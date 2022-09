Les statistiques indiquent que le Vaccin COVID est «l’éléphant dans la pièce» en ce qui concerne les taux de mortalité excessifs

Les nouvelles statistiques sur les taux de surmortalité brossent un tableau alarmant. Beaucoup plus de personnes sont mortes en 2021, après le déploiement des vaccins COVID, et en 2022, qu’au plus fort de la pandémie COVID en 2020. Je passerai en revue certaines de ces statistiques choquantes – qui se reflètent dans le monde entier – dans un instant.

Mais tandis que les gens rationnels regardent ces chiffres et se demandent quelle pourrait être la cause la plus apparente et la plus probable de cette augmentation soudaine des décès d’adultes et de jeunes en âge de travailler, les médias grand public tentent de détourner votre attention de l’éléphant dans la pièce – l’injection de masse avec la technologie expérimentale de transfert de gènes – à tout et n’importe quoi sauf ça.

Les confinements blâmés pour les décès excessifs

Dans un article du 18 août 2022, la rédactrice scientifique du Telegraph, Sarah Knapton, attribue les « décès excessifs inexpliqués » aux « effets du confinement ». Elle écrit:

Les chiffres de l’excès de décès de l’Office for National Statistics (ONS) montrent qu’environ 1 000 personnes de plus que d’habitude meurent actuellement chaque semaine de conditions autres que le virus.

Le… ministère de la Santé a ordonné une enquête sur les chiffres, craignant que les décès ne soient liés à des retards et à un report de traitement pour des affections telles que le cancer, le diabète et les maladies cardiaques. Au cours des deux derniers mois, le nombre de décès en excès non liés au Covid éclipse le nombre lié au virus…

Le Dr Charles Levinson, directeur général de Doctorcall, un service de médecin généraliste privé, a déclaré que son entreprise voyait « beaucoup trop » de cas de cancers et de problèmes cardiaques non détectés, ainsi qu’un nombre « inquiétant » de problèmes de santé mentale.

« Des centaines et des centaines de personnes meurent chaque semaine – que se passe-t-il? », A-t-il déclaré. « Les retards dans la recherche et la réception des soins de santé sont sans aucun doute la force motrice, à mon avis. »

Les problèmes cardiovasculaires tuent en nombre record

Les données de l’ONS publiées le 16 août 2022 montrent que le nombre excessif de décès en Angleterre et au Pays de Galles était, au 5 août, de 14,4 % supérieur à la moyenne sur cinq ans, ce qui équivaut à 1 350 décès de plus par semaine que la normale, rapporte Knapton. Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, la COVID n’est impliqué que dans un petit nombre de ces décès.

Au total, les décès non liés à la COVID sont désormais plus de trois fois supérieurs aux décès liés à la COVID. Selon l’Office for Health Improvement and Disparities du Royaume-Uni, la majorité de ces décès excessifs étaient des « affections évitables liées au cœur, aux accidents vasculaires cérébraux et au diabète ».

Cependant, bien que le manque de soins de santé de routine – les personnes évitant de consulter leur médecin par peur de la COVID ou en raison de diverses restrictions – aient bien pu jouer un rôle, les problèmes cardiovasculaires tels que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont également les principaux effets secondaires du vaccin.

Un regard sur les données de mortalité aux États-Unis

La même tendance est également observée aux États-Unis. Dans la partie 1 d’une série en trois parties, The Ethical Skeptic – qui se décrit comme un ancien officier du renseignement et des stratégies pour les pays confrontés à des problèmes de corruption – examine les données du National Center for Health Statistics des États-Unis montrant « Tendances à la forte augmentation à partir de la première semaine d’avril 2021. »

« Cette date de création n’est pas une coïncidence, en ce sens qu’elle coïncide également avec un point d’inflexion clé concernant une intervention spécifique du système corporel dans la plupart de la population américaine », note The Ethical Skeptic.

Il décrit comment, à la toute fin mai 2021, un « signal étrange » s’est développé dans ses modèles de suivi COVID. Ce signal étrange s’est présenté sous la forme d’un code de décès CIM (code de classification internationale des maladies) appelé R00-R99, qui signifie « Symptômes, signes et résultats cliniques et de laboratoire anormaux, non classés ailleurs ». En d’autres termes, les décès de causes indéterminées.

À la suite de ce signal étrange, il a commencé à suivre ces décès R00-R99, ainsi que 11 autres décès de la CIM-10 (le 10 signifie 10e révision, qui est la plus récente), tels que les suicides et les surdoses, ainsi qu’une statistique appelé « Décès excessifs de cause naturelle non liés à la COVID ». Les données utilisées par The Ethical Skeptic pour ses modèles proviennent de trois bases de données principales :

Le CDC nettoie les registres de décès

La mortalité non-COVID a connu une légère augmentation en octobre 2020, un effet que The Ethical Skeptic attribue aux «dommages systémiques que l’infection par le SRAS-CoV-2 et la protéine de pointe du virus peuvent produire dans le corps humain. Une ancienne COVID a retardé la mort si vous voulez.

L’explosion notable des décès non liés à la COVID ne s’est produite qu’à la semaine 14, 2021, et « à la fin de 2021, il était devenu très clair que les citoyens américains ne mouraient pas seulement de la COVID-19 à l’excès, ils mouraient aussi maintenant d’autre chose, et à un rythme qui est finalement devenu plus élevé que celui de la COVID lui-même », écrit-il.

De manière troublante, il a découvert que les enregistrements de décès étaient inexplicablement expurgés et supprimés au cours d’une période très cruciale – les semaines 4 à 20 en 2022. « Il est difficile d’imaginer un scénario expliquant cette falsification de données de 52 000 enregistrements au cours des semaines les plus à risque… de 2022, comme ne constituant pas un obscurcissement malveillant des données sur la mortalité des citoyens américains », écrit-il.

Plongez dans les statistiques de décès aux États-Unis

Son article regorge de graphiques pour ceux qui veulent approfondir les statistiques, mais voici quelques extraits de ses conclusions :

Les graphiques particulièrement préoccupants… incluent les graphiques présentant des augmentations brutales de la mortalité après la semaine 14 de la MMWR en 2021. Plus précisément, ils sont

Excès de cause naturelle non COVID, 5+ sigma

Cancer et lymphomes, 9+ sigma

Autres affections respiratoires, 2 sigma

Néphrite/syndrome néphrotique, 4 sigma

Septicémie, 2 sigma

Maladies et affections cardiaques, 2 sigma

Tous les autres décès de cause naturelle suivis par la CIM-10, 4 sigma

… Bien qu’il y ait effectivement des augmentations de décès dans les autres codes de la CIM-10, ces augmentations semblaient également se conformer de manière plausible à leurs mêmes schémas d’arrivée pour 2020. En d’autres termes, ils semblaient être fortement liés à la Covid dans leur dynamique, à la fois avant et après l’inflexion de la semaine 14 2021.

Les décès liés à des systèmes de régulation à l’échelle de l’organisme, par opposition à des organes ou à des causes spécifiques, sont particulièrement préoccupants. Autrement dit, cancers et lymphomes, cardiaques, myocardites autonomes/péricardites/troubles de la conduction, lésions du foie et des reins, etc.

Ce ne sont pas seulement les canaris de la mine de charbon en termes de pathologie, mais ils peuvent également servir à indiquer qu’une perturbation systémique omniprésente est en jeu dans la physiologie humaine moyenne du citoyen américain, en particulier au cours des 71 dernières semaines. Ce sont les groupes de décès qui présentent la tendance la plus marquée à l’augmentation après la semaine 14 du MMWR, 2021…

[Permettez-nous] de passer également en revue un instant la justification convaincante de la date d’inflexion de la semaine 14 2021 du MMWR. Cette date est un sujet de préoccupation critique pour une raison non négligeable. Sa dérivation n’est pas un hasard. Le « Tableau de comparaison des doses et des décès », Annexe B ci-dessous, explique pourquoi.

Pièce B – La date d’inflexion MMWR de la semaine 14, 2021 correspond également à la vitesse la plus rapide des doses de vaccin administrées au sein de la population américaine. La ligne rouge est la mortalité excessive de cause naturelle non COVID extraite des données derrière l’annexe E ci-dessous.

Selon The Ethical Skeptic, trois types de codes d’enregistrement de décès en particulier signalent une « perturbation systémique de la santé à l’échelle de la population », à savoir : les décès par « excès de tumeur maligne et de lymphome » (codés C00-C97), « Symptômes, signes et anomalies résultats cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs » décès (R00-R99) et « décès excessifs de cause naturelle non liés à la COVID ». Tous les trois évoluent très fortement par rapport aux niveaux de référence historiques.

Sans l’ombre d’un doute, nous avons établi qu’il existe actuellement un problème en termes de santé et de mortalité des citoyens américains. Un qui se différencie de la COVID-19 lui-même et qui a commencé sérieusement la semaine MMWR 14 de 2021.

Par exemple, les décès par cancer et lymphome sont maintenant à un niveau 9+ Sigma, bien qu’il puisse potentiellement être plus élevé. Selon The Ethical Skeptic, 43 935 enregistrements de décès liés à « des décès potentiels liés à la myocardite, au cancer, à la péricardite, à la conduction, à la néphrose, au foie et/ou au lymphome » ont été supprimés des ensembles de données du CDC, et au moment de la rédaction de cet article, ils n’avaient pas été remis ou réaffecté à un autre code ICD.

Cela représente 7 % du nombre total de décès pour la période en question, et peut-être 15 à 25 % de ces données très préoccupantes sur les tendances des groupes de décès de la CIM-10 – manquantes. Même en l’absence de ces données, les tendances induites sont alarmantes.

Décès excessifs de causes naturelles non COVID aux États-Unis

Le sceptique éthique poursuit :

Enfin, nous terminons avec le graphique le plus important de tous – le graphique qui indique les décès qui ne sont pas dus à des accidents, des suicides, des dépendances, des agressions, des abus, du désespoir, des perturbations ou de la COVID-19. Le tableau de la mortalité excessive de cause naturelle non COVID que nous avons commencé à surveiller le 29 mai 2021. Ce que j’ai appelé alors, le tableau « Qu’est-ce que c’est que ça ? ».

Comme on peut le voir, nous avons perdu 349 000 jeunes Américains à cause d’autre chose que la COVID et la mort non naturelle, au cours de la période du 3 avril 2021 au 13 août 2022.

Le taux de mortalité actuel dans cette catégorisation de la CIM est d’environ 5 000 à 8 000 par semaine… ce qui dépasse la plupart des semaines de la pandémie de COVID elle-même (à l’exception des périodes de pointe absolues). À l’heure actuelle, si tous ces excès de mortalité étaient effectivement un vestige de la COVID-19 lui-même, ils devraient déjà avoir commencé à s’estomper. Malheureusement, non seulement ils ne diminuent pas, mais dans de nombreux cas, ils continuent d’augmenter.

Pièce E – Les décès excessifs de cause naturelle non COVID sont à un niveau record à la semaine 32 du MMWR de 2022. 349 000 citoyens américains sont décédés d’un facteur supplémentaire depuis la semaine 14 du MMWR de 2021. Le taux actuel de surmortalité représente cinq- moyenne hebdomadaire de 5+ sigma en excès (couverture prudente pour le décalage).

En conséquence, et sans l’ombre d’un doute, nous avons établi qu’il existe actuellement un problème en termes de santé et de mortalité des citoyens américains. Un qui se différencie de la COVID-19 lui-même et qui a commencé sérieusement la semaine MMWR 14 de 2021. »

Les piqûres COVID altèrent la fonction immunitaire

Kenji Yamamoto du département de chirurgie cardiovasculaire de l’hôpital Okamura Memorial au Japon a également sonné l’alarme, soulignant spécifiquement la capacité des piqûres COVID à altérer votre fonction immunitaire. Dans un commentaire publié dans le Virology Journal le 5 juin 2022, Yamamoto a noté :

Récemment, The Lancet a publié une étude sur l’efficacité des vaccins COVID-19 et le déclin de l’immunité avec le temps. L’étude a montré que la fonction immunitaire chez les personnes vaccinées 8 mois après l’administration de deux doses de vaccin COVID-19 était inférieure à celle chez les personnes non vaccinées…

La diminution de l’immunité peut être causée par plusieurs facteurs tels que la N1-méthylpseudouridine, la protéine de pointe, les nanoparticules lipidiques, l’amélioration dépendante des anticorps et le stimulus antigénique d’origine…

Par mesure de sécurité, les rappels ultérieurs doivent être interrompus. De plus, la date de vaccination doit être enregistrée dans le dossier médical des patients… En conclusion, la vaccination COVID-19 est un facteur de risque majeur d’infections chez les patients gravement malades.

Il est important de comprendre que lorsque votre fonction immunitaire est altérée, vous devenez vulnérable à toutes sortes d’infections et de maladies, y compris le cancer. En tant que tel, le vaccin COVID pourrait bien être responsable d’un certain nombre de maladies entraînant la mort.

Une «vérification des faits» pas si réconfortante par Reuters

Une étude thaïlandaise récente (lire ci-dessous) a révélé que des adolescents âgés de 13 à 18 ans, qui avaient reçu deux doses d’ARNm de Pfizer, souffraient de divers problèmes cardiaques. Une «vérification des faits» note Reuters :

Une étude portant sur 301 adolescents en Thaïlande a révélé des changements légers et temporaires du rythme cardiaque après une deuxième dose du vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech chez un adolescent sur six, et non un tiers comme le prétendent les publications sur les réseaux sociaux. L’étude a également vu des signes possibles d’inflammation cardiaque chez seulement sept de ces adolescents présentant des changements de rythme et une myocardite confirmée chez un seul des sept.

Devrions-nous lancer un défilé de la victoire sur le fait que le jab cause des problèmes cardiaques chez SEULEMENT 1 adolescent sur 6 ? Vraiment?! Que ce soit 1 sur 3 ou 1 sur 6, ce n’est pas une « bonne nouvelle » et sûrement pas digne du ton dédaigneux utilisé par Reuters. Comme indiqué directement à partir de l’étude en question :

Les effets cardiovasculaires les plus courants étaient la tachycardie (7,64 %), l’essoufflement (6,64 %), les palpitations (4,32 %), les douleurs thoraciques (4,32 %) et l’hypertension (3,99 %). Sept participants (2,33 %) présentaient au moins un biomarqueur cardiaque élevé ou des évaluations de laboratoire positives.

Des effets cardiovasculaires ont été retrouvés chez 29,24 % des patients, allant de la tachycardie, des palpitations et de la myopéricardite. Une myopéricardite a été confirmée chez un patient après vaccination. Deux patients avaient une péricardite suspectée et quatre patients avaient une myocardite subclinique suspectée. Conclusion : Les effets cardiovasculaires chez les adolescents après la vaccination COVID-19 par l’ARNm BNT162b2 comprenaient la tachycardie, les palpitations et la myocardite.

La génération Y est décédée à un rythme effarant fin 2021

J’ai récemment interviewé Ed Dowd, un ancien gestionnaire de portefeuille d’actions pour BlackRock et « gourou » des fonds spéculatifs, mais je ne l’ai pas encore publié. Début mars 2022, il a partagé des statistiques inquiétantes de mortalité du CDC par groupe d’âge sur la salle de guerre de Steve Bannon.

Au cours de l’automne 2021, les Millennials, âgés de 25 à 44 ans, ont connu une augmentation de 84 % de la surmortalité. « C’est la pire surmortalité de tous les temps, je pense, de l’histoire », a déclaré Dowd à Bannon. Entre l’été et l’automne 2021, 61 000 Millennials sont morts alors qu’ils ne le seraient pas autrement. Pour citer Dowd :

Fondamentalement, la génération Y a vécu une guerre du Vietnam dans la seconde moitié de 2021. 58 000 personnes sont mortes dans la guerre du Vietnam, les troupes américaines [en 10 ans], donc cette génération vient de vivre une guerre du Vietnam [en 6 mois]…

Nous avons eu 1,1 million de décès en excès depuis le début de la pandémie, dont beaucoup se sont produits au cours de la seconde moitié de [2021]…

Je pense que c’est le pistolet irréfutable : que les vaccins provoquent une surmortalité dans tous les groupes d’âge… Alors, je vais mettre un mot là-bas. C’est un vieux mot mais il devrait être réintroduit dans la conversation. C’est ce qu’on appelle le démocide : la mort par le gouvernement. Donc le gouvernement, à travers les mandats a tué des gens…

Si vous êtes à Wall Street et que vous pensez toujours que Pfizer et Moderna sont de bons achats, j’ai une nouvelle pour vous : il y a des catalyseurs à venir qui ne seront probablement pas bons pour détenir ces actions.

Le pdf suivant a été publié sur le compte GETTR de Dowd, le 11 mars 2022. (Un utilisateur de GETTR appelé MiloMac a également reproduit les découvertes de Dowd en utilisant les données publiques du CDC, créant des graphiques supplémentaires).

L’éléphant dans la pièce

Dans un commentaire et un suivi des révélations de Dowd du 15 mars 2022, Steve Kirsch a écrit :

J’ai appelé Ed pour clarifier où il avait obtenu le tableau, puis j’ai cherché une vérification de cela. J’ai trouvé la vérification. Ensuite, j’ai vérifié que les décès ne pouvaient pas être expliqués par la variante delta de la COVID. OK, alors qu’est-ce qui a causé tous les décès? La seule explication est le vaccin car les décès sont si massifs.

Kirsch a publié une conversation WhatsApp avec Marc Girardot, un innovateur biotechnologique franco-américain, qui pense que le vaccin COVID peut, chez certaines personnes, faire vieillir leurs artères jusqu’à 50 ans en quelques mois seulement. Si cela est vrai, cela pourrait certainement déclencher l’apparition rapide de maladies cardiovasculaires entraînant une mort précoce.

Les adolescents et les jeunes adultes meurent à des taux plus élevés en Nouvelle-Zélande

Dans un article de Substack du 16 août 2022, le journaliste indépendant Alex Berenson (ancien journaliste et romancier du New York Times) a mis en évidence les statistiques du vaccin COVID de Nouvelle-Zélande, qui incluent les décès observés après le vaccin. Il expliqua:

Le ministère néo-zélandais de la Santé publie des rapports réguliers et détaillés sur la sécurité des vaccins COVID, y compris des listes spécifiques d’événements indésirables qu’il a reçus. Dans le cadre des rapports, le ministère compte également tous les décès de personnes qui ont reçu des piqûres au cours des 21 jours précédents…

La Nouvelle-Zélande a un registre national de vaccination COVID et un registre national des décès, de sorte que les enregistrements et la correspondance doivent être en grande partie exacts… Le ministère ventile les décès par âge, allant de 0 à 9 ans à plus de 80 ans.

Il compare ensuite le nombre réel de personnes décédées dans les trois semaines suivant les tirs au nombre « attendu ». Ce chiffre est simplement le nombre de décès auxquels les démographes se seraient attendus sur une période aléatoire de trois semaines sur la base de tables actuarielles estimant la mortalité…

En résumé, entre le 19 février et le 30 avril 2022, les personnes de plus de 30 ans avaient des taux de mortalité inférieurs à la normale dans les 21 jours suivant l’injection, mais les personnes de moins de 30 ans (âgées de 10 à 29 ans) pour une raison quelconque sont décédées à des taux plus élevés. (L’absence de décès observés dans le groupe d’âge des moins de 10 ans est probablement due au décalage de déclaration).

Selon le ministère de la Santé, le nombre légèrement élevé de décès dans le groupe des moins de 30 ans est probablement dû à la « chance ». Et comme l’a noté Berenson, « le ministère ne fournit aucune information sur les causes de décès dans aucune tranche d’âge, il est donc impossible de déterminer si la myocardite ou d’autres affections cardiaques ont joué un rôle majeur dans les chiffres plus élevés que prévu ».

Bien que ces données soient loin d’être aussi alarmantes que d’autres, c’est toujours un drapeau rouge que quelque chose d’étrange se passe. Des jeunes qui devraient avoir encore des décennies à vivre meurent.

Et il convient de noter que la Nouvelle-Zélande, tout comme les États-Unis, affirme qu’il n’y a aucun problème de sécurité potentiel avec les vaccins – pas un seul – malgré des milliers de rapports de blessures graves. Considérant le groupe d’âge qui meurt à un taux plus élevé que la normale – les adolescents et les jeunes adultes dans la vingtaine – même une petite augmentation devrait être prise très au sérieux, mais ce n’est pas le cas.

Pour terminer là où nous avons commencé, qui est le coupable le plus probable de ces décès ? Les blocages passés ont temporairement empêché les soins médicaux de routine, entraînant des maladies chroniques qui tuent même les jeunes en quelques années ? Ou l’injection massive de vaccins expérimentaux de transfert de gènes qui n’ont jamais été utilisés chez l’homme auparavant ?

Joseph Michael Mercola est un partisan américain de la médecine alternative, un médecin ostéopathe et une personnalité des affaires sur Internet. Il commercialise des compléments alimentaires et des dispositifs médicaux. Cet article a été initialement publié sur Mercola.com.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Un homme meurt après avoir reçu Novavax COVID au Japon

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a signalé la mort d’un homme après avoir reçu le vaccin COVID Novavax, qui est le premier décès associé au vaccin Novavax au Japon.

L’incertitude entoure la cause du décès d’un homme de 29 ans au Japon un jour après avoir reçu le vaccin COVID-19 de la société pharmaceutique américaine Novavax Inc.

Le 2 septembre, la mort de l’homme a été signalée par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales lors d’une réunion d’un groupe d’experts chargé d’évaluer la sécurité des vaccins. Malgré un rapport de l’établissement médical au ministère indiquant qu’« il s’agissait d’une mort subite, et un lien avec la vaccination tel que la possibilité d’une inflammation du muscle cardiaque ne peut être nié », une relation causale n’aurait pu être prouvée en raison d’un manque de faits objectifs. Il s’agissait du premier décès associé au vaccin Novavax à être signalé au Japon.

L’homme a reçu une deuxième vaccination, selon le ministère de la Santé, le 17 août. Le lendemain matin, il a commencé à avoir de la fièvre et il se remettait à la maison. L’homme a été transporté à l’hôpital après avoir subi un arrêt cardiorespiratoire dans la soirée, mais il a ensuite été déclaré mort.

Le quatrième vaccin COVID-19 à recevoir l’approbation du gouvernement japonais est le sérum de Novavax, qui est produit au niveau national par Takeda Pharmaceutical Co., qui a reçu la technologie nécessaire. Des vaccins à protéines recombinantes ont été utilisés pour les première et deuxième doses ainsi que pour les injections de rappel.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia