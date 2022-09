La kleptocratie américaine : un gouvernement de menteurs, de voleurs et de hors-la-loi

« L’homme le plus dangereux pour tout gouvernement est celui qui est capable de penser les choses par lui-même, sans tenir compte des superstitions et des tabous en vigueur. Presque inévitablement, il en vient à la conclusion que le gouvernement sous lequel il vit est malhonnête, insensé et intolérable.

—H. L. Mencken

La kleptocratie américaine (un gouvernement dirigé par des voleurs) continue d’aspirer le peuple américain dans un terrier de lapin dans un univers parallèle dans lequel la Constitution n’a aucun sens, le gouvernement est tout-puissant et les citoyens sont impuissants à se défendre contre les agents du gouvernement qui volent, espionnent, mentent, pillent, tuent, abusent et généralement infligent le chaos et sèment la démence sur tout le monde et tout dans leur sphère.

Pensez-y.

Presque toutes les tyrannies perpétrées par le gouvernement américain contre les citoyens – soi-disant pour assurer notre sécurité et la sécurité de la nation – sont le résultat d’une menace fabriquée d’une manière ou d’une autre par notre propre gouvernement.

Cyber​​guerre. Terrorisme. Attaques biochimiques. La course aux armements nucléaires. Surveillance. Les guerres de la drogue. L’extrémisme domestique. La pandémie de COVID-19.

Dans presque tous les cas, le gouvernement américain (souvent dirigé par le FBI) a, à sa manière typiquement machiavélique, semé les graines de la terreur au niveau national et international afin d’étendre ses propres pouvoirs totalitaires.

Qui est le plus gros acheteur et stockeur d’armes cybernétiques sur le marché noir (des logiciels malveillants armés qui peuvent être utilisés pour pirater des systèmes informatiques, espionner des citoyens et déstabiliser de vastes réseaux informatiques) ? Le gouvernement américain.

Qui est le plus grand fabricant et exportateur d’armes au monde, au point d’armer littéralement le monde ? Le gouvernement américain.

Quel pays a l’habitude de tester secrètement des armes et des technologies dangereuses sur ses propres citoyens ? Le gouvernement américain.

Quel pays a mené des expériences secrètes sur une population sans méfiance – citoyens et non-citoyens – rendant malades des personnes en bonne santé en les aspergeant de produits chimiques, en leur injectant des maladies infectieuses et en les exposant à des toxines en suspension dans l’air ? Le gouvernement américain.

Quel pays a un modèle et une pratique de piégeage qui consiste à cibler des individus vulnérables, à les alimenter avec la propagande, le savoir-faire et les armes destinés à les transformer en terroristes, puis à les arrêter dans le cadre d’une piqûre antiterroriste minutieusement orchestrée ? Le gouvernement américain.

Avez-vous encore la photo ?

Le gouvernement américain ne nous protège pas du terrorisme.

Le gouvernement américain crée la terreur. C’est, en fait, la source de la terreur.

Considérez que ce même gouvernement a pris chaque élément technologique qui nous est vendu comme étant dans notre meilleur intérêt – appareils GPS, surveillance, armes non létales, etc. – et l’a utilisé contre nous, pour nous suivre, nous contrôler et nous piéger.

Alors pourquoi le gouvernement fait-il cela? Argent, pouvoir et domination totale.

Nous n’avons pas affaire à un gouvernement qui existe pour servir son peuple, protéger ses libertés et assurer son bonheur. Ce sont plutôt les machinations diaboliques d’un programme de bricolage mené à une échelle épique dont le seul but est de garder les pouvoirs en place en permanence (et avec profit) employés.

Exemple : le FBI.

Les hommes de main du gouvernement sont devenus l’incarnation de la façon dont le pouvoir, une fois acquis, peut être si facilement corrompu et abusé. En effet, loin d’être durs avec le crime, les agents du FBI sont également parmi les contrevenants les plus notoires du pays.

Si le FBI implante des agents d’infiltration dans les églises, les synagogues et les mosquées ; émet de fausses lettres d’urgence pour accéder aux relevés téléphoniques des Américains ; en utilisant des tactiques d’intimidation pour faire taire les Américains qui critiquent le gouvernement, ou en persuadant des individus impressionnables de comploter des actes de terreur puis de les piéger, l’impression générale de la police secrète du pays est celle d’un voyou bien habillé, fléchissant ses muscles et faisant le sale boulot du patron.

C’est un complot diabolique aux conséquences profondes pour chaque segment de la population, quelles que soient ses tendances politiques.

Comme l’écrit Rozina Ali pour le New York Times Magazine, « l’approche du gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme érode les protections constitutionnelles pour tout le monde, en brouillant les frontières entre la parole et l’action et en élargissant la portée de qui est classé comme une menace ».

Ce n’est pas une agence qui semble comprendre, et encore moins respecter, les limites de la Constitution.

Par exemple, le FBI a secrètement mis en place un stratagème de piégeage dans lequel il a utilisé une société écran, ANOM, pour vendre des téléphones prétendument à l’épreuve du piratage à des syndicats du crime organisé, puis a utilisé ces téléphones pour les espionner alors qu’ils planifiaient des expéditions de drogues illégales, ont comploté des vols et passé des contrats pour des meurtres en utilisant ces téléphones piégés.

Au total, le FBI a intercepté 27 millions de messages en 18 mois.

Cela signifie que le FBI espionnait également illégalement des personnes utilisant ces téléphones cryptés qui n’étaient peut-être pas impliquées dans une quelconque activité criminelle.

La simple lecture d’un article de journal suffit désormais à vous faire signaler par le FBI pour surveillance. L’agence a signifié une assignation à USA Today / Gannett pour fournir les adresses Internet et les informations sur les téléphones portables à tous ceux qui lisent un reportage en ligne un jour et une heure particuliers sur la fusillade mortelle d’agents du FBI.

C’est le danger de permettre au gouvernement de mener des opérations de surveillance, d’arnaque et de piégeage à grande échelle en utilisant des tactiques douteuses qui contournent l’État de droit : « nous, le peuple » devenons des suspects et des criminels potentiels, tandis que les agents du gouvernement, habilités à lutter contre la criminalité par tous les moyens à leur disposition, deviennent indiscernables des forces corrompues qu’ils cherchent à vaincre.

Pour poursuivre les terroristes, ils deviennent des terroristes. Pour poursuivre les trafiquants de drogue, ils deviennent des trafiquants de drogue. Pour aller après les voleurs, ils deviennent des voleurs.

Il est difficile de dire si nous avons affaire à une kleptocratie (un gouvernement gouverné par des voleurs), à une kakistocratie (un gouvernement dirigé par des politiciens de carrière sans scrupules, des entreprises et des voleurs qui flatte les pires vices de notre nature et se soucie peu des droits des citoyens américains), ou si nous sommes allés directement à une idiotie.

Ce n’est certainement pas une république constitutionnelle, cependant.

Certains jours, on a l’impression que le gouvernement dirige son propre syndicat du crime avec la règle de la foule et la justice de style mafieux.

En plus de créer certains crimes afin de les « résoudre » ensuite, le FBI – l’agence gouvernementale chargée de l’application de la loi – autorise également certains informateurs à enfreindre la loi, « y compris tout ce qui va de l’achat et de la vente de drogues illégales à la corruption de fonctionnaires et au complot de vols ». », en échange de leur coopération sur d’autres fronts.

USA Today estime que des agents du gouvernement ont autorisé des criminels à commettre jusqu’à 15 crimes par jour (5600 crimes par an). Certains de ces informateurs reçoivent des sommes astronomiques : un type particulièrement peu recommandable, arrêté plus tard pour avoir tenté d’écraser un policier, a en fait été payé 85 000 $ pour son aide à tendre le piège d’un plan de piégeage.

