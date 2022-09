La TENTATIVE d’offensive ukrainienne à Nikolaev-Krivoy Rog, dans le sud de l’Ukraine, et dans d’autres directions se poursuit avec la troupe de Kiev subissant des pertes SIGNIFICATIVES, ces actions ont été planifiées par le bureau de Zelensky pour créer une ILLUSION de la capacité de l’armée ukrainienne à mener des OFFENSIVES – le ministre russe de la Défense Shoigu. ⚡️

MISE À JOUR : Peski, région de Donetsk sous contrôle russe, les forces russes ont atteint la frontière administrative de la région de Nikolaev, dans le sud de l’Ukraine,

3 MILLE mercenaires étrangers ont été tués depuis le début de l’opération spéciale – Shoigu. TG / Masno

TAP – Vraisemblablement, 3000 autres personnes sont blessées et pas mal d’entre elles ont été faites prisonnières, et certaines exécutées pour avoir combattu comme mercenaires dans le Donbass. On estime à 20 000 le nombre de nouveaux arrivants donc le taux de perte approche les 50% en 6 mois, soit 100% en un an. Alors que les combats s’intensifient avec ces fausses infractions ukrainiennes, le taux de perte sera bientôt de 100 % dans trois mois. Ce n’est pas un excellent profil de risque si vous envisagez de vous joindre au divertissement. Les Ukrainiens s’en fichent et les Russes adorent vous tuer. Il existe sûrement de meilleures façons de gagner sa vie… des façons où vous vous retrouvez vivant et non dans un sac mortuaire et votre famille a peu de chances de recevoir vos restes.

Les forces russes ont pris l’initiative sur les lignes de front de Kherson

Tank T-72B1 de l’AFU

Le 2 août, la situation sur les lignes de front sud de l’Ukraine était relativement calme. Les forces armées ukrainiennes ont presque arrêté leurs tentatives d’attaquer les positions militaires russes, regroupant leurs forces. Pendant ce temps, l’armée russe a pris l’initiative et a lancé une contre-offensive.

La zone près d’Andreevka reste l’une des sections les plus dangereuses du front de Kherson.

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Les forces aérospatiales russes ont détruit le poste de commandement des FAU (AFU) à Bereznegovaty d’où les forces ukrainiennes développent leur offensive. Les systèmes de missiles HIMARS MLRS et Tochka-U ont été touchés par les forces russes.

Les trois traversées de pontons des FAU à travers la rivière Ingoulets ont été désactivées.

Après une tentative infructueuse d’avancer vers le nord vers le village de Bruskinskoe, les FAU ont tenté d’avancer vers le sud depuis leurs positions près de Kostromka, mais n’ont pas réussi à établir une forteresse et ont été repoussées. Les groupements ukrainiens dans le couloir d’Alexandrovka à Kostromka sont actuellement dans un chaudron et sont lourdement bombardés par l’artillerie et l’aviation russes.

https://s1.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/09/1212.mp4?_=1

https://s1.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/09/999-1.mp4?_=2

https://s1.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/09/999-2.mp4?_=3

Selon les résidents locaux, il y a des combats à Ternovka. Les forces armées russes ont réussi à avancer de Blagodatovka et à percer la défense ukrainienne sur la rive droite de la rivière Ingoulets. S’ils réussissent, tout le groupement des FAU sera bloqué.

Aucun changement n’a été signalé sur les autres lignes de front dans les régions du sud de l’Ukraine.

L’armée russe s’attend à une autre tentative des FAU de contre-attaquer dans la région de Snigirevka. Du côté de Nikolaev, les Forces armées ukrainiennes ont transféré 25 unités d’équipement à Pervomaiske pour attaquer Blagodatnoye et Snigirevka.

https://s1.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/09/wow.mp4?_=4

L’armée russe aurait détruit le dépôt de munitions ukrainien de Partizanskoye, d’où les AFU tentent d’avancer vers Snegirevka.

https://s1.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/09/kh.MOV.mp4?_=5

Conformément à la tactique terroriste traditionnelle du régime de Kiev, incapable d’avancer sur les lignes de front, les FAU bombardent les civils.

En raison du bombardement matinal des forces armées à Kherson, des résidents locaux auraient été tués lorsqu’une maison civile a été touchée.

Plusieurs obus ukrainiens auraient touché l’élévateur à eau de Novaya Kakhovka. Une énorme quantité de céréales a été détruite, a déclaré le chef de l’administration locale. Il était impossible de sauver le grain à cause du feu.

Pendant ce temps, les habitants de Kherson célèbrent six mois depuis que les autorités ukrainiennes ont fui la ville.

Source : South Front