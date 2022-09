L’économie allemande perd 250 milliards d’euros rien qu’en 2022 – à cause de sanctions prétendument destinées à nuire à la Russie.

La crise économique en Allemagne est le résultat d’une provocation délibérée des États-Unis. Les Américains ont fait s’effondrer l’économie allemande pour détruire un concurrent.

Le Parti vert allemand est le vrai parti de la guerre. Les entreprises allemandes sont sérieusement menacées par un approvisionnement en énergie cher ou inexistant, se voyant dire de fermer temporairement.

Poutine – « nous n’avons rien perdu ».

« Nous n’avons rien perdu » – Poutine prévient que la « fièvre des sanctions » des élites occidentales verra les Européens « geler »

PAR TYLER DURDEN

Mise à jour (11:40) : Une chose en particulier sur laquelle le président russe Poutine a insisté dans son discours devant le Forum économique de l’Est à Vladivostok était que son pays n’avait « rien perdu » en lançant « l’opération spéciale » dans l’Ukraine voisine :

« Nous n’avons rien perdu et ne perdrons rien », a déclaré Poutine. « En termes de ce que nous avons gagné, je peux dire que le principal gain a été le renforcement de notre souveraineté. » Poutine a cependant reconnu que la décision de Moscou d’envoyer des troupes en Ukraine avait créé une « certaine polarisation, à la fois dans le monde et à l’intérieur du pays ».

Ci-dessous: capture d’écran de l’Europe gelée à partir d’une vidéo étrange de Gazprom

Cependant, de nombreuses familles russes pourraient ne pas être d’accord sur le fait de ne rien perdre, étant donné que les estimations des pertes des troupes militaires russes s’élèvent au moins à des dizaines de milliers de morts et de blessés au cours des six derniers mois. Mais il est clair que le message de Poutine dans cette affaire visait principalement l’Occident avec lequel le Kremlin est enfermé dans une guerre économique et énergétique, sans parler de la guerre par procuration en Europe de l’Est.

* * *

Le président russe Vladimir Poutine a fustigé la « fièvre des sanctions » en cours en Occident dans un discours de grande envergure devant le Forum économique de l’Est à Vladivostok, dans l’extrême est du pays, où, comme nous l’avons décrit précédemment, la délégation chinoise était la plus nombreuse. Le principal législateur chinois Li Zhanshu était présent lorsque le dirigeant russe a souligné : « Peu importe à quel point quelqu’un voudrait isoler la Russie, il est impossible de le faire ».

Au lieu de cela, il a déclaré que le contrecoup des sanctions et des tentatives de découplage des combustibles fossiles russes par l’UE et les États-Unis détruisait des vies en Occident. « Maintenant, nous voyons comment la production et les emplois en Europe se ferment les uns après les autres », a déclaré Poutine, soulignant que cela se produit en tant que « élites occidentales, qui ne voudraient pas, ou même ne peuvent pas, reconnaître des faits objectifs ».

Son thème, comme dans un certain nombre de discours majeurs antérieurs, était l’incapacité des élites occidentales à reconnaître le passage inévitable d’un monde unipolaire à un monde multipolaire (littéralement, le nom du forum de cette année est « Sur la voie d’un monde multipolaire »), ou loin de « l’ordre mondial qui ne profite qu’à eux, obligeant tout le monde à vivre selon les règles, qu’ils ont inventées et qu’ils enfreignent régulièrement et changent constamment en fonction de la situation », a-t-il déclaré selon une traduction des médias d’État.

Mercredi, le président russe Vladimir Poutine s’est prononcé lors du Forum économique oriental (EEF) 2022 à Vladivostok, en Russie.

Qu’ils « ne veuillent pas, ou même ne puissent pas reconnaître des faits objectifs » sur les changements mondiaux révèle leur « détachement croissant » des gens ordinaires qu’ils prétendent représenter. Et pourtant, maintenant, les populations européennes pourraient « se figer » tout en étant privées de l’énergie cruciale de la Russie par des dirigeants qui, à courte vue, veulent réagir émotionnellement à l’invasion de l’Ukraine :

« L’épidémie [de coronavirus] a été remplacée par d’autres défis mondiaux qui menacent le monde entier », a déclaré Poutine au Forum économique de l’Est dans la ville portuaire russe de Vladivostok dans le Pacifique. « Je fais référence à la fièvre des sanctions de l’Occident », a-t-il dit, critiquant les tentatives « flagrantes et agressives » de « subjuguer » les pays qui n’ont pas imposé de restrictions économiques à la Russie.

Il a qualifié d' »absurdes » les allégations répandues selon lesquelles la Russie utilise le gaz comme arme énergétique, affirmant que c’est aussi simple que de libérer les pièces nécessaires au fonctionnement sûr et correct des pipelines exploités par Gazprom.

« Donnez-nous des turbines et nous allumerons Nord Stream demain, mais ils ne nous donneront rien », a déclaré Poutine au public, abordant en outre les derniers titres mondiaux d’un plafonnement des prix du pétrole et du gaz russes par l’UE, appelant le proposition « encore une bêtise ». Il a suggéré que le dilemme reste simple :

« Il y a des obligations contractuelles et s’il y a des décisions politiques qui les contredisent, alors nous ne les remplirons tout simplement pas. Nous ne fournirons rien du tout si cela contredit nos intérêts économiques, dans ce cas. Nous ne fournirons pas de gaz, de pétrole, de charbon ou de mazout.»

Une partie des faits objectifs susmentionnés que les dirigeants occidentaux refusent de reconnaître est que les pays qui importent de l’énergie russe « ne sont pas en mesure de dicter leur volonté ». Poutine a déclaré qu’il était toujours « confiant que nous n’avons rien perdu et que nous ne perdrons rien [après avoir envahi l’Ukraine]. Notre principal gain est le renforcement de la souveraineté.

« Laissez-les revenir à la raison », a souligné Poutine. Et pourtant, il reste que « les autorités de l’UE refusent aux entreprises européennes l’accès aux matières premières, à l’énergie et aux marchés ». Ainsi, la chute du niveau de vie et la hausse de l’inflation que connaissent actuellement les Européens – en particulier à l’approche des mois d’hiver – continueront d’être sacrifiées aux intérêts américains jusqu’à ce que ces dirigeants reprennent enfin raison, a expliqué le dirigeant russe.

« Il ne sera pas surprenant que les parts de marché des entreprises européennes, à la fois sur le continent et dans le monde, soient prises par leurs mécènes américains. Lorsqu’ils poursuivent leurs intérêts, ils ne se limitent pas et ne reculent devant rien. »

Fait intéressant, il a abordé le statut du gazoduc Nord Stream 2 Russie-Allemagne qui a été interrompu avant même qu’il ne soit mis en service à la suite de la crise ukrainienne, affirmant que Moscou reste « prête » à commencer à pomper du gaz via NS2 si l’autre partie le souhaite :

« Nous ne construisons rien sans raison. Nous avons reçu et perfectionné la technologie nécessaire. Nous activerons Nord Stream 2 si nécessaire », a déclaré Poutine. Selon lui, Nord Stream 1 est actuellement pratiquement fermé et l’Occident prétend que Moscou utilise le gazoduc comme une arme énergétique. « Absurdité. Nous fournissons autant que nos partenaires ont besoin – nous répondons à tout ce qu’ils mettent dans la demande », a ajouté Poutine.

Reconnaissant la présence d’une importante délégation chinoise et la présence du numéro trois du gouvernement chinois au forum, Poutine a déclaré : « J’espère voir bientôt Xi Jinping en Ouzbékistan ».

Le géant russe de l’énergie Gazprom a publié plus tôt cette semaine une vidéo plutôt provocante visant l’Europe et ce à quoi elle peut s’attendre pour l’hiver à venir :

Par la suite, il a été confirmé par des responsables du Kremlin que « Poutine et le président chinois Xi Jinping se rencontreront la semaine prochaine lors d’un sommet en Ouzbékistan », selon ABC News. Les deux grandes nations dotées d’armes nucléaires viennent de terminer une semaine de jeux de guerre conjoints, parmi plusieurs autres nations représentées, à Vostok 2022 dans la même région extrême-orientale de la Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News