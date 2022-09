Les personnes déplacées de la RPD, de la RPL et de l’Ukraine recevront plus de 10,3 milliards de roubles

Le Cabinet des ministres a alloué 10,3 milliards de roubles pour les paiements aux personnes déplacées du Donbass et de l’Ukraine

MOSCOU, 3 septembre – RIA Novosti. Le gouvernement a alloué plus de 10,3 milliards de roubles du fonds de réserve pour les paiements sociaux aux résidents des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que l’Ukraine, qui ont été contraintes de quitter ces territoires et de venir en Russie, selon le portail Internet officiel d’informations juridiques.

Les fonds ont été envoyés au ministère du Travail et de la Protection sociale, qui devrait les répartir entre les régions. L’agence a également été chargée de surveiller les dépenses d’argent ciblées et de soumettre un rapport au gouvernement d’ici le 1er février 2023.

Le Conseil des ministres a également déterminé la procédure de versement des paiements dans un document séparé. Pour les recevoir, les migrants doivent en faire la demande en joignant des documents confirmant leur statut. Entre autres, les personnes handicapées, les retraités, les femmes enceintes, les parents isolés et les anciens combattants de la Grande Guerre patriotique peuvent demander des paiements.

Les prestations sont acquises du 1er juillet au 31 décembre de cette année inclus, la demande peut être soumise au plus tard le 31 décembre.

Il y a une semaine, Vladimir Poutine a chargé de nommer ces paiements par son décret. Nous parlons de personnes qui sont entrées en Russie depuis l’Ukraine et le Donbass après le 18 février, mais qui n’ont pas été reconnues comme réfugiés.

Une évacuation à grande échelle de la population civile des républiques du Donbass a commencé sur fond d’aggravation de la situation à la mi-février. Par la suite, la Russie a reconnu la souveraineté de la RPD et de la RPL et a lancé le 24 février une opération militaire spéciale en Ukraine pour démilitariser et dénazifier.

