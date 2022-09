Chef de l’administration Zaporozhye: le but du débarquement des forces armées ukrainiennes était de prendre en otage la mission de l’AIEA

SIMFEROPOL, 3 septembre – RIA Novosti. Les autorités ukrainiennes, qui ont envoyé des troupes pour s’emparer de la centrale nucléaire de Zaporozhye, prévoyaient de prendre en otage des employés de l’AIEA afin de faire chanter le monde entier, a déclaré Vladimir Rogov, membre du conseil principal de l’administration de la région de Zaporozhye et président du mouvement « Nous sommes avec la Russie », à RIA Novosti.

« En cas de capture réussie de la centrale nucléaire, l’objectif des saboteurs ukrainiens était de prendre en otage la délégation de l’AIEA et les employés de la centrale nucléaire afin de les utiliser comme boucliers humains pour établir le contrôle de l’énergie de la centrale nucléaire, ce qui permettrait de faire chanter la Russie et le monde entier avec une menace nucléaire », a déclaré la source aux agences.

Il a ajouté que la capacité des cinquième et sixième unités de puissance en fonctionnement a été réduite à la moitié du niveau de conception, le fond de rayonnement à la station est conforme à la norme.

La nuit précédente, Kyiv a tenté de s’emparer de la centrale nucléaire de Zaporozhye. Des soldats des forces d’opérations spéciales ukrainiennes et des mercenaires étrangers allaient prendre d’assaut, malgré la présence de représentants de l’AIEA à la station.

Ainsi, vers 23h00, heure de Moscou, deux groupes de débarquement avec un nombre total de plus de 250 personnes ont tenté d’approcher et d’atterrir sur la rive du réservoir de Kakhovka près d’Energodar et de Dneprorudny sur 42 bateaux et bateaux à moteur.

Les frappes de l’armée de l’air russe ont réussi à détruire 20 navires, les autres ont fait demi-tour et sont partis en direction de la côte ukrainienne.

L’artillerie russe (y compris les obusiers de grande puissance « Malka ») a frappé la partie ukrainienne de la côte, où les restes de la force de débarquement ont atterri. Selon le ministère de la Défense, la partie ukrainienne a perdu 47 personnes tuées, dont dix mercenaires étrangers, 23 ont été blessées.

La centrale nucléaire de Zaporozhye est située sur la rive gauche du Dniepr près d’Energodar. Il s’agit de la plus grande centrale nucléaire d’Europe en nombre d’unités et en capacité installée. Depuis mars, elle est sous le contrôle de l’armée russe. Les Forces armées ukrainiennes continuent de bombarder régulièrement Energodar, les villages environnants et le territoire de la station adjacente à la ville.

Une mission de l’AIEA est arrivée au ZNPP la veille. Le chef de la délégation de « Rosatom » et les employés de la station ont conduit les membres de l’organisation à travers le territoire et ont montré les zones prétendument endommagées lors des bombardements. Le directeur général de l’agence, Rafael Grossi, a constaté la violation de l’intégrité physique de l’établissement. Maintenant, deux experts de l’organisation continuent de travailler au NPP.

L'Ukraine veut acheter des drones avec des pulvérisateurs chimiques, selon le ministère de la Défense

Ministère de la Défense: les « Bayraktars » demandés par Kyiv avec un dispositif de pulvérisation menacent la Russie

MOSCOU, 3 septembre – RIA Novosti. Les drones Bayraktar, dont l’Ukraine a demandé à être équipés d’un dispositif de pulvérisation chimique, constituent une menace pour la Russie, a déclaré le lieutenant-général Igor Kirillov, chef des Forces de défense contre les radiations, chimiques et biologiques.

« Nous avons à notre disposition une confirmation de la demande de l’Ukraine au constructeur turc de véhicules aériens sans pilote Bayraktar en date du 15 décembre 2021 sur la possibilité d’équiper ce drone de systèmes et mécanismes de pulvérisation d’aérosols d’une capacité de plus de 20 litres », a-t-il ajouté.

Le général a déclaré que les États-Unis développaient et brevetaient activement des moyens techniques de livraison d’armes biologiques basées sur des drones. C’est, en particulier, l’utilisation d’insectes infectés. Compte tenu de cela, le ministère de la Défense est extrêmement préoccupé par l’intérêt de Kyiv pour la fourniture de tels drones.

Kirillov a précisé que les Bayraktars ont une portée de vol allant jusqu’à 300 kilomètres. Dans le cas où ils sont munis d’un dispositif de pulvérisation de produits chimiques, les drones créeront une menace réelle d’utilisation à grande échelle d’armes biologiques en Russie.

En 2018-2020, Kyiv a importé des drones de frappe turcs TB2 Bayraktar. Depuis fin 2021, l’Ukraine a déjà commencé sa propre production de ce drone dans le cadre d’un accord avec Ankara. Les détails n’ont pas été rendus publics.

Le mois dernier, l’ambassadeur d’Ukraine en Turquie avait déclaré que Bayraktar construirait une usine dans son pays pour produire les drones du même nom. Selon lui, la société aurait déjà enregistré et acheté le terrain. Le secrétaire de presse du président russe Dmitri Peskov a déclaré à son tour que si la production de drones turcs apparaît en Ukraine, elle tombera sous le coup de la démilitarisation.

