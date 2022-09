La « Mosquito Factory » colombienne de Bill Gates élève 30 millions de moustiques infectés par des bactéries par semaine

Bill Gates élève maintenant 30 millions de moustiques infectés par des bactéries par semaine dans une usine en Colombie et il menace de « redimensionner et livrer » les moustiques aux « communautés du monde entier ».

Le fondateur de Microsoft et tsar autoproclamé de la santé mondiale a jusqu’à présent dépensé 185 millions de dollars pour mettre en place l’usine de moustiques dans le cadre de son programme mondial contre les moustiques (WMP).

L’objectif affiché du projet ? Utiliser les moustiques – qui sont infectés par une bactérie qui cause l’infertilité – pour cibler les populations de moustiques indigènes qui sont censées causer la dengue, le zika et d’autres infections virales chez l’homme.

Gates, qui a été fustigé par le Parlement indien pour des essais contraires à l’éthique du « vaccin contre le cancer du col de l’utérus », a publié la vidéo ci-dessous sur sa chaîne YouTube. Dans la description de la vidéo, Gates donne les grandes lignes de la façon dont l’opération WMP à Medellín – le lieu en vedette pour le stratagème de marketing – élève des moustiques délibérément infectés par la bactérie Wolbachia, puis les libère « à travers le pays pour se reproduire avec des moustiques sauvages qui peuvent transporter la dengue ». et d’autres virus menaçant de rendre malade et de tuer la population.

Rapports de SensorReceptor : À première vue, l’objectif du projet est de faire en sorte que les moustiques élevés en laboratoire livrent le Wolbachia aux populations de moustiques indigènes, provoquant l’infection de ces populations par la bactérie. La bactérie Wolbachia, qui se trouve dans 50% de toutes les espèces d’insectes sur Terre (y compris les mouches des fruits, les libellules, les mites, les papillons, etc.), affecte la capacité des moustiques – dans ce cas, l’espèce Aedes aegypti, qui est originaire d’Afrique -reproduire.

La vidéo WMP ci-dessous indique que si un moustique mâle avec Wolbachia s’accouple avec une femelle, ses œufs n’écloront pas; si un mâle sans la bactérie s’accouple avec une femelle qui l’a, alors sa progéniture va éclore et ils l’auront tous ; et si le mâle et la femelle ont Wolbachia, alors tous les descendants écloront également et auront Wolbachia.

De toute évidence, le résultat de ce métissage est, en fin de compte, une communauté remaniée de moustiques remplis d’une infection à Wolbachia dans chaque membre. Et, bien sûr, l’élimination complète de tous les mâles sans infection bactérienne.

C’est une bonne chose selon Gates et WMP car Wolbachia – soi-disant – aide à diminuer la quantité de virus dans une population de moustiques donnée. (En Colombie, les virus cibles sont le Zika, le chikungunya, la dengue, etc. Dans les dix autres pays où le WMP lâche ses moustiques chargés de bactéries, dont le Brésil, le Mexique, l’Indonésie, le Sri Lanka, le Vietnam, l’Australie, les Fidji, Kiribati, Nouvelle-Calédonie et Vanuatu – les maladies ciblées se chevauchent largement.) Selon WMP, l’organisation pense que c’est le cas parce que ses scientifiques ont injecté des moustiques infectés par Wolbachia avec le virus de la dengue et ont découvert que « le virus ne se développait pas bien dans le moustique.” La vidéo WMP poursuit en notant que si le virus « ne peut pas se développer, il ne peut pas être transmis à d’autres personnes ».

Dans son article expliquant les efforts de WMP sur Gates Notes, l’ancien PDG de Microsoft met en évidence une paire d’études censées montrer la stratégie de prévention des maladies. Il fait référence à un essai contrôlé randomisé (ECR) de Yogyakarta, en Indonésie, qui prétend avoir trouvé une réduction du nombre de cas de dengue dans la ville de 77 % et des hospitalisations pour dengue de 86 %. Gates vante également une étude plus récente de Medellín prétendant montrer une baisse de 89% des cas de dengue depuis que les moustiques Wolbachia ont commencé à être relâchés en 2015.

« [W]hat est remarquable à propos des moustiques Wolbachia, c’est qu’une fois qu’un nombre suffisant d’entre eux sont relâchés pour offrir une protection contre les maladies, c’est une solution qui s’auto-entretient », déclare Gates dans son article. « Avec le temps, les familles n’auront pas le chagrin de perdre des êtres chers et les communautés n’auront pas besoin de dépenser de l’argent pour la prévention et le traitement de ces maladies transmises par les moustiques, libérant ainsi des fonds pour d’autres priorités sanitaires », ajoute le multimilliardaire.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) décrivent l’utilisation de Wolbachia sur son site Web, notant que l’Environmental Protection Agency (EPA) « a enregistré des moustiques avec Wolbachia pour évaluer leur efficacité à réduire le nombre d’Ae. moustiques aegypti, pas d’autres types de moustiques ». Le CDC ajoute que « les moustiques avec Wolbachia ne sont pas génétiquement modifiés ».

Malheureusement, cependant, il semble que le CDC mente ou soit mal informé concernant son profil sur Wolbachia. Dans sa description de la bactérie (extraite ci-dessus), le CDC dit qu’elle « ne peut pas rendre les gens ou les animaux (par exemple, les poissons, les oiseaux, les animaux de compagnie) malades ». Cependant, une étude de la National Library of Medicine, publiée en 2010, déclare sans équivoque que « Wolbachia [les espèces] sont des bactéries gram-négatives qui infectent les nématodes filariens, y compris Dirofilaria immitis, et provoquent une réponse inflammatoire chez les chats et les chiens ».

En plus de la grave désinformation du CDC, il convient également de noter que les études citées par Gates comme montrant un déclin de la dengue ne semblent pas aborder deux points clés : la quantité réelle de virus dans la population de moustiques indigènes et la mortalité toutes causes confondues. Certes, s’il n’y avait pas de diminution de la quantité de virus dans les populations de moustiques indigènes dans l’une ou l’autre des études, alors le changement des taux d’hospitalisation, etc. serait dû à un autre facteur de confusion. Et s’il n’y avait aucun effet sur la mortalité toutes causes confondues, pourquoi s’embêter avec les moustiques infectés par des bactéries ?

Le fait qu’il ne semble pas y avoir d’études approfondies sur les effets de Wolbachia sur la physiologie humaine fait que les choses – semblent certainement pires – sont pires. WMP ne semble pas offrir de preuves solides que Wolbachia n’affecte pas négativement la santé des gens – en particulier leur santé reproductive compte tenu de l’effet de la bactérie sur les moustiques – et une grande poignée de recherches superficielles sur Google Scholar ne donnent rien non plus.

Ce qui ressort clairement de la littérature, cependant, mis à part le fait que Wolbachia provoquerait une réponse inflammatoire chez les chiens et les chats, c’est que les scientifiques ne savent pas exactement comment la bactérie provoque l’infertilité. Une autre étude disponible à la National Library of Medicine, publiée dans PNAS en octobre 2021, affirme que « de nombreuses souches de Wolbachia manipulent la reproduction de l’hôte, le plus souvent par incompatibilité cytoplasmique (IC) », mais que « ses mécanismes [d’action] restent inconnus ».

Pire encore, une étude publiée dans The Annals of the New York Academy of Sciences en juillet 2008, intitulée « Wolbachia in the Inflammatory Pathogenese of Human Filariasis », note que « les nématodes filariens causent certaines des maladies les plus débilitantes de la médecine tropicale [mais ] Des études récentes… ont impliqué la bactérie endosymbiotique Wolbachia des parasites, plutôt que le nématode, comme cause de la maladie filarienne à médiation inflammatoire ». L’étude poursuit en disant que « des études suggèrent que Wolbachia est la principale cause de la filariose inflammatoire aiguë [chez l’homme] ».

Il est également possible que cette technologie soit (sera sans aucun doute ?) abusée. Cela serait particulièrement problématique en ce qui concerne l’utilisation de ce que l’on appelle les forçages génétiques – ou un type de technique de génie génétique qui s’appuie sur la technologie CRISPR pour modifier les gènes afin qu’ils ne suivent pas les règles typiques de l’hérédité. Selon la journaliste Jennifer Kahn – présentée dans le TED Talk juste au-dessus – les forçages génétiques, dont il a déjà été démontré qu’ils fonctionnent dans les populations de moustiques, « sont si efficaces que même une libération accidentelle pourrait changer une espèce entière. Et souvent très rapidement. Khan ajoute dans sa conférence TED qu’« un forçage génétique pourrait ne pas rester confiné à… une espèce cible ». Et que la technique donne aux scientifiques la « capacité de changer une espèce entière ».

Khan termine son TED Talk, en partie, en posant la question : « Sommes-nous des dieux maintenant ? » À laquelle Bill Gates, ainsi que de nombreux autres travaillant sur la technologie de modification génétique, ont probablement une réponse troublante et délirante.

