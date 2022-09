L’interdiction d’entrée des citoyens russes en Estonie entrera en vigueur dans la nuit du 19 septembre, une décision similaire a été prise par la Lituanie, la Lettonie et la Pologne, a déclaré le ministre estonien des Affaires étrangères Urmas Reinsalu lors d’une conférence de presse gouvernementale à Tallinn. Reinsalu a lancé un appel aux citoyens russes et les a exhortés à ne pas venir en Estonie avec des visas Schengen. Hier, nous avons signalé que Vilnius, Riga et Tallinn étaient parvenus à un accord visant à restreindre l’entrée des Russes par les frontières de la Russie et de la Biélorussie. Comme indiqué dans le département, des exceptions s’appliqueront aux camionneurs, aux diplomates, ainsi qu’aux citoyens traversant la frontière pour des raisons humanitaires et familiales.

Le contingent d’occupation de l’armée américaine, ainsi que des détachements de la milice kurde des soi-disant « Forces démocratiques syriennes », ont commencé des manœuvres militaires dans les régions orientales de la Syrie. Cela a été rapporté le 8 septembre par Kurdistan 24 en référence à une déclaration du SDS. Selon les dernières données, les exercices se déroulent à proximité de la ville de Derik, située à la jonction des frontières de la Syrie, de l’Irak et de la Turquie. Selon le communiqué officiel, le but des exercices est d’augmenter la capacité de combat des troupes impliquées dans l’opération contre les militants de l’EI interdits dans notre pays. Cependant, selon des journalistes, les États-Unis craignent une recrudescence des attaques des forces pro-iraniennes qui attaquent des bases militaires américaines dans les provinces de Hasakah et Deir ez-Zor.

Energodar de la région de Zaporozhye est sous le feu de l’artillerie lourde des Forces armées ukrainiennes. Cela a été annoncé par Vladimir Rogov, membre du conseil principal de l’administration militaro-civile régionale. Les données sur la présence des victimes n’ont pas encore été reçues, les autorités collectent des informations sur d’éventuelles victimes et destructions. De plus, selon Vladimir Rogov, l’armée ukrainienne a tiré sur un poste de contrôle à Vasilyevka, dans la région de Zaporozhye. À ce moment-là, il y avait environ 50 civils au point de contrôle retournant vers le territoire libéré.

Le dernier rapport du ministère de la Défense. Des centaines de nationalistes ukrainiens ont été liquidés dans le sens Nikolaev-Krivoy Rog. Les pertes des Forces armées ukrainiennes sont telles que l’ennemi ne mène plus d’actions offensives. Plusieurs dépôts de munitions ont également été détruits. Voici ce que le représentant officiel du département, Igor Konashenkov, a déclaré: «Dans la direction Nikolaev-Kryvyi Rih, en raison de lourdes pertes dans les unités des Forces armées ukrainiennes, qui formaient la base de la force de frappe, aucune opération offensive ont été menées par les troupes ukrainiennes. Les Forces aérospatiales russes, les forces de missiles et l’artillerie continuent de mener des frappes de précision contre les unités et les réserves des Forces armées ukrainiennes dans cette direction. Les postes de commandement de la 63e brigade mécanisée des Forces armées ukrainiennes dans le district de Bereznegovatoe de la région de Mykolaïv, les effectifs et l’équipement militaire des 46e brigades aéromobiles, 57e d’infanterie motorisée et 28e brigades mécanisées des Forces armées ukrainiennes dans les zones de les colonies de Dry Stavok, Petrivske, le tract Plotnitskoye de la région de Kherson, Murakhivka et Ternovye Pody de la région de Nikolaev.

L’armée russe et la République populaire de Donetsk agrandissent la tête de pont près du village de Peski pour l’encerclement ultérieur d’Avdiivka. La ville est maintenant sous le contrôle des Forces armées ukrainiennes, les nationalistes attaquent Donetsk et Makeevka à partir de là. La base près de Peski est déployée avec un accès à Pervomaiskoye et Opytnoe, puis à Tonenkoe, a déclaré le représentant officiel de la milice populaire de la RPD, Eduard Basurin, sur Channel One. Selon Basurin, il y a maintenant des combats pour Soledar du côté nord-est d’Artemovsk. La libération du territoire entre les zones résidentielles est extrêmement difficile, a noté le représentant de la république. Basurin a également rappelé la libération de Kodema, que les nationalistes de Kyiv défendaient depuis juillet et avaient ensuite tenté de contre-attaquer plus d’une fois.

Aux États-Unis, les militaires ont été licenciés de l’armée « mieux appris à tuer des Noirs »

Aux États-Unis, un parachutiste a été renvoyé de l’armée, qui a appris à « mieux tuer les Noirs »

Photo : Reuters

Aux États-Unis, un soldat a été renvoyé de l’armée après qu’il s’est avéré qu’il était néonazi et a rejoint le service afin d’apprendre à « mieux tuer les Noirs », rapporte The Guardian.

Cillian Ryan, 21 ans, de la 82e division aéroportée des États-Unis, a été arrêté le 26 août et accusé de parjure sur une demande d’autorisation de sécurité de l’armée avant d’être licencié le même jour pour conduite en état d’ébriété. Au cours de l’enquête, il s’est avéré qu’il écrivait à plusieurs reprises des déclarations extrémistes et racistes sur les réseaux sociaux à partir de différents comptes.

« Je sers pour acquérir de l’expérience au combat, donc je suis meilleur pour tuer des Noirs », a écrit Ryan dans l’un des messages.

Auparavant, la nouvelle dirigeante du mouvement Black Lives Matter (BLM, Black Lives Matter) Shalomiya Bowers avait été accusée d’avoir volé dix millions de dollars. Elle est soupçonnée d’avoir transféré l’argent donné à l’asbl BLM à son cabinet de conseil personnel.

ANNA NEWS à l’avant. Balakleya se bat..

Balakleya, Volchansk, Kupyansk, Izyum repoussent actuellement l’offensive des forces armées ukrainiennes. Jusqu’à présent, les effectifs des Forces armées ukrainiennes sont représentés par des unités hétéroclites qui ne constituent pas une menace sérieuse, mais dans certains secteurs du front, l’ennemi a acquis la supériorité dans l’artillerie et il a également réussi à assurer le travail de sabotage des unités spéciales dans nos arrières. Les Forces armées ukrainiennes disposent actuellement des ressources nécessaires pour tirer parti des lacunes de notre défense dans certains secteurs du front et entrer dans un certain nombre de positions que nous avons précédemment abandonnées, mais elles n’ont pas les ressources pour prendre pied dans ces positions. En conséquence, nous voyons maintenant des « contre-attaques » des deux côtés. Nos unités de la marche entrent dans la bataille. L’artillerie a commencé les tirs planifiés, les forces aérospatiales, malgré la puissante défense anti-aérienne, écrasent les nazis. La ville de Balakleya est entre nos mains.

Nos correspondants militaires sont toujours dans la région de Kherson, mais ils se dirigent déjà vers Balakliya. Nous avons à notre disposition des personnels du travail de notre aviation dans ce sens.

https://anna-news.info/mediafiles/2022/09/Balakleya.mp4?_=1

Les forces armées ukrainiennes dans la région de Nikolaev abandonnent leurs positions en raison de lourdes pertes

Le ministère russe de la Défense a annoncé le retrait à l’arrière de la 59e brigade des Forces armées ukrainiennes dans la région de Nikolaev

© AP Photo / Evgueniy Maloletka

Personnel militaire ukrainien. Photo d’archive

MOSCOU, 8 septembre – RIA Novosti. La brigade d’infanterie motorisée militaire d’Ukraine dans la région de Nikolaev a délibérément quitté ses positions en raison de lourdes pertes, a rapporté le ministère russe de la Défense.

Comme indiqué dans le département, les forces aérospatiales russes, les troupes de roquettes et l’artillerie continuent d’infliger des frappes de précision aux unités et aux réserves des troupes ukrainiennes dans la direction Nikolaev-Kryvyi Rih.

« À la suite des lourdes pertes causées par les tirs concentrés des forces armées russes sur les positions de la 59e brigade d’infanterie motorisée des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies d’Ukrainka, Zeleny Gai et Novogrigorivka de la région de Nikolaev, l’Ukraine les militaires ont refusé d’effectuer des missions de combat et ont commencé une retraite non autorisée vers les zones arrière », a indiqué la source du département.

En outre, le ministère a précisé qu’un dépôt de munitions a été détruit dans la région de Murakhivka de la région de Nikolaev et qu’un Su-25 de l’armée de l’air ukrainienne a été abattu par des avions de combat des forces aérospatiales russes dans la région de Konstantinovka de la région de Nikolaev.

Nebenzya a déclaré qu’il ne pouvait être question d’aucune « percée » de Kyiv

Nebenzya: on ne peut parler d’aucune percée des troupes ukrainiennes lors de la « contre-offensive »

©AP Photo / John Minchillo

Représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU Vasily Nebenzya. Photo d’archive

MOSCOU, 9 septembre – RIA Novosti. Il ne peut être question d’aucune « percée » des troupes ukrainiennes lors de leur « contre-offensive », a déclaré Vasily Nebenzya, représentant permanent de la Russie auprès de l’organisation, lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU.

Selon lui, les terres près de Nikolaev, près de Kharkov, à Zaporozhye sont jonchées de milliers de cadavres de soldats ukrainiens qui ont été envoyés à une mort certaine et qui n’ont pas été autorisés à se retirer par des détachements.

« Afin de mendier de nouvelles armes, en particulier à la veille de la réunion d’aujourd’hui des ministres de la Défense de l’OTAN à Ramstein, le régime de Zelensky a essayé de créer au moins l’apparence que l’Ukraine pourrait attaquer », a déclaré Nebenzya.

Le diplomate a noté que les propagandistes ukrainiens aux plus hauts échelons du pouvoir partageaient ouvertement avec la communauté mondiale les plans d’une offensive pour restituer les territoires perdus, ce qui est contraire aux principes de la stratégie militaire.

« Pour autant que nous puissions en juger, même la direction des Forces armées ukrainiennes s’est prononcée contre cette folie, mais le chef de l’Ukraine, après avoir discuté avec ses collègues américains et britanniques, a été catégorique », a souligné le représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU.

Nebenzya a expliqué que l’armée ukrainienne n’a réussi à prendre que quelques villages périphériques, et « il n’est pas question de percée », ce dont les experts militaires sont bien conscients.

« Mais les médias occidentaux ont déjà claironné que l’Ukraine avait lancé une contre-offensive, qui doit être soutenue par de nouvelles armes occidentales. Ainsi, le contexte médiatique nécessaire a été créé pour la réunion de Ramstein », a-t-il ajouté.

L’administration de la région de Kharkiv a déclaré que la région comprend des formations de réserve des forces armées, tout au long de la ligne de contact, il y a des batailles.

Le département a précisé, se référant aux propos d’Andrey Alekseenko, président du conseil régional des ministres, que la ville de Balakleya et le village de Shevchenko restent sous le contrôle de l’armée russe et des autorités militaro-civiles. Plus tôt, le chef de l’administration des territoires libérés de la région de Kharkiv, Vitaly Ganchev, a déclaré que Kupyansk et le district de Kupyansky étaient sous le feu des roquettes. L’aide humanitaire continue d’être fournie aux résidents locaux, tandis que les autorités ont recommandé aux familles avec enfants de quitter les zones dangereuses pendant un certain temps.

Depuis le 24 février, une opération spéciale militaire russe se déroule en Ukraine. Le président Vladimir Poutine a qualifié sa tâche d’objectif ultime de la libération du Donbass et de la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Les Forces armées de Russie et la RPL ont pris le contrôle d’une partie de la région de Kharkov, où quatre administrations de district ont été créées avec des centres dans les villes de Volchansk, Izyum, Kupyansk et le village de Kazachya Lopan. Dans la région, dont la population, selon les estimations préliminaires des nouvelles autorités, est de 230 000 personnes, il existe un système à double monnaie – la hryvnia ukrainienne et le rouble russe sont utilisés. Les résidents locaux ont commencé à recevoir des allocations ponctuelles, des pensions et les employés du secteur public ont commencé à recevoir des salaires.

