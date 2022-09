Le ministère russe de la Défense a décidé de regrouper les troupes dans les régions de Balakliya et Izyum

MOSCOU, 10 septembre – RIA Novosti. Les troupes russes de Balakleya et Izyum se sont regroupées en direction de Donetsk pour atteindre les objectifs déclarés de l’opération militaire spéciale pour libérer le Donbass, a indiqué le ministère de la Défense.

« A cette fin, une opération a été menée dans les trois jours pour limiter et organiser le transfert du groupe de troupes Izyum-Balakley sur le territoire de la République populaire de Donetsk », a indiqué le département.

Ils ont ajouté que pour mettre en œuvre ces plans, « des activités de distraction et de démonstration ont été menées avec la désignation des actions réelles des troupes ».

« En trois jours, plus de deux mille combattants ukrainiens et étrangers, ainsi que plus de 100 véhicules blindés et unités d’artillerie, ont été détruits », a indiqué le ministère.

La Russie mène une opération militaire en Ukraine depuis le 24 février. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon lui, le but ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Carte de l'opération spéciale des forces armées russes en Ukraine le 09.09.2022

Carte de l’opération spéciale des forces armées russes en Ukraine Hier, 18:00

Carte de l’opération spéciale des forces armées russes en Ukraine le 09.09.2022

Traduction : MIRASTNEWS

Le système de défense aérienne a explosé à Novaya Kakhovka

Le système de défense aérienne a explosé à Novaya Kakhovka

© RIA Novosti Accéder à la médiathèque

Système de missiles et de canons antiaériens (ZRPK) « Pantsir-S1 » sur l’aérodrome de campagne des Forces aérospatiales russes. Photo d’archive

SIMFEROPOL, 10 septembre – RIA Novosti. Le système de défense aérienne a explosé à Novaya Kakhovka, ont indiqué les autorités du district.

« La défense aérienne fonctionne à Novaya Kakhovka. Six lacunes », rapporte la chaîne Telegram de l’administration.

C’est le quatrième bombardement de la ville en une journée.

Au cours de l’opération spéciale, l’armée russe a pris le contrôle de la partie Azov de la région de Zaporozhye et de toute la région de Kherson, occupant de grandes villes telles que Kherson, Melitopol et Berdyansk, et coupant l’Ukraine de la mer d’Azov. De nouvelles administrations ont été formées dans les deux régions, les chaînes de télévision et les stations de radio russes diffusent, les liaisons commerciales et de transport avec la Crimée sont en cours de rétablissement. Les autorités locales ont annoncé leur intention de faire partie de la Russie.

