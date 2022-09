Ce que cachent toutes les « actualités » occidentales sur les raisons pour lesquelles la Russie a envahi l’Ukraine

Image d’illustration

Écrit par Eric Zuesse

Ils cachent que l’Ukraine n’est qu’à 353 miles – cinq minutes de vol de missiles – du Kremlin, et que si l’Ukraine rejoint l’OTAN, les États-Unis seront invités à y placer leurs missiles nucléaires, ce qui pourrait anéantir Moscou et le commandement central de la Russie en seulement cinq minutes, et ils cachent que la Russie ne serait pas en mesure de lancer ses armes de représailles en seulement cinq minutes après ce lancement de missile américain en Ukraine ; ainsi, le gouvernement américain conquerrait ce qui resterait de la Russie. C’est une chose qu’ils cachent.

Aucune autre nation n’a de frontières aussi proches de Moscou que l’Ukraine, et c’est la raison pour laquelle, depuis 1991, le gouvernement américain s’est particulièrement concentré sur l’intégration de l’Ukraine dans l’alliance militaire anti-russe américaine, l’OTAN (par voie de l’UE). (Les Russes Gorbatchev et Eltsine ont demandé à plusieurs reprises que la Russie soit admise dans l’OTAN, mais ont été refusés à chaque fois.)

Pour l’Ukraine, rejoindre l’OTAN serait, en d’autres termes, la crise des missiles cubains de 1962 à l’envers et sous stéroïdes – ce que, dans le cas initial de 1962, le président américain JFK était prêt à déclencher la Troisième Guerre mondiale afin d’empêcher qu’elle ne se produise contre l’Amérique. (Et, à cette époque, les missiles étaient beaucoup plus lents, et au lieu d’être à 353 miles de Washington DC comme l’Ukraine l’est de Moscou, Washington DC est à plus de 1 100 miles de Cuba.)

Quiconque réfléchit à ces faits ne serait-ce qu’une minute reconnaîtra que toute personne raisonnable vivant en Russie (au lieu de là où elle se trouve) serait absolument terrifiée à l’idée que l’Ukraine soit admise dans l’alliance militaire anti-russe américaine, l’OTAN. Les dirigeants américains pensent que le peuple américain n’essaie pas de voir les choses du point de vue de la victime, mais la Russie est désormais la victime la plus ciblée de l’Amérique. Tous les médias d’information occidentaux cachent ce fait – l’intention du gouvernement américain de conquérir la Russie.

En outre, tous les « médias d’information » occidentaux cachent que le changement de régime qui s’est produit en Ukraine en février 2014, qui n’était basé sur aucune élection mais plutôt en violation totale des lois ukrainiennes – c’était illégal – n’était pas une « révolution » telle que les États-Unis et leurs alliés s’y réfèrent, mais il s’agissait plutôt d’un coup d’État très sanglant que l’administration Obama avait commencé à planifier au plus tard en juin 2011, et qui a commencé à être exécuté à l’intérieur de l’ambassade des États-Unis en Ukraine le 1er mars 2013, et qui a été menée par des Ukrainiens d’extrême droite admirateurs des nazis embauchés par les États-Unis et des admirateurs nazis étrangers embauchés, qui dirigeaient et exécutaient tous ce coup d’État dans les coulisses, sous le contrôle du gouvernement américain, et que le gouvernement américain a choisi la personne qui dirigerait la nouvelle Ukraine et que le gouvernement américain « conseillerait » sur qui nommer à quels postes dans son gouvernement – un gouvernement illégal, dont l’illégalité était cachée, aux publics occidentaux, par les obéissants du gouvernement américain (bien que pr médias d’information détenus par des propriétaires privés). Aucun des médias américains et alliés ne publie que le régime ukrainien d’aujourd’hui a été installé par un coup d’État qui a été dirigé par l’administration Obama.

En d’autres termes : ce que cachent toutes les « informations » occidentales sur les raisons pour lesquelles la Russie a envahi l’Ukraine, est en fait la chose la plus importante que le public doit savoir et comprendre sincèrement à ce sujet. C’est qu’ils cachent – les réalités les plus importantes.

En fait, si vous recherchez sur le Web des phrases telles que « Pourquoi la Russie a envahi l’Ukraine« , peu de sites, voire aucun, ne mentionnent les faits mentionnés ici. Mais le 1er septembre, j’avais publié sur plusieurs sites un article portant précisément ce titre, « Pourquoi la Russie a envahi l’Ukraine« , et cet article n’apparaît pas dans les recherches sur le Web pour cette phrase, car les algorithmes utilisés filtrent virtuellement tous les sites qui publient mes articles. Mais cet article mentionne les « 353 miles » et d’autres faits clés qui ont été mentionnés dans cet article. Ainsi : non seulement les médias d’information ne rapportent pas les faits clés, mais les algorithmes de recherche sont conçus de manière à écraser (cacher) les quelques sites qui publient les faits clés. Peut-être qu’une recherche sur le Web pour le titre du présent article ne donnera rien non plus.

Le nouveau livre de l’historien d’investigation Eric Zuesse, AMERICA’S EMPIRE OF EVIL: Hitler’s Posthumous Victory, and Why the Social Sciences Need to Change, raconte comment l’Amérique a conquis le monde après la Seconde Guerre mondiale afin de l’asservir aux milliardaires américains et alliés. Leurs cartels extraient la richesse du monde en contrôlant non seulement leurs « médias » mais aussi les « sciences » sociales – en dupant le public.

L’armée ukrainienne a subi de lourdes pertes lors des récentes tentatives infructueuses de prendre d’assaut la centrale nucléaire de Zaporozhye.

Le matin du 1er septembre, le régime de Kiev a tenté une provocation majeure pour perturber l’arrivée du groupe d’experts de l’AIEA à la centrale nucléaire de Zaporozhye. Deux groupes de sabotage des Forces armées ukrainiennes comptant jusqu’à 60 personnes au total ont été détruits après avoir atterri sur sept bateaux à moteur à grande vitesse sur la côte du réservoir de Kakhovsky. En une heure, une autre tentative des forces ukrainiennes d’atterrir sur deux barges automotrices à quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Zaporozhye près de la colonie de Vodiane a été empêchée.

Le 2 septembre, deux groupes d’environ 42 petits bateaux avec plus de 250 militaires des forces d’opérations spéciales des FAU et des mercenaires étrangers ont tenté d’atterrir sur la côte du réservoir de Kakhovsky dans la région d’Energodar et de Dneproprudny. À la suite de l’échec de l’opération, 20 bateaux ont été détruits. Le reste des bateaux a quitté la zone en direction de la côte ukrainienne. L’artillerie russe a frappé les restes de la force de débarquement ukrainienne lorsqu’ils sont arrivés à terre. Selon le ministère russe de la Défense, les FAU ont perdu 47 militaires, dont 10 mercenaires étrangers. 23 autres ont été blessés.

Kiev dément toute information faisant état de provocations ratées. Cependant, les corps des militaires ukrainiens morts ont maintenant été rejetés à terre. Certains d’entre eux ont été vus près du barrage de la ville de Nikopol, qui est sous le contrôle de l’armée ukrainienne.