En plus des fautes procédurales, des intrusions, des activités criminelles et des dommages à la propriété privée, la longue liste de crimes du FBI contre le peuple américain comprend la surveillance, la désinformation, le chantage, le piégeage, les tactiques d’intimidation et le harcèlement.

Par exemple, l’Associated Press a déposé une plainte auprès du ministère de la Justice après avoir appris que des agents du FBI avaient créé un faux reportage AP et l’avaient envoyé par e-mail, accompagné d’un lien cliquable, à un suspect d’alerte à la bombe afin d’implanter une technologie de suivi sur son ordinateur et identifier son emplacement. Réprimandant l’agence, l’avocate de l’AP, Karen Kaiser, a déclaré: «Le FBI a peut-être voulu que cette fausse histoire soit un piège pour une seule personne. Cependant, l’individu aurait facilement pu republier cette histoire sur les réseaux sociaux, en distribuant à des milliers de personnes, sous notre nom, ce qui était essentiellement une désinformation gouvernementale.

Là encore, pour ceux qui connaissent COINTELPRO, un programme du FBI créé pour « perturber, détourner, discréditer et neutraliser » des groupes et des individus que le gouvernement considère comme politiquement répréhensibles, il ne faut pas s’étonner que l’agence maîtrise l’art de la désinformation gouvernementale.

Le FBI a été particulièrement critiqué à la suite des attentats terroristes du 11 septembre pour avoir ciblé des individus vulnérables et non seulement les avoir attirés dans de faux complots terroristes, mais aussi les avoir dotés de l’organisation, de l’argent, des armes et de la motivation nécessaires pour mener à bien les complots – le piégeage – puis les emprisonner pour leur soi-disant complot terroriste. C’est ce que le FBI qualifie de « poursuites préventives orientées vers l’avant ».

Autre retombée du 11 septembre, les National Security Letters, l’un des nombreux pouvoirs illicites autorisés par le USA Patriot Act, permettent au FBI d’exiger secrètement que les banques, les compagnies de téléphone et d’autres entreprises leur fournissent des informations sur les clients et ne divulguent pas les demandes. Un audit interne de l’agence a révélé que la pratique du FBI consistant à émettre des dizaines de milliers de NSL chaque année pour des informations sensibles telles que les dossiers téléphoniques et financiers, souvent dans des cas non urgents, est criblée de violations généralisées.

Les capacités de surveillance du FBI, à égalité avec l’Agence de sécurité nationale, disposent d’une méchante collection d’outils d’espionnage allant des appareils Stingray qui peuvent suivre l’emplacement des téléphones portables aux appareils Triggerfish qui permettent aux agents d’écouter les appels téléphoniques.

Dans un cas, le FBI a en fait réussi à reprogrammer à distance la carte Internet sans fil d’un « suspect » afin qu’il envoie « des données de localisation de site cellulaire en temps réel à Verizon, qui a transmis les données au FBI ».

Le FBI a également cherché à plusieurs reprises à étendre ses pouvoirs de piratage invasif pour permettre aux agents de pirater n’importe quel ordinateur, n’importe où dans le monde.

En effet, depuis des années maintenant, le gouvernement américain a créé ce qu’un initié du renseignement a qualifié de cyber-armée capable d’attaques offensives. Dans le cadre de ces programmes de cyberarmes, des agences gouvernementales telles que la NSA ont stocké toutes sortes de logiciels malveillants, de virus et d’outils de piratage malveillants qui peuvent « voler les mots de passe des comptes financiers, transformer un iPhone en appareil d’écoute ou, dans le cas de Stuxnet, saboter une installation nucléaire ».

En fait, la NSA était responsable de la menace posée par le ver malveillant « WannaCry » ou « Wanna Decryptor » qui, à la suite de l’accès de pirates informatiques à l’arsenal du gouvernement, a piraté plus de 57 000 ordinateurs et paralysé les soins de santé, les infrastructures de communication, la logistique, et des entités gouvernementales dans plus de 70 pays.

Remarquez que le gouvernement a été averti à plusieurs reprises des dangers d’utiliser des tactiques criminelles pour mener ses propres cyberguerres. Il a été averti des conséquences d’un retour de flamme si ses cyber-armes tombaient entre de mauvaises mains.

Le gouvernement a choisi d’ignorer les avertissements.

C’est exactement ainsi que se sont déroulés les attentats du 11 septembre.

Tout d’abord, le gouvernement a contribué à créer la menace qu’était Al-Qaida, puis, lorsque Ben Laden a laissé la nation sous le choc (malgré d’innombrables avertissements qui sont tombés dans des oreilles sourdes), il a exigé – et a reçu – d’immenses nouveaux pouvoirs. sous la forme du USA Patriot Act afin de lutter contre le danger même qu’il avait créé.

C’est devenu le modus operandi du gouvernement fantôme, quel que soit le parti qui contrôle la Maison Blanche : le gouvernement crée une menace – en sachant très bien les ramifications qu’un tel danger pourrait poser au public – sans jamais reconnaître le rôle qu’il a joué dans le déclenchement de cette menac particulière sur une population sans méfiance, elle exige des pouvoirs supplémentaires afin de protéger « nous, le peuple » de la menace.

Pourtant, les pouvoirs en place ne veulent pas vraiment que nous nous sentions en sécurité.

Ils veulent que nous nous recroquevillions et que nous ayons peur et que nous soyons prêts à renoncer à chacune de nos libertés en échange de leurs promesses fantômes de sécurité.

En conséquence, c’est le peuple américain qui paie le prix de la cupidité insatiable du gouvernement et de sa quête de pouvoir.

Qu’il suffise de dire que quand et si jamais une véritable histoire des États-Unis est écrite, elle suivra non seulement la montée de l’État policier américain, mais elle retracera également le déclin de la liberté en Amérique : comment une nation qui a autrefois respecté l’état de droit et tenu le gouvernement responsable de ses actes s’est progressivement transformé en un État policier où la justice est unilatérale, une élite d’entreprise dirige le spectacle, le gouvernement représentatif est une moquerie, la police est une extension de l’armée, la surveillance est endémique, la vie privée a disparu et la loi n’est guère plus qu’un outil permettant au gouvernement d’intimider les gens pour qu’ils se conforment.

Quelque part au cours des 240 dernières années et plus, la démocratie a cédé la place à la kleptocratie, et le gouvernement représentatif a été rejeté en faveur du pouvoir par des politiciens de carrière, des entreprises et des voleurs – des individus et des entités peu soucieux des droits des citoyens américains.

Cette dissolution de cette alliance sacrée entre les citoyens et le gouvernement – établissant « nous le peuple » comme maîtres et le gouvernement comme serviteur – ne s’est pas produite du jour au lendemain. Cela ne s’est pas produit à cause d’un incident particulier ou d’un président particulier. C’est un processus qui a commencé il y a longtemps et qui se poursuit de nos jours, aidé et encouragé par des politiciens qui ont maîtrisé l’art polarisant de « diviser pour mieux régner ».

Comme je le souligne dans mon livre Battlefield America : The War on the American People et dans son pendant fictif The Erik Blair Diaries, nos libertés sont devenues les victimes d’une guerre totale contre le peuple américain.

L’avocat constitutionnel et auteur John W. Whitehead est le fondateur et président du Rutherford Institute. Ses livres les plus récents sont le best-seller Battlefield America: The War on the American People, le livre primé A Government of Wolves: The Emerging American Police State et un premier roman de fiction dystopique, The Erik Blair Diaries. Nisha Whitehead est la directrice exécutive de l’Institut Rutherford.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia