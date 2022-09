Le CDC a donné à Facebook des informations erronées sur les vaccins COVID-19, montrent les e-mails

De nouveaux e-mails divulgués le 3 juin, qui ont été montrés dans une procédure judiciaire contre le gouvernement américain, montrent que le CDC a donné à Facebook des informations erronées sur les vaccins COVID-19.

Selon des courriels récemment divulgués, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont diffusé de fausses informations sur Facebook pendant que les partenaires s’efforçaient de lutter contre les fausses informations. Il s’agit du cas le plus récent où le personnel du CDC a fait des affirmations fausses ou trompeuses.

Un représentant de Facebook a demandé de l’aide pour répondre aux allégations concernant les vaccins pour les nourrissons et les tout-petits, y compris l’affirmation selon laquelle les vaccins n’étaient pas efficaces, dans un message (pdf ci-dessous) publié le 3 juin. Le responsable a affirmé que le CDC avait aidé l’entreprise à « Démystifier les affirmations sur les vaccins COVID et les enfants. »

Un responsable du CDC a répondu en fournissant des informations non étayées après que les régulateurs américains ont autorisé les vaccins Moderna et Pfizer pour les jeunes enfants et que le CDC les a recommandés quelques semaines plus tard.

Le représentant du CDC a déclaré: « Les affirmations selon lesquelles les vaccins COVID-19 sont inefficaces pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans sont fausses et la croyance en de telles affirmations pourrait conduire à une réticence à la vaccination. » Les e-mails, qui ont été rendus publics dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours contre le gouvernement américain, avaient les noms de tous les responsables mentionnés dans cette histoire expurgés.

« Les vaccins COVID-19 disponibles aux États-Unis sont efficaces pour protéger les personnes, y compris les enfants âgés de 6 mois à 4 ans, contre les maladies graves, l’hospitalisation et même la mort », a ajouté le responsable du CDC.

Rien ne prouve que les vaccins protègent les jeunes enfants contre les maladies graves et la mort.

Le manque d’information

Dans l’essai de Moderna pour les enfants âgés de 6 mois à 5 ans, aucun cas de COVID-19 grave n’a été signalé, y compris aucun dans le groupe placebo. Six des sept incidences de COVID-19 dans l’essai de Pfizer pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans impliquaient des enfants qui avaient reçu le vaccin.

Lors d’une conférence avant que le CDC n’autorise les vaccins pour les jeunes enfants, le Dr Sara Oliver, un responsable du CDC, a noté: « Les essais cliniques n’étaient pas conçus pour détecter l’efficacité contre les maladies graves chez les jeunes enfants. »

De plus, le critère d’évaluation des essais était une quantité spécifique d’anticorps, qui est censée offrir une protection contre la COVID-19, mais qui n’a pas encore été confirmée. Le niveau a été calculé à partir des données des adultes qui ont participé aux essais initiaux, qui se sont terminés en 2020.

Le vaccin de Moderna avait de mauvaises estimations d’efficacité pour la protection contre l’infection; Le vaccin de Pfizer avait des estimations d’efficacité plus élevées, mais était considéré comme peu fiable.

Le Dr Tracy Hoeg, épidémiologiste en Californie, a déclaré par e-mail que les essais « ne nous ont donné aucune information sur la réduction des maladies graves ». Elle a ajouté que les essais « ne nous ont donné aucune information sur la réduction des maladies graves ».

Le CDC, qui se décrit comme « l’agence nationale de protection de la santé », s’engage à fonder toutes ses décisions « sur des données scientifiques de la plus haute qualité qui sont dérivées ouvertement et objectivement », selon un communiqué publié sur son site Web. Tout au long de la pandémie, les dirigeants de l’agence ont souligné que leurs actions étaient soutenues par la science.

Les e-mails démontrent que le CDC était plus prudent au début de 2022. L’agence « ne peut pas en parler tant que les sociétés pharmaceutiques n’ont pas communiqué de données sur l’efficacité du vaccin contre les maladies graves ou la mort chez les enfants de 5 ans », a répondu un responsable lorsqu’on lui a demandé de déterminer si les réclamations étaient fausses.

Un panneau numérique géant est visible sur le campus du siège social de Facebook à Menlo Park, en Californie.

« Partenariat important »

« Merci encore une fois d’avoir réuni l’équipe pour nous rencontrer plus tôt cette semaine, cela a été incroyablement utile. Votre partenariat est essentiel pour nous pour nous assurer que nous pouvons supprimer les allégations fausses et nuisibles concernant la COVID-19 et les vaccins sur notre plateforme », a écrit un responsable de Facebook au CDC en février.

« Dans le suivi de notre réunion, je partage ci-dessous la longue liste d’allégations que nous supprimons actuellement liées au vaccin COVID parce que les autorités de santé publique telles que le CDC ont confirmé qu’elles sont fausses et pourraient contribuer à des dommages physiques imminents si elles sont crues. »

Malgré le fait que l’efficacité des vaccins COVID-19 contre les infections et les maladies graves a chuté depuis l’émergence d’Omicron fin 2021, en particulier parmi les nouvelles sous-variantes d’Omicron, Facebook continue de supprimer le contenu qui prétend que les vaccins sont inefficaces contre les maladies graves ou la mort.

