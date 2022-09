https://s5.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/09/mar.mp4?_=1

Les soldats de la 42e division des gardes des forces armées de la Fédération de Russie ont pris le contrôle des positions militaires des forces armées ukrainiennes dans la région de Maryinka en RPD.

South Front

Une munition à cran d’arrêt fabriquée aux États-Unis s’écrase près de la centrale nucléaire de Zaporozhye (Photos)

Zaporozhie NPP

Le 2 septembre, une munition vagabonde AeroVironment Switchblade 300 de fabrication américaine s’est écrasée près de la centrale nucléaire de Zaporozhye (NPP) détenue par l’armée russe.

La munition traînante aurait été lancée par les forces de Kiev lors de leur dernière attaque ratée contre la centrale nucléaire. La munition a peut-être été abattue par l’armée russe à l’aide de moyens de guerre électronique. Il semblait être intact sur les photos qui ont fait surface en ligne le 3 septembre.

L’attaque ratée contre la centrale nucléaire a impliqué deux groupes d’un total de 42 cutters et bateaux à moteur avec plus de 250 membres des forces d’opérations spéciales ukrainiennes et des mercenaires étrangers. L’attaque a été repoussée par des avions de chasse et des hélicoptères d’attaque russes. Les forces de Kiev ont subi de lourdes pertes humaines et matérielles.

Le Switchblade 300 a été conçu pour cibler le personnel et les véhicules non blindés. Il a une autonomie de dix kilomètres et une autonomie de dix minutes. AeroVironment a développé une plus grande munition vagabonde, la Switchblade 600, pour détruire les véhicules blindés, comme les chars de combat. Cette version a une autonomie de 80 kilomètres et une autonomie allant jusqu’à 20 minutes. Les Switchblade 300 et 600 sont équipés de systèmes de guidage optique.

Les États-Unis se sont engagés à fournir aux forces de Kiev plus de 100 systèmes Switchblade 300 et 600 après le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine.

Les forces de Kiev ont intensifié leurs attaques contre la centrale nucléaire après l’arrivée de la mission de l’Agence internationale de l’énergie atomique. La plupart des attaques récentes ont été menées avec des armes fournies par l’OTAN.

Les attaques répétées contre la centrale nucléaire de Zaporozhye font apparemment partie d’un complot visant à faire pression sur la Russie pour qu’elle rende la centrale aux autorités ukrainiennes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front