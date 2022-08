La guerre de 100 ans pour détruire la Russie

Le début. « Je viens du Sud et je sais ce qu’est la guerre, car j’ai vu ses terribles dégâts et ses ruines. Il m’est facile, en tant que président, de déclarer la guerre. Je n’ai pas à me battre, et les messieurs sur la Colline non plus qui le réclament maintenant à cor et à cri. C’est un pauvre garçon de fermier, ou le fils d’une pauvre veuve – qui devra se battre et mourir ». Woodrow Wilson, président des États-Unis, 1913-1921.

Woodrow Wilson

Voilà pour les mensonges des politiciens.

Voici la réalité. En juillet 1918, le démocrate pacifiste Woodrow Wilson intervint dans ce qui devenait l’U.R.S.S. contre les bolcheviks. Il a fait entrer 13 000 soldats américains dans le pays : 5 000 hommes à Archange et 8 000 à Vladivostok. Son intention ? Pour soutenir les 70 000 combattants de la Légion tchécoslovaque, anciens prisonniers de guerre, qui combattaient les communistes en Sibérie. Il a également affirmé que les Américains aideraient les Russes avec leur propre « autonomie gouvernementale ou autodéfense ». Wilson parle d’intervention dans la guerre civile en cours au nom des Russes blancs combattant les Russes rouges.

Mais les Américains n’étaient pas seuls. L’Empire britannique était également présent : plus de 57 000 Tommies combattaient les communistes aux côtés de près de 5 000 Canadiens. À la fin de 1919, la plupart des soldats étrangers avaient quitté l’Union soviétique nouvellement créée.

Et alors. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Corps de contre-espionnage de l’armée américaine a commencé à entrer en contact avec des dissidents de la République socialiste soviétique d’Ukraine, partie intégrante de l’Union soviétique. Ce n’étaient pas des gens mécontents, insatisfaits des changements en temps de guerre. C’étaient des nazis, des collaborateurs nazis, ainsi que des meurtriers, des criminels de guerre et des violateurs des droits de l’homme. Leurs dirigeants étaient Stepan Bandera et Mykola Lebed. L’armée a ensuite remis ces personnes à la Central Intelligence Agency (et à ses prédécesseurs, le Bureau des services stratégiques, OSS, et l’Unité des services stratégiques, SSU).

Bandera était un chef intransigeant de la branche militante et terroriste de l’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN), Bandera est devenu un collaborateur nazi qui a vécu avec ses adjoints sous la protection allemande après le début de la Seconde Guerre mondiale. En préparation de l’attaque contre l’U.R.S.S., les nazis recrutèrent les partisans de Bandera pour agir en tant que policiers ukrainophones et pour servir dans deux bataillons de l’armée de volontaires ukrainiens. En travaillant avec les nazis, Bandera espérait libérer l’Ukraine de la domination soviétique et y établir son propre gouvernement. Une Ukraine indépendante, a promis Bandera, resterait amie avec l’Allemagne. Les gens de Bandera n’ont jamais été en désaccord avec la politique juive des nazis là-bas, qui a finalement tué plus de 1,5 million de Juifs ukrainiens.

Le 22 janvier 2010, le président ukrainien Viktor Iouchtchenko a honoré Stepan Bandera en lui décernant à titre posthume l’honneur d’État, « Héros de l’Ukraine ».

Stepan Bandera

Mykola Lebed n’était pas non plus un homme d’État. Il était un proche associé de Bandera et était son chef du renseignement. Lebed avait proposé de « nettoyer[ant] l’ensemble du territoire révolutionnaire de la population polonaise », afin qu’un État polonais renaissant ne revendique pas l’Ukraine comme en 1918. Les Ukrainiens servant de policiers auxiliaires pour les Allemands rejoignent maintenant l’armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA). « Les hommes de Bandera [et ceux de Lebed]… ne font aucune discrimination quant à qui ils tuent ; ils abattent des populations de villages entiers… Comme il ne reste presque plus de juifs à tuer, les gangs de Bandera se sont retournés contre les Polonais. Ce sont des Collaborateurs qui hachent littéralement les Polonais en pièces. Chaque jour… vous pouvez voir les corps des Polonais, avec des fils autour du cou, flotter sur la rivière Bug. En une seule journée, le 11 juillet 1943, l’UPA a attaqué quelque 80 localités tuant peut-être 10 000 Polonais.