«Lorsque nous disons que nous supprimerons les affirmations selon lesquelles les vaccins COVID-19 ne sont pas efficaces, nous faisons spécifiquement référence aux affirmations selon lesquelles les vaccins ne protègent généralement pas contre les maladies graves ou le décès dus à la COVID-19 ou qu’ils n’offrent aucune protection en cas de contraction de la COVID-19 », indique Facebook sur son site Web. « Cependant, nous autoriserons les affirmations selon lesquelles quelqu’un peut toujours contracter la COVID-19 même s’il est complètement vacciné. »

Le CDC n’est pas mentionné sur le site Web de Facebook. Il nomme quelques groupes dont il accepte les recommandations comme parole d’évangile, dont l’Organisation mondiale de la santé des Nations Unies. De plus, il affirme que les «autorités sanitaires gouvernementales» sont consultées lors de l’établissement de directives pour le contenu COVID-19.

Selon les courriels, le CDC a examiné plusieurs des allégations présentées sur le site Web de Facebook.

Par exemple, un représentant du CDC a examiné sept demandes le 8 novembre 2021 et les a toutes jugées fausses. Facebook répertorie actuellement les sept comme faux.

Cela inclut l’affirmation – dont certains experts conviennent qu’elle est exacte – selon laquelle les vaccins COVID-19 altèrent le système immunitaire. L’affirmation selon laquelle le sang des gens est altéré par les vaccinations COVID-19 est également incluse. Selon au moins une étude, de nombreux vaccinés avaient du sang anormal, même si les caillots sanguins sont un effet secondaire documenté du vaccin COVID-19.

Le 28 octobre 2021, un représentant de Facebook a écrit à l’agence que la société « s’appuyait sur votre expertise » pour savoir si certains effets secondaires, tels que les caillots sanguins et la paralysie de Bell, pouvaient ou non être provoqués par les vaccins COVID-19.

E-mails entre Facebook et le CDC dans un dossier judiciaire.

Modèle de désinformation

Tout au long de l’épidémie, le CDC a continuellement encouragé la vaccination tout en diffusant de fausses informations à plusieurs reprises.

Afin de faire approuver les vaccins pour les jeunes enfants, trois employés de haut niveau, dont le chef de l’agence, ont faussement affirmé en juin que la COVID-19 était l’une des cinq principales causes de décès pour le groupe d’âge. Aucun n’a encore fourni de mise à jour suite à la correction de l’étude citée, qui a mal rapporté les données du CDC.

De plus, le gouvernement a modifié sa définition d’une vaccination, changé d’autres sites Web, modifiant parfois considérablement ses définitions et recommandations, et fourni des informations inexactes sur sa surveillance de la sécurité des vaccins et des effets indésirables.

Dans une mise à jour clé en août, le CDC a réduit les instructions pour traiter différemment les personnes non vaccinées et a reconnu la protection qu’une personne gagne en se remettant de la COVID-19.

« La désinformation d’hier est aujourd’hui… des conseils de santé publique, qui illustrent le fait que la science et la censure sont totalement incompatibles, et que la censure ne peut qu’arrêter le progrès de la science et peut arrêter le test de nouvelles hypothèses et de nouvelles idées en essayant d’exclure prématurément ces questions », a déclaré Aaron Kheriaty, chef de l’éthique médicale chez The Unity Project et plaignant dans le litige qui a engendré les nouveaux e-mails. « Et ce n’est tout simplement pas comme ça que la science fonctionne. »

Malgré la quantité écrasante de preuves à l’appui de ces accusations, le CDC les a classées comme fausses dans un autre e-mail rendu public dans l’affaire.

Par exemple, même si certains experts l’ont déclaré, citant la baisse de l’efficacité du vaccin, la puissance réduite des nouvelles variantes et le fait que les enfants sans comorbidités n’ont jamais été en grand danger à cause de la COVID-19, l’affirmation selon laquelle « les enfants qui sont en bonne santé n’ont pas besoin de recevoir le vaccin COVID-19 » a été considérée comme de la désinformation.

Le CDC a également déclaré qu’il s’agissait de fausses informations pour affirmer que les vaccins sont inefficaces et non nécessaires pour les enfants dans la communication, qui a été adressée à plus de 100 responsables de collèges, d’organisations et d’autres institutions.

Un pédiatre de l’Illinois, le Dr Todd Porter, a affirmé qu’il s’appuyait sur le CDC et d’autres organisations comme l’American Academy of Pediatricians, qui s’était rangée du côté du CDC pendant la pandémie, et qu’il n’avait pas toujours le temps d’examiner attentivement toutes leurs suggestions.

«Cette confiance et cette dépendance ont été brisées pendant cette pandémie et ce qui m’a peut-être sauvé, c’est ma reconnaissance de l’importance de First Do No Harm, de l’équilibre entre les risques et les dommages, et de la volonté de remettre en question et d’être un penseur indépendant, même quand c’est le cas. ne correspond pas au récit », a-t-il déclaré par e-mail. « Je prie juste pour que bon nombre des milliers de pédiatres fassent de même, mais vers quelle organisation pouvons-nous nous tourner maintenant? »

Lisez les messages ci-dessous :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia