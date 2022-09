Les prêts chinois ont des durées de remboursement plus courtes et des taux d’intérêt plus élevés que les prêts bilatéraux des pays du Club de Paris ou les prêts d’organisations internationales comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Voici la liste des pays les plus endettés envers la Chine.

Les pays dont la dette chinoise est élevée se trouvent principalement en Afrique, mais ils peuvent également se trouver en Asie centrale, en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, selon l’analyse de Statista des données de la Banque mondiale. Comme Katharina Buchholz de Statista l’explique ci-dessous, la Chine détient actuellement 37% de la dette des pays à faible revenu, ce qui en fait le nouveau prêteur privilégié de ces pays. En 2022, seuls 24% de la dette bilatérale des nations sont dues au reste du monde.

L’initiative « Nouvelle route de la soie« , qui finance le développement d’infrastructures portuaires, ferroviaires et terrestres dans le monde entier, a laissé les pays participants profondément endettés envers la Chine. Le Pakistan (77,3 milliards de dollars de dette extérieure envers la Chine), l’Angola (36,3 milliards), l’Éthiopie (7,9 milliards), le Kenya (7,4 milliards) et le Sri Lanka (6,8 milliards) avaient les dettes les plus élevées envers la Chine à la fin de 2020, sur les 97 pays pour lesquels des données étaient disponibles. Djibouti et l’Angola avaient le fardeau relatif de la dette le plus élevé, suivis par les Maldives et le Laos, qui viennent d’achever une route ferroviaire très endettée vers la Chine. En janvier, le président de la Banque mondiale, David Malpass, a qualifié le niveau d’endettement de plusieurs pays d' »insoutenable« .

Le Club de Paris avait l’habitude de conserver la majorité de la dette des pays à faible revenu avant d’être réformé et la plupart du temps annulée pour les pays en développement éligibles après le tournant du millénaire. Il n’est pas certain qu’une telle procédure soit disponible pour la dette chinoise. La Chine avait officiellement prêté plus de 170 milliards de dollars aux pays pauvres et à revenu intermédiaire en 2020, contre environ 40 milliards de dollars en 2010.

Le processus auparavant difficile de remboursement des prêts chinois a maintenant été rendu considérablement plus difficile par l’épidémie de Covid-19. Le Financial Times rapporte qu’en 2020 et 2021, la nation a dû renégocier des dettes totalisant 52 milliards de dollars, soit plus de trois fois le montant qui a connu ce sort au cours des deux années précédentes. L’un de ces exemples est le Sri Lanka, l’un des plus gros débiteurs de la Chine, qui est devenu en mai le premier pays asiatique à faire défaut sur sa dette en vingt ans.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia