ne peut pas utiliser le gouvernement comme bouclier contre toute responsabilité pour avoir fait de fausses déclarations concernant son vaccin COVID

Dans le plus grand procès pour fraude en matière de soins de santé intenté en vertu de la False Claims Act de l’histoire américaine, Pfizer a accepté de payer 2,3 milliards de dollars en frais d’indemnisation en 2009. Pfizer ne peut plus continuer à utiliser le gouvernement comme bouclier contre toute responsabilité pour avoir fait de fausses déclarations concernant son vaccin COVID.

En réponse à la décision de Pfizer de rejeter une poursuite en vertu de la False Claims Act, les avocats d’un lanceur d’alerte ont soutenu que la société pharmaceutique ne pouvait pas utiliser le gouvernement comme moyen de défense contre la responsabilité d’avoir fait de fausses allégations concernant son vaccin COVID-19.

« Les répondants affirment que des certifications frauduleuses, de fausses déclarations, des données falsifiées, des essais cliniques contaminés et le licenciement de lanceurs d’alerte peuvent être ignorés sur la base de la théorie selon laquelle ils ont contourné la fraude par contrat », ont déclaré les avocats de Brook Jackson, qui a travaillé comme directeur régional dans l’un des les essais cliniques utilisés pour développer le vaccin Pfizer, ont écrit dans leur réponse du 22 août (lire ci-dessous).

« Une société pharmaceutique ne peut pas inciter les contribuables à payer des milliards de dollars pour un produit », ont-ils répliqué, « des données honnêtes montreraient qu’il présente plus de risques que d’avantages, et qui ignorent le contrat réel et la loi elle-même ».

Selon le procès de Jackson, Pfizer et deux de ses sous-traitants ont enfreint la False Claims Act en donnant de faux résultats d’essais cliniques afin d’obtenir l’autorisation de la FDA pour son vaccin COVID-19.

Selon la loi fédérale, quiconque peut démontrer qu’une personne ou une entreprise a délibérément trompé le gouvernement a le droit d’intenter une action en justice au nom du gouvernement et d’obtenir des dommages-intérêts triples.

La compensation pourrait atteindre 3 300 milliards de dollars, selon Warner Mendenhall, l’un des avocats de Jackson.

« Ce serait suffisant pour mettre Pfizer en faillite », a déclaré Mendenhall.

Mendenhall, dont la pratique a réussi à gagner des poursuites de plusieurs millions de dollars en vertu de la False Claims Act, a basé ses chiffres sur les plus de 2 milliards de dollars versés à Pfizer par le gouvernement américain pour plus de 100 millions de doses de son vaccin COVID-19.

Pfizer et ses sous-traitants ont présenté des requêtes pour rejeter l’affaire, affirmant qu’en plus des affirmations de Jackson étant fausses, seul le gouvernement et non un individu peut déposer une accusation en vertu de la False Claims Act. En conséquence, l’affaire devrait être classée.

« Le Relator ne peut pas poursuivre les réclamations contre Pfizer sans que le gouvernement ne les poursuive d’abord dans le cadre d’une procédure administrative », indique la requête de Pfizer.

Les entreprises ont également affirmé que la FDA était au courant des préoccupations de Jackson pendant au moins deux ans avant le dépôt de la plainte, et que la FDA a publiquement répondu aux accusations de Jackson en exprimant la « pleine confiance » de l’agence dans les preuves utilisées pour étayer la vaccination.

Jackson a juste besoin de montrer que Pfizer et ses sous-traitants ont envoyé des informations trompeuses à la FDA, selon Mendenhall, qui a affirmé qu’un procès pour fausses allégations est indépendant de la connaissance du gouvernement.

Jackson était le troisième responsable des essais cliniques du Ventavia Research Group entrepris dans le cadre de la demande de Pfizer pour l’autorisation d’utilisation d’urgence de son vaccin COVID-19. Elle n’était là que pendant 18 jours avant d’être licenciée par Ventavia pour avoir prétendu « un chaos absolu » et un mépris total des processus de sécurité et des règles fédérales dans le développement du vaccin.

Plus de 400 pièces ont été fournies par Jackson dans le cadre de son procès. Un ancien caissier de Taco, selon Jackson, faisait partie des personnes chargées d’administrer le vaccin expérimental aux patients. Elle a affirmé que le personnel de l’essai avait falsifié les signatures des patients sur les documents demandant un consentement éclairé. Elle a également parlé du chaos quotidien et de l’environnement insalubre.

Jackson a également abordé la représentation de Pfizer d’elle comme une personne anti-gouvernementale et anti-vaccin cherchant de l’argent en guise de récompense pour avoir été licenciée.

Jackson a déclaré qu’elle était pro-vaccin et qu’elle avait collaboré à un grand nombre d’essais scientifiques de vaccins dirigés par le gouvernement. Elle a souligné que ses enfants avaient reçu tous les vaccins recommandés pour leur enfance et que toute sa famille se faisait vacciner contre la grippe chaque année. Jackson était initialement l’un des plus grands partisans de la vaccination COVID-19 et l’a acquis dès qu’il était disponible.

Jackson a déclaré qu’elle avait l’intention de faire don de l’argent qu’elle reçoit de son action en justice contre les entreprises à toute personne lésée par le vaccin, même si elle demande une indemnisation pour son licenciement dans le cadre de ses actions contre Pfizer et les autres entreprises.

« En ce qui me concerne, c’est l’argent du sang », a-t-elle déclaré. « Le monde devrait être dégoûté par ce qui s’est passé ici avec les actions honteuses derrière ce vaccin dangereux. »

Les poursuites en vertu de la False Claims Act ne sont pas nouvelles pour Pfizer.

Dans le plus grand procès pour fraude en matière de soins de santé intenté en vertu de la False Claims Act de l’histoire américaine, la société pharmaceutique a accepté de payer 2,3 milliards de dollars en frais d’indemnisation en 2009. Pfizer a été accusé d’avoir mal étiqueté l’un de ses médicaments avec « l’intention de frauder ou d’induire en erreur », selon une plainte déposée par le ministère américain de la Justice.

Initialement appelée loi de Lincoln, la False Claims Act a été initialement utilisée pour intenter une action en justice contre les entrepreneurs de la défense qui ont fourni à l’armée de l’Union des chevaux défectueux, des fusils défectueux et de la nourriture avariée.

Lire le document ci-dessous :