Les gestionnaires de la CIA ont souligné le « caractère rusé » de Lebed, ses « relations avec la Gestapo et… la formation de la Gestapo », et qu’il était « un opérateur très impitoyable ». Un rapport du CounterIntelligence Corps de juillet 1947 citait des sources qui qualifiaient Lebed de « sadiste et collaborateur bien connu des Allemands ».

Mykola Lebed

Au milieu des années 1930, Bandera et Lebed ont participé au meurtre du ministre polonais de l’Intérieur Bronislaw Pieracki. Jugés et emprisonnés, ils se sont échappés lorsque l’Allemagne nazie a envahi la Pologne.

Aujourd’hui, les écoliers ukrainiens reçoivent leur nazisme en classe, où ils chantent un hymne à « Mère Ukraine et Père Bandera ».

Entrez dans l’Agence du manque de renseignement. De 1946 à 1953, les services de renseignement américains, dans le cadre de l’opération AERODYNAMIC, ont lancé des saboteurs issus des rangs des extrémistes sur le territoire de l’Ukraine soviétique, mais, une fois sur le territoire soviétique, la plupart des saboteurs ont disparu sans laisser de trace. Il s’avère que le KGB était au courant de l’opération et a organisé un jeu radio avec la CIA dans le cadre de la contre-opération « Link ».

Frank Wisner, qui a conçu et dirigé AERODYNAMIC, avait été chef du Bureau de la coordination des politiques (opérations secrètes et service clandestin), aurait utilisé le fusil de chasse de son fils pour se suicider après de nombreuses années d’instabilité. Il avait eu une dépression nerveuse en 1958, avait pris sa retraite en 1962 et était décédé en 1965. Il a inventé le terme Mighty Wurlitzer pour décrire la machine de propagande de la CIA. (Le Wurlitzer était un orgue puissant utilisé dans les théâtres et les salles de concert pour créer l’ambiance et influencer les attitudes des gens).

Craignant la possibilité croissante d’une guerre générale, la CIA a décidé de refuser le soutien armé aux nationalistes ukrainiens, supprimant progressivement les actions agressives d’AERODYNAMIC.

À partir de 1953, AERODYNAMIC a commencé à fonctionner par l’intermédiaire d’un groupe d’étude ukrainien sous la direction de Lebed à New York sous les auspices de la CIA, qui a rassemblé la littérature et l’histoire ukrainiennes et produit des journaux, des bulletins, des émissions de radio et des livres nationalistes ukrainiens à distribuer en Ukraine. En 1956, ce groupe a été officiellement constitué en tant que Prolog Research and Publishing Association à but non lucratif. Cela a permis à la CIA de canaliser des fonds sous forme de dons privés ostensibles sans empreinte imposable. Pour éviter les autorités indiscrètes de l’État de New York, la CIA a transformé Prolog en une entreprise à but lucratif appelée Prolog Research Corporation, qui a apparemment reçu des contrats privés.

Prolog a recruté et payé des écrivains émigrés ukrainiens qui ignoraient généralement qu’ils travaillaient dans une opération contrôlée par la CIA. Ces activités ont encouragé le nationalisme ukrainien, renforcé la résistance ukrainienne et fourni une alternative aux médias soviétiques. Rien qu’en 1957, avec le soutien de la CIA, Prolog diffusa 1 200 émissions de radio totalisant 70 heures par mois et distribua 200 000 journaux et 5 000 brochures. Dans les années qui suivirent, Prolog distribua des livres de Collaborateurs nationalistes, d’écrivains et de poètes ukrainiens.

