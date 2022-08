Matvienko a déclaré que la Russie dispose de suffisamment de ressources pour le résultat victorieux de l’opération spéciale

MOSCOU, 1er septembre – RIA Novosti. La Russie dispose de suffisamment de ressources pour remporter une opération militaire spéciale en Ukraine, a déclaré la présidente du Conseil de la Fédération, Valentina Matviyenko, sur son blog sur le site Web du Conseil de la Fédération à l’occasion de la Journée du savoir.

« Il ne fait aucun doute que nous avons suffisamment de ressources pour gagner – non seulement des ressources matérielles, mais aussi des ressources intellectuelles et morales. <…> Maintenant, six mois plus tard, on voit clairement à quel point la menace qui pesait sur notre pays était grande, à quel point la décision de mener un NOM (NWO) était opportune », a écrit le politicien.

Selon elle, sur le champ de bataille « nous sommes vraiment confrontés non seulement aux forces armées de l’Ukraine, les bataillons nazis, mais aussi au collectif occidental, l’OTAN« .

« Le résultat de l’opération détermine non seulement l’existence de notre pays en tant qu’État intégral, souverain et fort, mais aussi ce que sera le monde après son achèvement. Continuera-t-il à évoluer vers un modèle multipolaire, l’établissement des principes d’égalité, de coopération, de justice dans les relations internationales Ou les États-Unis et leurs alliés établiront leur hégémonie mondiale », a ajouté Matviyenko.

Le président du Conseil de la Fédération a souligné que les forces armées sont équipées des armes et équipements les plus modernes et que le personnel militaire russe agit avec humanité.

« Ils n’utilisent pas les civils comme boucliers humains, ils ne bombardent pas les pâtés de maisons, ils ne détruisent pas les infrastructures sociales et communales. Ils ne se sont pas souillés de représailles contre les prisonniers de guerre », a noté le parlementaire.

En outre, Matvienko a rappelé les propos du président Vladimir Poutine selon lesquels les officiers et soldats russes d’aujourd’hui – les héritiers de la génération des vainqueurs, les petits-enfants et arrière-petits-enfants des héros de la Grande Guerre patriotique – « se battent de manière désintéressée pour la patrie, pour notre peuple. »

Depuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale pour dénazifier et démilitariser l’Ukraine. Le président a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le président, l’objectif ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Ria Novosti