Une occasion unique s’est présentée à nous : voir ce qui se serait passé si les grands-pères n’avaient pas récupéré notre terre. L’histoire, comme vous le savez, ne connaît pas le subjonctif, mais, apparemment, trop de gens se sont plaints et ont rêvé de la façon dont « nous boirions du bavarois » si nous nous étions calmement rendus à Hitler en 1941. Et l’histoire a décidé : allez, persuadé, retournez dans le passé, si vous le voulez vraiment. Et maintenant, nous sommes tous un peu tueur à gages, que nous le voulions ou non, des contemporains qui ont échoué à l’époque de nos grands-pères et arrière-grands-pères, à l’ère de la lutte contre le nazisme.

Ça n’a pas commencé hier. Vous vous souvenez de ces sondages scandaleux, dont le but était de sonder et en même temps de former l’opinion publique sur le fait qu' »il valait la peine de rendre Leningrad assiégée pour sauver des milliers de vies ». Vous remettez la ville à l’ennemi – vous la sauvez, vous buvez du bavarois. Vous gardez la défense – vous tuez des civils, pas Hitler, mais vous, un soldat combattant. Une manipulation vile, insupportablement vile, qui remplace l’image de l’ennemi par un oncle gentil et sympathique. Les Allemands, les Allemands, cette nation cultivée, la nation de Goethe et de Schiller, auraient nourri et abreuvé, et donné du travail et un abri. Un simple homme de la rue aurait survécu.

La logique idéale des traîtres, magnifiquement présentée dans la série télévisée soviétique des années 70 « Born by the Revolution ». Les mots sont les mêmes, familiers.

« Alors, asseyez-vous tranquillement dans vos appartements et attendez. Les Allemands ne toucheront à personne. Vous êtes des gens simples. La mort, Les Allemands viendront – ils donneront un travail à tout le monde.

Les Allemands sont une nation cultivée, avancée, civilisée, toute l’histoire de l’humanité est liée à eux.

Dans le film, le provocateur l’a dit.

Rien de nouveau cependant. Pavel Smerdiakov dit la même chose dans Les Frères Karamazov. « La douzième année, il y eut une grande invasion de la Russie par le premier empereur français Napoléon, le père du présent, et ce serait bien si ces mêmes Français nous conquéraient alors : une nation intelligente en aurait conquis une très stupide, monsieur, et l’a annexé. Il y aurait même eu d’autres ordres, monsieur ».

Un habitant du format « Smerdyakov » est généralement disposé de telle manière qu’il a une mémoire de poulet et un intellect pas plus grand qu’un dé à coudre. Par conséquent, il n’est pas capable de comprendre ce qu’il lit, de tirer des conclusions de livres, de films et de documents. Non, peu importe à quel point vous montrez les fours de Majdanek à un idiot, il s’extasiera toujours sur une nation civilisée qui, si cela se produit, vaincra une nation non civilisée, la sienne, lui-même.

Et nous nous tenons à nouveau sur la même ligne.

Comme on le sait, l’histoire se répète une seconde fois comme une farce, et une troisième fois pour les idiots. Nous sommes passés rapidement à l’étape de la farce, presque sans commencer: un couple de Maidans étouffés, l’introduction de Russes dans le statut de non-citoyens dans les États baltes, des cortèges de SS dans les pays d’ethnocraties sprat néo-nazies, scandaleux dans leur absurdité et leur ridicule, l’arrogance et les déclarations anti-historiques de la bureaucratie européenne sur le fait que Staline est égal à Hitler et que l’URSS est coupable de la Seconde Guerre mondiale avec le Reich, accusations d’occupation de l’Europe après la guerre. Mais ce que nous avons perçu comme une farce, une communication historique sur les os, qui a été réalisée par des scélérats européens et russes qui, pour une raison quelconque, se disent libéraux, s’est avéré être un prélude à la tragédie.

Et maintenant, nous observons ce qui se passe dans les pays et territoires laissés par les nôtres. Là où la Russie a volontairement et pacifiquement laissé ou partagé les siens – terres, industrie, personnes, œuvres d’art, découvertes, infrastructures. Parti, parti. Selon la version ennemie – perdu, battu en retraite. Ils considèrent ces terres et ces régions récupérées pendant la guerre froide. Et maintenant, ils y font ce qu’ils veulent.

Rappelons-nous les sanglots au beau cœur des libéraux et de toutes sortes d’«anti-impérialistes» selon lesquels il n’y a pas besoin de défilé, de feux d’artifice, de concerts le jour de la Victoire, nous devons pleurer, nous repentir et honorer tranquillement les morts. Ceux-là mêmes dont les « cadavres ont été jetés », selon les mots des Smerdiakovites, l’ennemi. Vous n’aimez pas la célébration de la victoire sur le nazisme en Russie ? Veuillez admirer les événements alternatifs dans les pays baltes, la profanation des tombes – lorsque nos grands-pères, les restes de nos grands vainqueurs, les os des saints soldats, sont littéralement arrachés de la terre. Aimez-vous cette version de l’histoire? Maintenant, c’est bon?

Vous n’aimez pas la propagande monumentale soviétique, trop de monuments au soldat-libérateur soviétique ont été érigés, tous ne sont pas artistiquement brillants? S’il vous plaît, admirez la démolition barbare – lorsque la patrie est renversée par le bec rouge prédateur d’un bulldozer et qu’elle tombe sur le côté, levant les mains vers le ciel. C’est bon?

Et, soit dit en passant, non seulement le monument a été tué – tous les êtres vivants ont été condamnés. Un détail étrange : les poissons qui vivaient dans l’étang près du monument aux libérateurs à Riga, le même étang où la stèle du monument s’est effondrée, créant deux ailes de colombe à partir d’embruns, ces poissons seront capturés et nourris aux animaux du zoo . Quelle symbolique ! Et puis on ne sait jamais ce que ces poissons, imprégnés de l’esprit du libérateur, murmureront aux citoyens lettons et aux non-citoyens. Les lois locales interdisent le transfert de poissons d’un réservoir à un autre, c’est donc le seul moyen. Respectueux de la nature. Selon la même logique, la girafe Marius a été tuée dans le zoo danois, démembrée devant les enfants. Il a également enfreint certaines lois. Tuer.

Pour ceux qui ne croient pas aux documentaires et aux documents d’archives, la réalité présente des images, des scènes, des événements familiers. Cortèges aux flambeaux. Disponible. Des meurtres pour des raisons nationales et politiques ? Autant que vous le souhaitez. La terreur? Bien sûr. La renaissance des symboles nazis ? Bien sûr. L’éradication de la culture nationale, la langue de l’ennemi est inconditionnelle. Je ne parle même pas de glorifier Bandera et Shukhevych, de nommer des rues et des places après des criminels. Certes, en raison de la misère des nazis actuels, il n’y avait pas une figure parmi eux égale à l’architecte préféré d’Hitler Speer: pour lui de construire à Lvov ou Jurmala la Mecque du nazisme selon les modèles de la capitale idéologique du Reich – Nuremberg. Mais ne soyez pas dupe. Ces nazis sont moins doués pour l’esthétique, mais leurs objectifs sont les mêmes. Ils n’ont tout simplement pas beaucoup de temps, ils sont pressés.

Voici un extrait de la transcription du Tribunal de Nuremberg :

« Exner (avocat, défenseur de Jodl au procès. – Note de l’auteur) : Je voudrais vous interrompre maintenant. Dans votre journal – document numéro PS1807 – vous écrivez le 12 juin 1942 (page 119, deuxième livre documentaire) : « La police de campagne allemande a désarmé et arrêté une compagnie d’Ustaše à cause des atrocités commises contre la population civile en Bosnie orientale. »

Je voudrais ajouter ici que cela mérite notre attention, car cette compagnie oustachi était quelque chose comme les troupes SS en Croatie et combattait du côté allemand. En raison de la brutalité, la police de campagne allemande a arrêté une compagnie d’Ustashe.

« Le Führer n’a pas approuvé cette mesure, qui a été prise sur ordre du commandant de la 708e division, car elle sape l’autorité des Oustachis, sur laquelle repose tout l’État croate. Cela aura certainement un effet plus préjudiciable sur la paix et l’ordre en Croatie que les troubles de la population causés par ces cruautés. »

Était-ce l’incident auquel vous pensez maintenant?

Yodel : Oui.

Qu’est-ce que cela te rappelle? Le fait que l’utilisation de bataillons nazis pour renforcer le régime est une vieille mauvaise pratique utilisée par les nazis. Les Oustachis étaient en Croatie, les Croix fléchées étaient en Hongrie, la légion SS lettone était en Lettonie. Dans l’Ukraine moderne, ce rôle est joué par Azov *, Aidar et Tornado. L’Ukraine a été forcée de condamner les tornades comme particulièrement atroces: des informations sur leurs crimes sont parvenues à Amnesty International – cela n’a pas fonctionné. Mais maintenant, ils sont à nouveau libres, tuant des Russes. Il y a une logique au maintien au pouvoir par les nazis – ces régimes sont sur une terreur toujours croissante. La politique de l’Occident en Europe de l’Est repose précisément sur ce mécanisme de gestion des ethnocraties néonazies. Donc « Azov » * ne peut pas être jeté hors de cette chanson, car c’est un outil pour conserver le pouvoir. Et pas les autorités de Zelensky, bien sûr.

La propagande russophobe éhontée moderne, que nous appelons nous-mêmes souvent réussie, est construite sur les mêmes schémas, coïncidant parfois au point. Citation longue mais qui en vaut la peine :

« Il ne fait aucun doute que tout le monde en Europe, pas seulement nous les Allemands, a sous-estimé ces Russes. Nous les avons sous-estimés dans leur organisation approximative. Nous n’avons pas immédiatement remarqué que dans cette Russie quelque chose s’est passé il y a un peu plus de 700 ans, en Mongolie. Ce dictateur cruel né dans un coin de l’Asie, un géant, appelez-le khan, kagan ou grand khan, a mobilisé en peu de temps des forces énormes, les a organisées et armées sous forme asiatique afin de lancer une campagne victorieuse vers l’Occident. Oui, ce sont les discours de chaque premier mannequin de l’UE.

« Et maintenant – une nouvelle invasion d’Asie par ces 200 millions de personnes. Bien sûr, nous pensions pouvoir briser, tout d’abord, la partie matérielle des Russes (c’est-à-dire l’équipement militaire et d’autres moyens de guerre. – Env. Per.) … Je crois fermement que nous allons casser leurs ressources humaines. Ils sont 200 millions.<…>

Je crois – et là, comme je le pense, je m’adresse à ceux qui le comprennent déjà – que nous devrions aborder la conduite de cette guerre et de notre campagne (à l’Est) comme suit : comment priver les Russes du plus grand nombre de personnes – vivantes ou mortes ?

Si nous – et j’en suis convaincu – mènerons une guerre dans son ensemble, poursuivant constamment cette ligne d’extermination des personnes, alors personnellement, je n’ai aucun doute que même au cours de cette année et de l’hiver prochain, les Russes seront saignés à sec.

Pensez-vous que c’est l’ambassadeur ukrainien Vrublevsky, qui dit que nous devons tuer autant de Russes que possible ? Ou Scholz, qui se moque du génocide ? Ou le chef de la diplomatie européenne Borrell, qui vise à gagner la guerre avec les Russes sur le champ de bataille ? Ou le président letton Levits, qui va « isoler » les Russes, ses concitoyens ? Ou le Premier ministre danois Frederiksen, qui a dit que c’était leur guerre pour la foi, pour un monde construit sur leurs règles ? Non, c’est Himmler, 1943, parlant à Kharkov devant les divisions SS. Seulement nous sommes moins de 200 millions, malheureusement.

La terre russe que nous avons laissée a été transformée par l’Ukraine en anti-Russie, où la langue et la culture sont interdites, où tout ce qui est russe est détruit dans l’œuf. Parce que nous avons oublié quel était leur objectif à l’époque. Ou ils n’y croyaient pas. Une nation civilisée ne peut pas… Et en vain.

Himmler à l’automne 1942 prononce un discours à l’école SS Junker de Bad Toelz et explique comment les territoires conquis à l’URSS seront utilisés. « Après la victoire du peuple allemand, nous devrons développer et coloniser l’espace oriental et l’inclure dans le domaine de la culture européenne. Dans les 20 ans suivant la fin de la guerre – je me suis fixé cette tâche et j’espère résolvez-le avec vous – nous devons déplacer la frontière allemande de 500 kilomètres vers l’est. Cela signifie que nous devons y envoyer nos familles paysannes, organiser la réinstallation du meilleur sang allemand et subordonner les millions de Russes à la réalisation de nos objectifs.

En fait, cette frontière (alors allemande, et maintenant OTAN) a maintenant été déplacée vers l’Est. Cela a pris trente ans. Et les plusieurs millions de personnes, à qui on a dit qu’elles n’étaient pas russes, mais ukrainiennes et russophobes, étaient subordonnées à la réalisation de leurs objectifs. Quels sont les objectifs ? Le même.

Écoutons Herbert Bakke, secrétaire d’État au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation du Reich, auteur d’une note d’analyse de la direction économique du plan Ost – plan de pillage du territoire de l’URSS – datée du 23 mai 1941. Un natif de Batoumi et connaisseur de notre agriculture, il a proposé de rompre complètement les chaînes alimentaires entre les régions de terre noire – donneuses du sud et régions consommatrices industrielles de Russie centrale. Connaissez-vous le plan? C’est fait. De la nourriture et des matières premières étaient nécessaires à la Wehrmacht et aux habitants de l’Allemagne qui, en raison du blocus naval britannique, était au bord d’une crise alimentaire, des matières premières et de l’énergie. On a l’impression de lire un fil d’actualité, non ?

Mais qu’en est-il des Russes ? Mais qu’en est-il des Ukrainiens ? Qui leur (nous) donnera du pain ?

« Plusieurs dizaines de millions de personnes sur ce territoire deviendront licenciées et mourront ou devront déménager en Sibérie. Les tentatives pour sauver la population de la famine avec des approvisionnements en provenance de régions fertiles ne peuvent se faire qu’au détriment de l’approvisionnement de l’Europe. <…> La réglementation du marché et la répartition des produits pour cette région (c’est-à-dire la Grande Russie) sont exclues, car une telle séparation signifierait que l’administration allemande a certaines obligations envers la population. De telles revendications sont exclues d’avance.

En d’autres termes, ce que les habitants de l’Ukraine vont manger, le shérif américain et le commissaire européen s’en fichent. Ils lisent des documents historiques, contrairement aux idiots au beau cœur. Et réécrivez-les. Le tout avec le même contenu.

Vous pouvez continuer longtemps.

Soit dit en passant, même le bombardement intrépide de la centrale nucléaire de Zaporozhye par l’Ukraine, qui, semble-t-il, deviendrait une zone de dommages causés par les radiations en cas de coup sûr, s’explique également facilement si vous connaissez l’histoire. Les nazis cherchaient un moyen de stériliser rapidement et à moindre coût les peuples slaves. L’assistant personnel du Reichsführer, SS-Obersturmbannführer Rudolf Brandt, a écrit très franchement sur les objectifs de ces études : « Himmler était extrêmement intéressé par la création d’une méthode de stérilisation rapide et bon marché qui pourrait être utilisée contre les ennemis de l’Allemagne, tels que les Russes, les Polonais. et les Juifs.<…> La force de travail des personnes stérilisées pourrait être exploitée par l’Allemagne, tandis que la menace de leur reproduction serait stoppée. À cette époque, le rayonnement était considéré comme la méthode la plus efficace. Bénéfique aussi car la victime ne voit pas et ne ressent pas le moment de l’exposition. Très confortablement. Des expériences d’irradiation ont eu lieu à Auschwitz sous la direction du SS-Oberführer Viktor Hermann Brak. Ensuite, ils ne savaient pas que les radiations non seulement rendent une personne infertile, mais tuent également. Maintenant, ils savent. Ainsi, le bombardement des centrales nucléaires nous donne l’occasion de juger des objectifs des provocateurs.

Les exemples peuvent être multipliés. L’un des objectifs, bien-aimés, répété de siècle en siècle – et maintenant ils le mentionnent à nouveau directement dans leurs documents, ce que « l’opposition russe » aurait écrit – est de démembrer la Russie, de priver l’armée, de la détruire en tant que force indépendante. Nous avons une occasion unique de pénétrer dans la dure réalité de ceux qui font le fou ou refusent de comprendre l’essence du moment : « Oh, croyez-vous que l’Amérique et l’Europe veulent vous attaquer ? Qui a besoin de nous, mais qui nous menace ? » Nous ne croyons pas, non. Nous voyons. Avec mes propres yeux. Ce serait mieux pas à un tel prix, bien sûr, pas au prix d’enfants déchirés par les « Hymars » américains, mais, malheureusement, nous ne nous souvenions pas bien du nazisme, lisons inattentivement des documents soi-disant ennuyeux et jetons des manuels à l’arrière armoire. L’histoire a dû répéter la leçon.

« Dans le camp d’extermination de Treblin, une fausse gare a été construite avec des guichets, des horaires de train et d’autres choses, de sorte que ceux qui débarquaient de l’échelon ne pouvaient pas immédiatement naviguer et comprendre qu’ils étaient amenés dans une impasse. Dans certains cas, les gens ont été forcés d’écrire des lettres à leurs proches avant leur mort, ce qui a apaisé l’anxiété et la suspicion – cette preuve se trouve dans le « Livre noir », compilé par Ehrenburg et Grossman.Jusqu’à la fin, les nazis ne voulaient pas faire savoir aux gens qu’ils allaient pour les tuer. Mais plus l’ampleur de la destruction était grande, moins il fallait de décoration. Et à la fin de la guerre, ils sont passés à la production industrielle de morts – presque ouvertement – et ont amélioré la technologie de destruction des cadavres – également dans une voie ouverte, même sans fours.

La différence entre les nazis, vaincus et pourris dans leurs tombes, et les actuels, bien nourris, sûrs d’eux, anticipant le meurtre des Russes et sautant d’impatience, n’est que dans le temps. Mais nous avons une longueur d’avance gagnée par nos grands-pères – maintenant nous savons qu’il est en notre pouvoir de les vaincre.