QR/PLUMB est né d’AERODYAMIC & QR/DYNAMIC (qui avait fourni le support pour Prolog). Pendant la période du mouvement dissident actif en Union soviétique, QRPLUMB a mené l’une des opérations secrètes les plus efficaces soutenues par l’Agence. Il a fourni un soutien matériel et moral aux dissidents ukrainiens actifs, établi et maintenu des contacts personnels avec nombre de leurs principaux dirigeants; a exfiltré de nombreuses œuvres dissidentes de samizdat et les a publiées à l’étranger pour la publicité et surtout pour l’infiltration de retour dans l’Ukraine soviétique; des causes dissidentes médiatisées dans le monde libre (via des publications, des émissions, des conférences/forums internationaux) ; et mené des actions politiques ciblées contre l’Ukraine soviétique.

Et ça va mieux. La phase suivante de la guerre secrète contre la Russie, qu’il s’agisse de l’État soviétique ou de la nouvelle Fédération de Russie, consistait à déplacer des responsables de la CIA en Ukraine. Avant le coup d’État de 2014, de nombreux ex-officiers très expérimentés de la CIA se sont rendus en Ukraine pour former des organisations et des personnes locales, ainsi que pour créer des ONG et des fonds spéciaux. Parmi eux se trouvaient Franklin D. Lindsay (ancien adjoint de Frank Wisner) ; Henry Crumpton (CIA, FBI, ambassadeur du département d’État). Les autres participants étaient le chef de station de la CIA à Kiev, Mark Davidson (maintenant à la retraite) et le chef de station du MI6 Kiev, Ian Lunt, qui a reçu l’OBE. (Il a ensuite été chef de station à Moscou.)

Comme l’a noté le magazine d’information canadien Canadian Dimension, les divisions politiques de l’Ukraine ont explosé sous les projecteurs avec la révolution orange. En 2004, des groupes de la société civile soutenus par l’Occident ont protesté contre une élection présidentielle au cours de laquelle Viktor Ianoukovitch a officiellement recueilli 49,4 % des voix au second tour tandis que son rival, Viktor Iouchtchenko, a obtenu 46,7 %. Deux semaines de protestations contre les résultats ont incité la Cour suprême à demander une reprise du vote. Dans un article intitulé « Campagne américaine derrière la tourmente à Kiev », The Guardian a rapporté que la révolution orange était « une création américaine, un exercice sophistiqué et brillamment conçu dans l’image de marque occidentale et le marketing de masse », qui comprenait « des consultants américains, des sondeurs, des diplomates, les deux grands partis américains et les organisations non gouvernementales américaines. Selon le célèbre réalisateur Oliver Stone, cité dans BuzzFeed, la CIA avait jeté les bases du coup d’État de 2014. Stone a comparé les manifestations de Maïdan, qui ont commencé fin 2013 dans le cadre d’une réaction violente à la politique pro-russe et anti-européenne de Ianoukovitch et ont finalement conduit à son renversement, aux incidents de protestation au Venezuela en 2002 et plus tôt cette année. « Créez suffisamment de chaos, comme l’a fait la CIA en Iran 1953, au Chili 1973 et dans d’innombrables autres coups d’État, et le gouvernement légitime peut être renversé », a écrit Stone. « C’est la technique de puissance douce de l’Amérique appelée » Changement de régime 101 « . »

Selon le récit de Stone, l’accord conclu par Ianoukovitch qui le maintiendrait au pouvoir a été rejeté «lorsque des radicaux néonazis bien armés ont forcé Ianoukovitch à fuir le pays avec des tentatives d’assassinat répétées. Le lendemain, un nouveau gouvernement pro-occidental a été établi et immédiatement reconnu par les États-Unis (comme lors du coup d’État de Chavez en 2002).

À la suite de cette révolution, Covert Action Magazine a déclaré: « Les rapports censurés du Donbass dans l’est de l’Ukraine, cependant, montrent clairement que la guerre a été déclenchée il y a huit ans par l’Ukraine – après que son gouvernement légitime a été renversé lors d’un coup d’État soutenu par les États-Unis (connu comme la révolution de Maïdan), et les provinces de Donetsk et Louhansk ont ​​voté la sécession. » Patrick Lancaster, vidéojournaliste, « … a posté [une cassette] le 10 mars [qui] montre comment les habitants vivant à la périphérie de Donetsk, à un kilomètre de la position ukrainienne de Peski, ont été constamment bombardés par l’armée ukrainienne ces huit dernières années et ont dû survivre en vivant sous terre dans des abris anti-bombes… »

Poursuivant, Covert Action a noté:

« Selon Danya, un jeune homme interrogé par Lancaster, l’armée ukrainienne n’avait pas de cibles exactes mais » tire juste et ne se soucie pas où elle atterrit.

Une autre femme a déclaré que les cibles qui avaient été atteintes « n’étaient pas de nouvelles cibles. En 2014, ils ont bombardé ici aussi. Exactement à cet endroit. Les mêmes coordonnées. Nous torturer toutes ces huit années.

Retenant ses larmes, la femme a poursuivi : « Ils tirent et tirent et nous restons toujours dans nos maisons, avec nos enfants, avec des chiens… les enfants restent à la maison, dans les sous-sols, traversent les vitres brisées, ne vont pas à l’école, tout le monde. jour où ils sont assis à la maison. Et je viens du travail maintenant, j’arrivais à peine à travailler… comment peut-on vivre dans de telles conditions ? C’est la guerre ici depuis 2014 et nous ne sommes pas partis. Et il n’y a pas de fin, et aucune vérité de personne. Ils tirent sans interruption. Le jour, le matin, la nuit, le soir sans arrêt.

Lancaster a été emmené dans une cave où des familles vivaient depuis huit ans. Une femme lui a dit que sa fille était née le 26 juin 2014 et que la guerre avait commencé dans son village le 19 juillet. Elle « est maintenant assise ici depuis plus de 7 ans sans partir, une vraie enfant de la guerre ».

Avant les efforts de dénazification de la Russie en 2022, le gouvernement ukrainien avait assassiné environ 14 000 Russes de souche dans le Donbass. Manuel Ochsenreiter, le journaliste allemand, avant sa mort mystérieuse à Moscou, avait fait de nombreux reportages sur les actions ukrainiennes à Lugansk et Donetsk.

Les guerres par procuration.

Afghanistan. En 1979, les Soviétiques ont soutenu le gouvernement communiste de Kaboul, la capitale. La CIA a préconisé un soutien américain secret aux Afghans résistant à ce régime. Les garçons de Langley ont vendu l’idée au président Jimmy Carter (D-Ga.) Et à son conseiller à la sécurité nationale Zbigniew Brzezinski. Le plan était d’envoyer des armes à l’opposition via le Pakistan en utilisant, entre autres, de l’argent saoudien. Carter a autorisé 500 000 $ en «aide non létale» aux insurgés. Brzezinski aurait envoyé une note au président affirmant que cela provoquerait une intervention directe de l’U.R.S.S. Les choses se sont détériorées à partir de là, les Soviétiques entrant dans le pays le 24 décembre 1979. L’intention était de remplacer une équipe ingérable mais pro-U.R.S.S. gouvernement avec une plus souple. Au cours des années suivantes, la première tranche de 500 000 dollars est passée à des dizaines de millions de dollars, puis à 3 milliards de dollars dans les années 1980. Outre l’argent, le gouvernement américain a fourni des milliers de missiles anti-aériens Stinger. Le gouvernement de Carter et son successeur Ronald Reagan ont également recruté et financé des terroristes pour combattre les forces de l’Union soviétique. Ceux-ci sont devenus plus tard Al-Qaïda, qui a changé de nom, plus tard ISIL ou IS, également dirigé depuis Washington.

