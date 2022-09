L’armée ukrainienne a abandonné des munitions pour l’obusier américain M777 pendant la retraite

L’armée ukrainienne a lancé des obus sur un obusier américain M777 après sa destruction par les forces alliées. Un militaire de la milice populaire de la République populaire de Lougansk a démontré l’ancienne position de tir des forces de sécurité de Kyiv.

Les troupes russes ont repoussé une tentative des forces armées ukrainiennes d’encercler Balakleya

Le chef du Kharkiv VGA Ganchev a annoncé la tentative infructueuse des forces armées ukrainiennes d’encercler Balakleya

MOSCOU, 8 septembre – RIA Novosti. L’armée russe a repoussé une tentative des forces armées ukrainiennes d’encercler Balakliya, a déclaré Vitaly Ganchev, chef de l’administration militaro-civile de la région de Kharkiv, sur les ondes de la chaîne de télévision Rossiya 24.

« Près de Balakleya, les forces armées ukrainiennes ont tenté de capturer la ville, l’encerclant, mais elles ont réussi à plier la ligne de défense un peu sur une partie du territoire, puis elles ont été repoussées », a-t-il expliqué.

Selon Ganchev, « tout est en ordre dans la ville, la ville vit », mais elle est constamment bombardée, comme d’autres colonies voisines.

« La ville est sous notre contrôle », a conclu le chef de la CAA.

Offensive réussie de l’armée ukrainienne dans l’est de l’Ukraine

Dès le matin du 8 septembre, la ville de Balakleya qui est devenue la principale direction de l’attaque ukrainienne dans la région de Kharkov est quasiment bloquée par les tirs ukrainiens mais reste sous contrôle russe. Pendant la nuit, il y a eu deux tentatives d’entrer dans Balakleya depuis l’ouest, mais elles ont été repoussées par les forces russes.

Au nord de Balakleya, la route menant à Volokhov Yar a été coupée par les FAU dans plusieurs zones. La ville de Volokhov Yar est également passée sous contrôle ukrainien. Les combats le long de l’autoroute se poursuivent.

Les parachutistes russes, déployés en appui aux forces alliées parviennent à repousser de nombreuses attaques contre le village de Shevchenkovo. C’est l’une des principales colonies utilisées pour l’approvisionnement des principales garnisons russes dans la région de Kharkov.

Dans le même temps, les FAU transfèrent des renforts dans la zone pour se préparer à de nouvelles attaques sur les routes et à la poursuite de l’offensive sur Kupyansk. Les autorités locales ont déclaré l’évacuation des civils du district de Koupyansk.

Au sud de Balakleya, les FAU ont établi le contrôle des colonies de Bayrak et Krasnaya Gusarovka. Ils tentent d’atteindre les carrefours routiers près des colonies de Veseloye et Kunye afin de couper les routes d’approvisionnement du groupement russe à Izyum.

L’offensive ukrainienne se poursuit au sommet des alliés occidentaux de Kiev sur la base aérienne américaine de Ramstein en Allemagne. Le 8 septembre, Washington devrait annoncer la fourniture de 675 millions de dollars d’armes à l’armée ukrainienne. Kiev devait revendiquer le succès pour démontrer l’efficacité de l’utilisation des armes étrangères. Les forces ukrainiennes ont accompli leur tâche minimale.

Jusqu’à présent, l’offensive dans la région de Kharkov a été l’un des succès majeurs de l’armée ukrainienne sur les lignes de front depuis le début des opérations militaires russes en février.

Des signes de préparation des forces ukrainiennes ont été notés ces dernières semaines. De nombreux témoins oculaires ont signalé la concentration des groupes de frappeurs ukrainiens. Cependant, il s’est avéré que l’armée russe n’a pris aucune mesure pour renforcer la défense dans la région. Les lignes de défense avancées des Russes auraient été mal fortifiées. Il n’y avait pas de champs de mines. Le personnel militaire était composé de la milice mobilisée de la RPD. De plus, leur nombre réel n’était pas supérieur à 40% du contingent répertorié. Cette défaite tactique de la Russie peut être comparée à la perte du croiseur Moscou. Les deux échecs de l’armée russe ont pour origine des problèmes dans le système de commandement des troupes, ce qui a entraîné de graves conséquences. La trahison du commandement militaire ne doit pas non plus être exclue. Dans le même temps, malgré les succès des unités ukrainiennes dans les premiers jours de l’offensive, dès l’après-midi du 8 septembre, elles n’ont pas été en mesure de développer leurs succès.

