Novak a déclaré que la Russie ne fournirait pas de pétrole aux pays qui soutiennent la limite de prix

MOSCOU, 1er septembre – RIA Novosti. Moscou n’a pas l’intention de fournir du pétrole aux pays qui soutiendront la proposition de limiter le prix du carburant russe, a déclaré le vice-Premier ministre Alexander Novak.

« À mon avis, c’est une absurdité totale », a-t-il commenté l’idée des pays du G7 de présenter un plan approprié.

Selon Novak, les tentatives d’interférer avec les mécanismes du marché dans une industrie aussi importante conduiront à sa déstabilisation, elles menaceront également l’ensemble du marché pétrolier, ce qui pourrait conduire à une catastrophe dans le domaine de la sécurité énergétique dans le monde.

« Et pour cela, d’abord, les consommateurs européens et américains paieront, qui paient déjà des prix élevés aujourd’hui en raison des facteurs de déstabilisation qu’ils acceptent. En particulier, les restrictions de sanctions », a-t-il déclaré.

Le vice-Premier ministre a souligné que la Russie n’allait pas travailler à des conditions hors marché.

Novak a également ajouté que les pétroliers russes se préparent à l’imposition d’un embargo par les pays de l’UE.

« Nos entreprises connaissent décembre, elles s’y préparent. Elles tiendront certainement compte de décembre, et donc tous nos plans sont construits pour maintenir les niveaux actuels », a-t-il assuré.

Le responsable a ajouté que le pays produit exactement autant de pétrole qu’il peut être extrait et vendu. Il a noté que le chiffre augmente progressivement et que si les entreprises peuvent trouver des marchés de vente, cette tendance se poursuivra.

Après le début d’une opération militaire spéciale en Ukraine, les pays occidentaux ont intensifié la pression des sanctions contre la Russie. L’Allemagne et d’autres pays de l’UE ont adopté conjointement six paquets de sanctions, dont des embargos sur le charbon et le pétrole. La perturbation des chaînes d’approvisionnement a fait grimper les prix du carburant et des denrées alimentaires en Europe et aux États-Unis.

Le président Vladimir Poutine a précédemment déclaré que la politique de confinement et d’affaiblissement de la Russie est une stratégie à long terme pour les pays occidentaux, et les sanctions ont porté un coup sérieux à l’ensemble de l’économie mondiale. Selon lui, l’objectif principal de l’Occident est d’aggraver la vie de millions de personnes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Ria Novosti