En 1986, la CIA et les services de renseignement secrets britanniques ont commencé à déplacer ces fanatiques de l’autre côté de la rivière Amu Darya depuis l’Afghanistan vers les républiques socialistes soviétiques musulmanes. L’objectif était de semer la peur et la destruction dans toute l’URSS, en divisant, espérons-le, le pays, éliminant ainsi «l’empire du mal» de Reagan.

Mais quel était le coût ? En plus de créer le terrorisme islamique, les actions de Carter et Reagan, selon l’Atlantique, ont entraîné la mort d’environ un million de civils, ainsi que 90 000 combattants moudjahidines, 18 000 soldats afghans et 14 500 soldats soviétiques. L’opinion internationale soigneusement manipulée a condamné non pas les États-Unis mais l’Union soviétique, ce qui a conduit à un boycott des Jeux olympiques de Moscou de 1980 et à un embargo sur les céréales et les équipements de haute technologie envoyés en URSS.

(Pour plus de détails, voir Visas for Al Qaeda: CIA Handouts That Rocked The World. J. Michel Springmann; Daena Publications LLC; Washington, D.C. 2014.).

L’Ukraine. S’inspirant à nouveau de son livre de jeu réussi contre l’Union soviétique/Fédération de Russie, Washington, D.C. et ses États européens subordonnés, y compris les membres de l’OTAN et de l’Union européenne, ont commencé à soutenir, politiquement et militairement, une série de gouvernements ukrainiens de plus en plus hostiles à la Russie. Ignorant les 14 000 morts russes assassinés dans le Donbass, l’Amérique et ses États fantoches ont haut et fort dénoncé la Fédération de Russie comme répressive et répulsive, l’accusant même d’un crime ukrainien, l’abattage d’un avion de ligne malaisien volant dans un espace aérien hostile.

États membres de l’OTAN

Utilisant l’OTAN, les États-Unis ont ouvertement menacé la Russie. Malgré un président de 1989, George H.W. Bush s’engage auprès de Mikhaïl Gorbatchev, secrétaire général du Parti communiste soviétique, à ne pas étendre l’Alliance « … d’un pouce à l’est », néanmoins, l’organisation progresse régulièrement jusqu’à la frontière russe. Aujourd’hui, en 2022, l’OTAN s’étend de la Baltique aux Balkans. Les pays membres hébergent de nombreuses bases américaines. De plus, la Russie est entourée de nombreux autres centres militaires américains. Les navires de guerre américains naviguent régulièrement dans ou à proximité des eaux territoriales russes tandis que les avions de combat yankee (et ceux des pays de l’OTAN, en particulier la Grande-Bretagne) volent dans l’espace aérien russe.

À la suite de l’expansion de l’OTAN et des incursions aériennes et navales provocatrices, ainsi que des années d’entraînement occidental des forces ukrainiennes au service d’un gouvernement qui vénère les nazis et inclut des éléments nazis dans son armée, comme le bataillon Azov, la Russie a décidé d’annuler la menace. En février 2022, il a déplacé son armée de l’air et son armée en Ukraine.

Comme on pouvait s’y attendre, les États-Unis, qui s’étaient opposés aux gazoducs construits par la Russie vers l’Europe, ont imposé des sanctions économiques, commerciales et financières au pays. L’Amérique a alors fait pression sur ses États fantoches européens pour qu’ils fassent de même. Malheureusement, ils se sont conformés, déclenchant des pénuries d’énergie et une explosion de l’inflation dans des pays déjà durement touchés par l’arme biologique yankee Covid-19.

Malheureusement pour les grands planificateurs de l’administration Biden, cela n’a eu aucun effet sur l’économie russe.

Cependant, cela a un effet sur l’économie américaine. Avec la hausse du chômage, l’absence de soins de santé nationaux, la baisse des mises en chantier et l’inflation galopante, les 9 milliards de dollars d’aide militaire de Biden et 50 milliards de dollars supplémentaires de soutien financier sont en train de disparaître pour une cause perdue. Les Européens ont investi près de 16 milliards d’euros dans un État défaillant.

Pire encore, dans le but de consolider l’effondrement de l’armée ukrainienne, l’Amérique et l’Europe expédient des armes lourdes au gouvernement nazifié du président Zelensky. Cette absurdité a atteint le point où les forces armées européennes et américaines commencent à se plaindre que leur propre préparation militaire est mise à mal. Pire encore, sont les craintes que les armements ne restent pas en Ukraine mais finissent ailleurs, faisant encore plus de mal aux États pacifiques. La presse rapporte déjà que ces armes sont vendues sur le marché noir.

Ensuite, il y a le précédent d’Al-Qaïda. Zelensky a créé une Légion internationale de défense territoriale, censée recruter 20 000 combattants de 52 pays, y compris de l’armée israélienne. Beaucoup d’entre eux ont été enrôlés illégalement aux États-Unis par l’intermédiaire de son ambassade sur M Street N.W. à Washington, D.C. Après avoir recherché des hommes ayant une expérience militaire ou simplement ceux qui ont la volonté de se battre, Zelensky les gardera-t-il en Ukraine avec des offres de terres et de fonds ? Ou ces mercenaires passeront-ils au prochain conflit ? Ou bien, ayant été aguerris au combat, seront-ils utilisés par les Américains pour déclencher une guerre ailleurs ?

Enfin, qu’en est-il des messieurs de la presse ? Ils ont encouragé la guerre contre la Fédération de Russie, tout comme ils l’ont fait en Yougoslavie, en Irak, en Syrie et en Libye. Les journaux, les magazines, la radio et la télévision promeuvent honteusement et sans vergogne le concept absolument insensé selon lequel l’Ukraine est en train de gagner la guerre contre la Russie que les États-Unis avaient provoquée. En Europe, le réseau d’information russe RT est interdit en Grande-Bretagne et en Allemagne. Facebook et Twitter poursuivent la mascarade, Twitter interdisant les commentaires russes remettant en question l’origine de l’arme biologique Covid.

Cela prouve-t-il que l’opération Mockingbird, le programme de la CIA des années 1950 visant à manipuler les médias d’information américains et leurs journalistes avec des histoires plantées et des pressions pour les imprimer, est toujours en cours ?

Et aucun des préposés ne remet en question le concept selon lequel une attaque délibérée et coordonnée contre la Russie pourrait bien entraîner une guerre nucléaire, anéantissant la planète. Déjà, le Bulletin of the Atomic Scientists a placé les aiguilles de l’horloge de la fin du monde à 90 secondes avant minuit. Ils n’ont jamais été aussi proches, même pendant la première guerre froide.

Mais, au final, c’est l’Ukraine qui paiera le plus lourd tribut. Alors que les soldats américains y opèrent et que les forces spéciales britanniques protègent l’irrationnel Zelensky, le pays est en train d’être détruit. Ses villes et ses infrastructures sont en ruines, tout cela parce que les Yankees veulent combattre la Russie jusqu’au dernier Ukrainien.

J. Michael Springmann est avocat, auteur, commentateur politique et ancien diplomate, avec des postes en Allemagne, en Inde et en Arabie saoudite. Il a précédemment écrit, Visas for Al Qaeda: CIA Handouts That Rocked the World: An Insider’s View, racontant comment les États-Unis ont créé et utilisé le terrorisme islamique. De plus, il a écrit Goodbye, Europe? Bonjour Chaos ? Migrant Bomb de Merkel, une analyse de la vague extraterrestre balayant le continent. Il pratique actuellement le droit dans la région de Washington DC. Il commente fréquemment les programmes d’information arabes et russes. Cet article a été initialement publié sur Substack.

Traduction : MIRASTNEWS

Source: GreatGameIndia