La région de Kharkiv comprend des formations de réserve des forces armées

Les autorités de la région de Kharkiv ont annoncé l’entrée de formations de réserve des forces armées dans la région

MOSCOU, 8 septembre – RIA Novosti. Des formations de réserve des forces armées entrent dans la région de Kharkiv, des combats se déroulent sur toute la ligne de contact, a rapporté le service de presse de l’administration régionale sur la chaîne Telegram.

Comme l’a précisé le département en référence aux propos d’Andrey Alekseenko, président du Conseil des ministres de la région, la ville de Balakliya et le village de Shevchenko restent sous le contrôle de l’armée russe et des autorités militaro-civiles.

Il est à noter que les résidents locaux continuent de fournir une aide humanitaire, tandis que les autorités ont recommandé aux familles avec enfants de quitter les zones dangereuses pendant un certain temps.

Plus tôt, le chef de l’administration des territoires libérés de la région de Kharkiv, Vitaly Ganchev, a déclaré que Kupyansk et le district de Kupyansky étaient sous le feu des roquettes. Dans le même temps, il a nié les informations sur le passage de Balakleya et Shevchenkovo ​​​​sous le contrôle des forces armées ukrainiennes.

Depuis le 24 février, une opération spéciale militaire russe est en cours pour dénazifier et démilitariser l’Ukraine. Vladimir Poutine a qualifié sa tâche d’objectif ultime de la libération du Donbass et de la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Au cours de l’opération spéciale, les forces armées russes et la RPL ont pris le contrôle d’une partie de la région de Kharkiv, où quatre administrations de district ont été créées avec des centres dans les villes de Volchansk, Izyum, Kupyansk et le village de Kazachya Lopan. Dans la région, dont la population, selon les estimations préliminaires des nouvelles autorités, est de 230 000 personnes, il existe un système à double monnaie – la hryvnia ukrainienne et le rouble russe sont utilisés. Les résidents locaux ont commencé à recevoir des allocations ponctuelles, des pensions et les employés du secteur public ont commencé à recevoir des salaires.

Situation militaire dans l’Est de l’Ukraine le 8 septembre 2022 (mise à jour de la carte)

Les forces russes ont revendiqué le contrôle du village de Novopil ;

Les forces russes ont revendiqué le contrôle du village de Kodema ;

Les affrontements entre les FAU et les forces russes se poursuivent près de Bakhmut ;

Les affrontements entre les FAU et les forces russes se poursuivent dans la Mariinka ;

La zone industrielle à la périphérie ouest de Pisky est passée sous le contrôle de la DPR.

Situation militaire en Ukraine le 8 septembre 2022 (Mise à jour de la carte)

La Russie a frappé la 63e brigade mécanisée des FAU près de Bereznegovatoye avec des missiles de haute précision ;

La Russie a frappé le 57e régiment d’infanterie mécanisée des FAU près de Sukhoy Stavok avec des missiles de haute précision ;

La Russie a frappé la 95e brigade d’assaut aérien des FAU près de Slaviansk avec des missiles de haute précision ;

La Russie a frappé le 72e mécanisé, 58e des FAU près de Soledar avec des missiles de haute précision ;

La Russie a frappé les ressources militaires des FAU près de Konstantinovka avec des missiles de haute précision ;

La Russie a frappé les ressources militaires de FAU près de Balakleya avec des missiles de haute précision ;

Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu 13 drones ukrainiens près de Chervonosyolovka, Ocheretovatoye et Aleksandrovka dans la région de Zaporozhye, Vladimirovka, la gare de Mandrykino, Kirillovka et Novoandreyevka en RPD, Lyubimovka, Kreshchenovka, Kirovo et Tomina Balka dans la région de Kherson, Alisovka dans le Kharkov région, Senkovka dans la région de la région de Tchernigov.;

Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu 16 HIMARS et 19 autres roquettes près de Novaya Kakhovka, Molodyozhnoye dans la région de Kherson, Novoosinovo, Grushevka dans la région de Kharkov, Antonovka dans la région de Kherson.

