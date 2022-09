Le conseiller du bureau de Zelensky, Arestovich, a admis avoir menti sur la situation des forces armées ukrainiennes sur les fronts

© AP Photo / Evgueniy Maloletka

Des militaires ukrainiens tirent de l’obusier M777. Photo d’archive

MOSCOU, 4 septembre – RIA Novosti. Aleksey Arestovich, conseiller auprès du bureau du président ukrainien, a déclaré qu’il induisait le public en erreur lorsqu’il parlait de la situation des forces armées ukrainiennes sur les fronts.

« C’était très, très dur pour nous. Et j’ai souri en l’air et j’ai dit que nous allions bien », a-t-il admis dans une interview avec Feigin Live*.

Auparavant, le ministère russe de la Défense avait fait état de la tentative ratée de l’armée ukrainienne d’attaquer dans la direction Nikolaev-Kryvyi Rih. Selon l’agence, à la suite de la défaite dévastatrice, les Forces armées ukrainiennes ont perdu 1 700 personnes en deux jours.

Depuis le 24 février, Moscou mène une opération militaire spéciale pour libérer le Donbass. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ».

L’armée russe, avec les forces de la RPD et de la RPL, a complètement libéré le territoire de la République populaire de Lougansk et une partie importante de Donetsk, y compris Volnovakha, Marioupol et Svyatogorsk, ainsi que toute la région de Kherson, les régions d’Azov de Zaporozhye et une partie de Kharkov.

* Médias de masse agissant en tant qu’agent étranger

Des militaires ukrainiens utilisent un drone à leur position de première ligne dans la région de Mykolaïv, en Ukraine. 8 août 2022 – RIA Novosti, 1920, 04/09/2022 16:01

Le ministère de la Défense a expliqué pourquoi les forces armées ukrainiennes ne peuvent pas déchiffrer les interceptions radio

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Ria Novosti