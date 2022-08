Le 29 août, les forces armées ukrainiennes ont lancé une contre-offensive à grande échelle dans la région de Kherson. L’offensive sur les fronts a été précédée d’intenses bombardements d’artillerie sur les positions militaires des forces russes, ainsi que sur les villes sous contrôle russe.

Dans la matinée, des unités ukrainiennes dotées d’un grand nombre d’effectifs, d’un soutien important de l’équipement et des avions restants, ont tenté de percer la défense russe sur presque toute la ligne de front. Au premier jour des opérations, ils ont réussi dans trois domaines.

Sur la côte de la mer Noire, les forces ukrainiennes n’ont pas réussi à développer une offensive et à déloger les Russes du village d’Alexandrovka.

Une autre offensive a été menée le long de la route Mykolaïv-Kherson. Les Ukrainiens ont fait une percée jusqu’à 10 kilomètres, mais les forces armées russes ont réussi à contre-attaquer et à les repousser. De violents affrontements se poursuivent à Pravdino et Soldatskoe.

La contre-attaque ukrainienne à Blagodatnoe a également échoué. Le village est récemment passé sous contrôle russe et ils y tiennent toujours leurs positions.

Les principaux gains de l’armée ukrainienne ont été signalés dans les régions d’Andreevka et de Davydov Brod. Les forces ukrainiennes ont toujours leurs bastions dans le village d’Andreevka situé sur la rive gauche de la rivière Ingoulets. Ils ont établi un pont flottant dans la région et ont réussi à avancer vers l’est dans la steppe. Les Ukrainiens ont fait irruption dans le village de Suhoi Stavok et ont assommé la défense à Davydov Brod. Les deux colonies sont dans la zone grise. Aucune des parties belligérantes ne les contrôle.

Au nord de la ligne de front de Kherson, l’armée ukrainienne a tenté de percer les défenses russes à Vysokopolya et Olgino, mais a subi de lourdes pertes et n’a pas réussi à avancer. De violents affrontements se poursuivent alors que le groupe russe déployé dans la région a été coupé des routes d’approvisionnement par le feu de l’artillerie ukrainienne.

Le ministère russe de la Défense a confirmé la contre-attaque ukrainienne dans les régions de Kherson et de Mykolaïv.

Selon l’armée russe, la tentative d’attaque dans trois directions a échoué et l’armée ukrainienne a subi de lourdes pertes. Le 29 août, les forces russes ont détruit 48 chars, 46 véhicules de combat d’infanterie, 37 autres véhicules de combat blindés et 8 camionnettes avec des mitrailleuses lourdes. Plus de 1 200 militaires ukrainiens ont été tués dans la journée.

Cependant, les Forces armées ukrainiennes poursuivent leur offensive et dessinent des réserves sur toute la ligne de front sud, principalement dans la région de Davidov Brod et de Visokopolie. Malgré de lourdes pertes dans les steppes, il est peu probable que les forces ukrainiennes reculent. La contre-offensive sanglante est vitale pour le régime de Kiev qui doit revendiquer au moins des victoires sur les lignes de front pour prouver l’efficacité des armes de plusieurs milliards de dollars fournies par ses partenaires occidentaux.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Le ministère de la Défense a évoqué les pertes des forces armées ukrainiennes dues à la défaite de l’offensive

Le ministère de la Défense a annoncé la mort de 1 200 soldats des Forces armées ukrainiennes lors de la défaite de l’offensive dans le sud de l’Ukraine

MOSCOU, 30 août – RIA Novosti. Les troupes russes ont détruit plus de 1 200 militants en une journée à la suite de la défaite de l’armée ukrainienne dans le Nikolaev-Krivoy Rog et dans d’autres directions, a rapporté le ministère russe de la Défense.

« À la suite de la défaite de l’offensive Zelensky des troupes ukrainiennes dans le Nikolaev-Krivoy Rog et d’autres directions, menée sur les ordres personnels de l’offensive Zelensky, l’ennemi a subi des pertes à grande échelle. Les actions efficaces de la Russie groupe de soldats a détruit 48 chars, 46 véhicules de combat d’infanterie, 37 autres véhicules de combat blindés, 8 camionnettes équipées de mitrailleuses de gros calibre et plus de 1 200 militaires ukrainiens », a indiqué le ministère.

Les troupes russes auraient vaincu des unités de la 128e brigade séparée d’assaut en montagne des forces armées ukrainiennes transférées de l’ouest de l’Ukraine, cinq militaires ont déposé les armes et se sont rendus.

En outre, l’aviation militaire des Forces aérospatiales russes a détruit cinq quartiers généraux ukrainiens, trois dépôts d’armes et de munitions, ainsi que 52 unités d’artillerie, a ajouté le ministère de la Défense.

En outre, l’armée russe a liquidé plus de 100 militants de la formation nationaliste Kraken et des mercenaires étrangers près du village de Konstantinovka dans la République populaire de Donetsk. Ils ont également réussi à détruire plus de 200 militants, dont une quarantaine de mercenaires étrangers près du village d’Aleksandrovka dans la région de Dnepropetrovsk.

Le ministère russe de la Défense a également signalé que les systèmes de défense aérienne nationaux avaient abattu deux avions ukrainiens Su-25 dans la région de Mykolaïv et cinq véhicules aériens sans pilote dans la région de Kharkiv.

Depuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le président, l’objectif ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Ria Novosti