Le ministère du Développement économique russe a élaboré des scénarios pour le développement de l’économie jusqu’en 2030

Le ministère du Développement économique a élaboré des scénarios pour le développement de l’économie russe jusqu’en 2030

© RIA Novosti / Ramil Sitdikov

Le bâtiment du ministère du Développement économique de la Russie. Photo d’archive

MOSCOU, 30 août – RIA Novosti. Le ministère du Développement économique, en collaboration avec les départements de l’industrie sous la direction des vice-premiers ministres, a élaboré des scénarios pour moderniser l’économie russe jusqu’en 2030, a rapporté le service de presse du ministère.

« L’objectif est le scénario d’adaptation accélérée de l’économie aux nouvelles conditions. Il repose sur la mise en œuvre de solutions systémiques qui permettront de surmonter la récession et d’atteindre une croissance durable dès 2024 – une priorité identifiée par le président de Russie », indique le communiqué.

La croissance économique, comme indiqué, sera assurée par la demande intérieure – investissement et consommation. Parallèlement, la mise en œuvre des domaines d’activités prioritaires développés lors des sessions sectorielles permettra d’atteindre le rythme de développement nécessaire.

« Premièrement, le développement des infrastructures de transport et de logistique, en tenant compte des nouveaux besoins d’exportations et d’importations. Un équilibre transport et économique s’est formé jusqu’en 2030, la prévision d’évolution des volumes et des directions des exportations et des importations est liée à la prévision pour les flux de marchandises », a expliqué le ministère.

Il est à noter que la deuxième direction sera de soutenir les projets de substitution des importations dans diverses industries, et la troisième – d’assurer l’indépendance technologique. La numérisation et la création de sa propre base sous forme d’équipements et de logiciels recevront une priorité distincte, a indiqué le ministère.

En outre, le gouvernement entend développer le système financier et apporter un soutien aux investisseurs privés.

Plus tôt mardi, le Premier ministre Mikhail Mishustin a tenu une session stratégique consolidée sur les principaux domaines de la politique économique face à la pression des sanctions. En septembre, le gouvernement rendra compte au président du pays des résultats d’une série de réunions sur les questions de développement social et économique, tant à court terme qu’à plus long terme.

EN SAVOIR PLUS : Le livre ci-dessous fait une démonstration scientifique parfaite. Il fait émerger les causes, les raisons et motivations qui engendrent les crises, conflits, fléaux et chaos actuels et à venir dans le monde et s’interroge sur les conséquences possibles sur l’humanité et son environnement. Il anticipe les évènements et prend clairement position sur l’avènement d’un MONDE MULTIPOLAIRE. En Afrique, il a été dédicacé, remis récemment par les voies officielles les plus autorisées et transmis au président de la République du Cameroun, doyen des chefs d’État africains, son excellence Paul BIYA.

Contact: mossinguej@yahoo.fr ou sur WhatsApp au +33664839844 ou encore cliquer sur le bouton faire un don de ce site et payer 34 euros + frais d’envois (11 euros pour la France). Vous pouvez également faire un don pour nous aider à améliorer la qualité du site MIRASTNEWS.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Ria Novosti