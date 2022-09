Le Pentagone déclare que le soutien américain a donné à la Russie des contre-mesures air-air en Ukraine

© Photo : DOD

Siège du département américain de la Défense à Arlington. Photo d’archive

WASHINGTON, 6 septembre – RIA Novosti. Le soutien de Washington a assuré la lutte contre la domination aérienne russe en Ukraine, a déclaré le général américain, chef d’état-major adjoint de l’armée de l’air Clinton Hinot, s’exprimant par liaison vidéo lors d’une conférence du Conseil de l’Atlantique.

« Nos militaires doivent faire valoir avec force, en particulier auprès de la Russie et de la Chine, que nous pouvons contrer les choses dont ils ont besoin pour réussir. Le cas de l’Ukraine a clairement démontré l’opposition à la domination aérienne (russe) », a-t-il déclaré.

Depuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le président, le but ultime de l’opération est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Dans le contexte de l’opération, les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN continuent de fournir des armes à l’Ukraine. Le président Joe Biden a signé la loi prêt-bail, Washington alloue des dizaines de milliards de dollars à Kyiv. Moscou a souligné à plusieurs reprises que la fourniture d’équipements militaires occidentaux ne fait que prolonger le conflit et que le transport d’armes devient une cible légitime pour l’armée russe.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Ria Novosti