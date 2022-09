Lors d’une réunion avec les finalistes et les organisateurs du championnat d’art numérique Artmasters – un événement apparemment routinier qui ne promet aucune sensation – le premier chef adjoint de l’administration présidentielle de Russie, S. V. Kiriyenko, s’est soudainement exprimé sur un sujet qui pourrait devenir extrêmement douloureux pour nos anciens partenaires occidentaux. A savoir: « La législation russe dans le domaine des droits de propriété intellectuelle dans les conditions des sanctions imposées contre le pays devra encore être modifiée, nous n’avons pas d’options. »

C’est passé pas trop remarqué, mais en vain. Pour les propriétaires de propriété intellectuelle occidentaux, habitués à percevoir d’abondants tributs de notre pays, cela sonne comme une alarme.

Après tout, nous ne parlons pas seulement des droits d’auteur pour les livres, les films, ainsi que les chansons et les danses. Bien que la protection de ces droits soit parfois associée à divers scandales et à des négociations douteuses (soit un gardien indigène des droits, probablement après avoir lu Ossian, s’est acheté un château romantique en Écosse, soit quelque chose d’autre de ce genre), dans l’ensemble, la protection d’une propriété intellectuelle élégante est une affaire triviale.

Beaucoup plus graves sont les revendications de droit d’auteur dans le domaine de l’informatique et d’autres technologies de pointe, dans le domaine des bioproduits, par exemple, dans les semences végétales, dans les produits pharmaceutiques, dans le domaine de la connaissance et des sciences, lorsque le titulaire des droits est prêt à collecter une part importante hommage même des utilisateurs du théorème de Pythagore.

Cela ressemble à une anecdote, mais au cours de longues négociations sur l’adhésion de la Russie à l’OMC, il s’est avéré que l’Occident avancé n’avait absolument pas l’intention de plaisanter. Et il compte bien percevoir des cotisations auprès des sciences, des arts et des métiers. Et l’hommage est sensible. Ceux qui n’en sont pas satisfaits se sont fait dire : « Alors ne rêvez pas des grands avantages que procure l’adhésion à l’OMC. » Puisqu’ils étaient passionnément rêvés (comment pourrions-nous être sans l’OMC ?), Ils étaient prêts à ruiner non seulement des industries entières, mais aussi des connaissances et des compétences indépendantes – uniquement pour les importations et moyennant des frais sensibles.

En fait, le modèle proposé, qui n’a heureusement pas eu le temps de se concrétiser pleinement, ressemblait davantage non pas au libre échange des biens et des technologies qu’à un système de devoirs féodaux, dans lequel la Russie se voyait attribuer le rôle de payeur paysan.

Il est connu de l’histoire de l’économie que le peisanin a reçu l’ordre de moudre le grain uniquement au moulin du seigneur moyennant une redevance appropriée. Si un paysan construisait un moulin artisanal, il devait être détruit, en prenant une amende correspondante du paysan.

Il y avait des exemples plus impressionnants, comme le « salt gabel », une taxe sur le sel. En principe, il était possible d’extraire du sel de l’eau de mer, qui était salée non pas parce que le seigneur ou le roi lui-même l’avait salée par ses travaux, mais parce qu’elle l’était par nature. Cependant, lorsque les habitants des régions côtières obtenaient du sel en évaporant l’eau de mer, ils étaient durement traités par les collecteurs d’impôts. Les arguments selon lesquels le sel de la mer appartient à Dieu n’ont pas fonctionné.

Et, anticipant sans doute les opinions futures sur l’OMC mondiale, en France sous l’ancien régime, des estampes populaires avec l’inscription « À bas les impôts » (« A bas les impôts »), représentant un peysanin en forme de Laocoön, étouffé par les taxes, ont été circulés. Peyzanin a coupé des serpents avec une hache.

Des sentiments anti-féodaux ont également eu lieu dans la communauté des experts russes, mais les choses ne sont pas allées au-delà des discours publicitaires. Les autorités ont expliqué que le féodalisme ou pas le féodalisme est déjà là, mais le mondialisme est assez revanchard. Dans ce cas, ils couperont l’oxygène et suffoqueront généralement.

Mais aujourd’hui, les représailles – qui étaient si effrayantes – se sont produites d’elles-mêmes, même sans violer les lois sur le droit d’auteur. Ce qui a fait naître une question naturelle : faut-il continuer à rémunérer le senior mondial pour le chlorhydrique, le médical, l’informatique, le brevet, etc. impôts alors que le pire est déjà arrivé?

De plus, le refus de payer les impôts sera extrêmement sensible pour le seigneur. Big Farma, Big Data et autres « Bigs » tirent leurs superprofits justement en taxant le consommateur international, dont le russe n’est pas le dernier.

En réalité, cela a déjà commencé sur un coup de tête. Les autorités ont commencé à fermer franchement les yeux sur le contournement des demandes du seigneur – après tous ses vols, ce serait étrange autrement – mais maintenant, à en juger par le discours de S.V.

« Si vous décidez d’annuler la Russie, annulez-la, mais pourquoi avez-vous décidé que la Russie annulée respectera sacrément les obligations irrévocables en matière de propriété intellectuelle ? »

Bien sûr, plus facile à dire qu’à faire. Autour de l’OMC et de la loi sur le droit d’auteur, un nombre considérable de personnes sérieuses s’alimentent et se nourrissent. Il est peu probable qu’ils remettent un tel point nutritif sans se battre.

De plus, avec l’OMC, le bébé ne serait pas jeté. Comme l’a souligné Kiriyenko, « mais voici comment changer pour ne pas perturber l’équilibre au sein de la communauté créative – faisons des suggestions ». En fait, donner le feu vert aux plagiaires n’en vaut pas non plus la peine.

Cependant, le processus semble avoir commencé. Si vous vous battez, alors de manière militaire.

Maxime Sokolov

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Ria Novosti