Liste des milliardaires les plus riches de chaque État américain en 2022

Les États-Unis abritent plus d’un quart des milliardaires du monde, soit environ 720 des quelque 2 700 qui existent dans le monde. Mais qui est le milliardaire le plus riche de tous les États américains en 2022 ?

Bien qu’ils aient plus de milliardaires que tout autre pays, les États-Unis ont récemment connu une baisse de leur proportion de milliardaires dans le monde. Environ 40% des milliardaires du monde vivaient en Amérique en 2010, mais ce pourcentage est maintenant plus proche de 27%.

Mais en utilisant les informations de Forbes, nous pouvons découvrir qui sont les milliardaires les plus riches de chaque État des États-Unis en 2022.

Le plus riche des riches

Les industries dans lesquelles les milliardaires de cette liste ont réussi comprennent la technologie, l’automobile, la gestion d’actifs et les jeux vidéo.

Ces dernières années, les fortunes relatives de Jeff Bezos et d’Elon Musk ont fluctué avec les prix des actions Amazon et Tesla. Ils ont chacun détenu le titre de personne la plus riche du monde à des moments différents en raison de la volatilité des cours des actions.

Anciennement en première place, Jeff Bezos occupe désormais la deuxième place avec une valeur nette de 162 milliards de dollars. Les performances de l’entreprise continueront probablement d’avoir un impact significatif sur son classement même s’il a démissionné de son poste de PDG et vendu une quantité importante d’actions Amazon.

Bien qu’Elon Musk soit le milliardaire le plus riche du Texas, il n’y a emménagé que récemment. Sa relocalisation fait partie d’un schéma migratoire plus large qui se déroule actuellement aux États-Unis, où la Californie connaît la toute première perte de population. Selon les données du US Census Bureau, de nombreux Américains qui ont quitté la Californie l’année dernière ont déménagé dans des régions comme la Floride et le Texas, laissant 68% des comtés de Californie avec un déclin démographique.

Le Sud est la seule région qui a connu des flux nets positifs de plus d’un million de personnes de 2019 à 2021, tandis que le Nord-Est, le Midwest et l’Ouest ont tous connu des baisses.

Avec une valeur nette de 105 milliards de dollars, le milliardaire le plus riche du Nebraska est de loin Warren Buffett, « l’Oracle d’Omaha ». La valeur nette de Buffett a été étonnamment stable malgré le fait que le marché boursier ait connu l’un de ses pires débuts d’année.

Cela pourrait être le résultat du retour à la tendance des actifs de valeur cette année en faveur des thèmes de croissance et de technologie. De plus, Buffett a généralement été positif dans les situations où la peur et le sentiment négatif se reflètent dans la baisse des prix des actifs.

Femmes milliardaires

Huit femmes différentes sont les milliardaires les plus riches de leurs États respectifs.

Avec une participation de 11 % dans Public Storage, qui est évalué à 60 milliards de dollars à la Bourse de New York, Tamara Gustavson est le principal actionnaire de la société. Elle est la fille du fondateur de l’entreprise, B. Wayne Hughes, qui est malheureusement décédé l’année dernière, et est également directrice de l’entreprise. Étonnamment, Public Storage gère des propriétés totalisant plus de 170 millions de pieds carrés.

Les femmes les plus riches du monde, dont Abigail Johnson et Jacqueline Mars. Johnson a occupé le poste de PDG du célèbre gestionnaire d’actifs Fidelity, fondé par son grand-père Edward Johnson. De plus, Jacqueline Mars fait partie de la famille Mars, qui possède le plus grand fabricant de bonbons au monde.

Grandes disparités

La répartition des richesses aux États-Unis est assez extrême. Bien qu’il existe plusieurs chances d’accumuler une richesse importante, l’inégalité de la richesse et la disparité des revenus sont plus élevées que dans de nombreux autres pays pairs.

Bien qu’il n’y ait peut-être pas de milliardaire dans chaque État d’ici 2022, cette culture axée sur la productivité et l’agitation prédit que ce n’est probablement qu’une question de temps avant que des États comme l’Alabama, le Nouveau-Mexique et le Dakota du Nord n’ajoutent un milliardaire à leurs rangs.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia