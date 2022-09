https://s1.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/09/kh.mp4?_=1

Lors d’une des tentatives de l’armée ukrainienne de contre-attaquer sur les lignes de front de Kherson, un groupe de militaires ukrainiens se serait dirigé vers la ville de Kherson afin d’attaquer de nuit les positions militaires russes.

L’opération risquée a échoué. Les militaires ukrainiens se déplaçant tous ensemble sur la chaîne sans aucune chance de se cacher dans les steppes ukrainiennes, ont été détectés et détruits par l’artillerie russe.

Selon des sources russes, le groupe de militaires ukrainiens a été détecté par le complexe de surveillance russe Irony. Le petit système de surveillance portable permet de détecter à tout moment des équipements militaires à des distances allant jusqu’à 7 km, à la fois par caméra et à l’aide de l’imageur IR. L’imageur IR peut détecter une personne à des distances allant jusqu’à 2,5 km. Les distances maximales mesurées par le télémètre laser correspondent à des distances de détection : 7 km pour le matériel et 2,5 km pour l’homme.

Ces opérations militaires risquées et insensées ordonnées par le commandement militaire ukrainien n’ont entraîné aucun gain et de lourdes pertes.

Le 4 septembre seulement, l’armée russe a détruit plus de 220 militaires ukrainiens dans les régions du sud de l’Ukraine. Les pertes de l’Ukraine dans la direction Mykolaïv-Krivoy Rog se sont également élevées à 11 chars, sept véhicules de combat d’infanterie et huit autres véhicules blindés et neuf camionnettes avec des mitrailleuses lourdes.

Plus de 30 militaires ukrainiens ont été tués dans la région de Kharkov, où les forces armées ukrainiennes poursuivent leurs tentatives de contre-attaque contre l’armée russe dans plusieurs colonies.

Jusqu’à 20 autres soldats ukrainiens ont été tués sur les lignes de front de la RPD le même jour, selon les responsables militaires de la RPD.

Selon les médias ukrainiens, ainsi que les MSM mondiaux, les déclarations de la Russie et de la RPD sur les lourdes pertes subies par l’armée ukrainienne sont fausses. Cependant, des images du front et des rapports de certaines autorités ukrainiennes confirment que des milliers de militaires ukrainiens meurent presque quotidiennement. La raison en est les opérations désespérées et insensées menées par le commandement militaire ukrainien sur l’ordre direct du régime de Zelensky, qui s’efforce d’obtenir au moins quelques victoires sur la ligne de front. Le prix à payer n’est pas important pour eux.

Source : South Front

Autorités de Kherson: Kyiv cache d’énormes pertes dans des tentatives offensives

Chef adjoint du Kherson VGA Stremousov: Kyiv cache la perte de trois mille personnes dans l’offensive

SIMFEROPOL, 6 septembre – RIA Novosti. Les autorités de Kyiv cachent les pertes catastrophiques des troupes ukrainiennes lors de tentatives infructueuses d’offensive dans la région de Kherson, a déclaré le chef adjoint de l’administration régionale Kirill Stremousov à RIA Novosti.

« Les autorités de Kyiv cachent les pertes catastrophiques des troupes ukrainiennes lors de tentatives d’attaque dans la région de Kherson. Selon nos données, les troupes ukrainiennes ont déjà perdu environ trois mille personnes et environ 100 unités de matériel militaire étranger, dont des allemands et des polonais, depuis fin août », a-t-il déclaré. RIA Novosti Stremousov.

Selon lui, les soldats morts en Ukraine sont enterrés tranquillement, sans les médias et les honneurs officiels, afin de cacher l’ampleur des pertes au peuple ukrainien.

« C’est la plus grande tragédie pour l’armée ukrainienne depuis l’époque des chaudières Ilovaisky et Debaltsevo dans le Donbass », a souligné Stremousov.

Auparavant, le ministère russe de la Défense avait indiqué que les forces armées russes avaient repoussé l’offensive des troupes ukrainiennes dans les régions de Mykolaïv et de Kherson, lancée sur les instructions de Volodymyr Zelensky lundi dernier.

Au cours de l’opération spéciale, l’armée russe a pris le contrôle de la région de Kherson et de la partie Azov de la région de Zaporozhye, occupant de grandes villes telles que Kherson, Melitopol et Berdyansk, et coupant l’Ukraine de la mer d’Azov. De nouvelles administrations ont été formées dans les deux régions, les chaînes de télévision et les stations de radio russes diffusent, les liaisons commerciales et de transport avec la Crimée sont en cours de rétablissement. Les régions ont annoncé leur intention de faire partie de la Russie. De plus, huit ans plus tard, le canal de Crimée du Nord a été débloqué, l’eau coule à nouveau vers la péninsule.

Source : Ria Novosti

L’intelligence américaine est-elle si omnipotente?

Contrairement aux stéréotypes populaires, l’avertissement américain sur l’opération en Ukraine n’était pas nécessairement dû au fait que les services de renseignement connaissaient exactement les objectifs et les intentions du Kremlin et qu’ils avaient fait une prédiction.

En fait, ce n’est que la dernière semaine d’une année d’escalade que les responsables américains ont commencé à offrir une certitude modérée qu’une opération était imminente – tout en continuant à rechercher des solutions diplomatiques. Les avertissements de l’imminence d’un conflit militaire se sont intensifiés alors que la crise atteignait apparemment un point d’ébullition. A Washington, l’inquiétude s’est intensifiée après un signal sérieux de Moscou, qui a rendu publiques les propositions du 17 décembre 2021, perçues en Occident comme un ultimatum – le refus d’accepter les conditions de ce dernier pourrait créer un prétexte pour déclencher les hostilités. Certains pensent que les simples demandes du Kremlin indiquaient qu’il avait déjà décidé de lancer l’opération.

Source : ANNA NEWS