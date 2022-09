Forbes: l’Europe attend la dévastation complète après l’annonce de « Gazprom »

Forbes : arrêter Nord Stream détruira l’économie européenne

© RIA Novosti / Alexey Vitvitsky Accéder à la médiathèque

La partie finie du gazoduc Nord Stream près de la ville de Lubmin. Photo d’archive

MOSCOU, 6 septembre – RIA Novosti. Les économies européennes seront dévastées après une forte baisse des exportations de gaz russe via Nord Stream, écrit le chroniqueur de Forbes, Sal Gilberti.

Comme l’a noté l’auteur, les habitants des régions froides seront bientôt confrontés à des augmentations massives des coûts, et un hiver très dur les attend.

« L’arrêt de l’approvisionnement en gaz russe <…> détruira l’économie européenne », a-t-il prédit.

Selon lui, les conséquences seront graves en premier lieu pour la plus grande économie de l’Union européenne – l’Allemagne. Alors que les États-Unis sont beaucoup moins dépendants des importations énergétiques russes, les contrats à terme sur le gaz naturel du pays sont en hausse de 95% sur un an, a déclaré Gilberti.

« Les consommateurs de l’hémisphère nord seront confrontés à une saison d’hiver coûteuse et, dans le cas de l’Europe, peut-être froide et dangereuse cette année. Les Américains doivent se préparer à des factures de chauffage beaucoup plus élevées que l’année dernière et planifier leurs dépenses en conséquence », a résumé le chroniqueur.

Nord Stream fonctionne avec des restrictions depuis la mi-juin et depuis la fin du mois, il ne fonctionne qu’à 20 % de sa capacité de près de 170 millions de mètres cubes par jour. Comme souligné en Russie, la baisse des approvisionnements est due aux sanctions qui empêchent l’entretien et la réparation des unités de pompage de gaz Siemens.

Vendredi dernier, Gazprom a annoncé que Nord Stream, qui avait été précédemment arrêté pendant trois jours pour un entretien programmé, ne pourrait pas reprendre ses activités en raison d’une fuite d’huile sur la seule turbine en fonctionnement Trent 60. Après cette nouvelle, les prix du gaz ont franchi la barre des 2 700 dollars par millier de mètres cubes, et une semaine plus tard, ils dépassaient le seuil des 3 500 dollars, se rapprochant du maximum historique de 3 892 dollars.

L’Allemagne a demandé le lancement de Nord Stream 2

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Ria Novosti

Le géant de l’énergie Uniper sur la crise en Europe : « Le pire est à venir »

Après l’arrêt des approvisionnements en gaz russe via Nord Stream 1, la situation pourrait s’aggraver considérablement.

Fabian Strauch / Gettyimages.ru

Au cours de l’automne et de l’hiver à venir, on peut s’attendre à une aggravation de la situation énergétique en Europe, et en Allemagne en particulier, a confirmé Klaus-Dieter Maubach, PDG de la société Uniper. La principale cause est l’incertitude concernant le prix du gaz et les livraisons depuis la Russie.

« Je l’ai dit à plusieurs reprises cette année, en l’expliquant également aux politiciens. Le pire est encore à venir », a déclaré Maubach à CNBC lors du forum Gastech à Milan mardi. « Ce que nous voyons sur le marché de gros, c’est que le prix [du gaz] a été multiplié par 20 par rapport à ce que nous avons vu il y a 2 ans », a-t-il ajouté, soulignant que cette situation doit être corrigée.

Uniper a une longue histoire de coopération avec la Russie, et même après le début de l’opération militaire en Ukraine, elle a défendu Moscou en tant que fournisseur fiable d’énergie. Cependant, en raison de la réduction des approvisionnements en gaz russe vers l’Allemagne, Uniper a perdu une part considérable de ses bénéfices et le gouvernement allemand a décidé en juillet d’accorder une subvention de 15 milliards d’euros (environ 14 850 millions de dollars). Maintenant, selon Maubach, « la coopération [avec la Russie] est rompue et je ne pense pas que nous pourrons la récupérer dans les semaines, mois et années à venir ».

Ses déclarations interviennent après que la société d’État russe Gazprom a suspendu indéfiniment les livraisons via le gazoduc Nord Stream 1 le 2 septembre, arguant de difficultés techniques. Pendant ce temps, les pays occidentaux considèrent la perturbation comme la réaction de Moscou à l’initiative des pays du Groupe des Sept (G7) de fixer un plafond de prix pour le pétrole russe.

Maubach a conclu que son entreprise se concentrait sur le remplacement du gaz russe.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT