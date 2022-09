Le chef de la République populaire de Lougansk, Miroshnik, a annoncé le contrôle total de la république par les forces alliées

© RIA Novosti / Viktor Antonyuk Accéder à la médiathèque

Combattants de la LPR. Photo d’archive

LOUGANSK, 10 septembre – RIA Novosti. L’ensemble du territoire de la République populaire de Lougansk est sous le contrôle des forces alliées, Kyiv sème délibérément la panique, a déclaré Rodion Miroshnik, chef du bureau de représentation de la LPR en Russie, sur la chaîne Telegram.

« Tout le territoire de la LPR est contrôlé par les forces alliées. L’Ukraine essaie de semer la panique. <…> Les rumeurs sont largement exagérées. Partout la situation est calme et stable, complètement sous le contrôle de la LPR », écrit-il.

Plus tôt samedi, le ministère russe de la Défense a annoncé le regroupement des troupes de Balakleya et Izyum en direction de Donetsk. Le département a expliqué que cela avait été fait pour atteindre les objectifs déclarés de l’opération militaire spéciale visant à libérer le Donbass.

Depuis le 24 février, une opération spéciale est en cours pour dénazifier et démilitariser l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon lui, le but ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

L’armée russe, avec les forces de la RPD et de la RPL, a complètement libéré le territoire de la RPL et une partie importante de Donetsk, y compris Volnovakha, Marioupol et Svyatogorsk.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

RV: L’artillerie de la 100e brigade de la RPD a détruit le bastion des Forces armées ukrainiennes à Pervomaisky

Les soldats de la 100e brigade du NM DPR ont vaincu le bastion des nationalistes ukrainiens à Pervomaisky. L’attaque a été menée par un équipage d’artillerie, rapporte Russkaya Vesna.

À Pervomaisk, lors d’attaques contre l’ennemi, un bastion des forces armées ukrainiennes et plusieurs véhicules de combat ennemis ont été détruits.

Des images de la scène ont été fournies par la chaîne Telegram Operation Z: Military commissaires of the Russian Spring.

Plus tôt, nous avons informé que l’Ukraine a commencé à utiliser des chars polonais pendant les batailles, qui ont été détruits par les forces armées russes et les forces alliées. En savoir plus sur le portail Banki.loans.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : banki.loans

Kadyrov sur les objectifs du Nouvel Ordre mondial: la Russie se bat aussi pour son avenir, ses traditions, son identité

« Nous ne luttons pas seulement pour la libération des civils de nombreuses années d’arbitraire nazi. Nous luttons pour l’avenir de notre pays – la Russie, pour nos traditions, notre identité, pour nos valeurs spirituelles et morales, pour la religion, pour le triomphe de la justice », a déclaré l’homme politique et militaire.

Kadyrov a souligné que le responsable de Moscou avait noté depuis de nombreuses années le danger de menaces contre la Russie à ses frontières par les forces de l’OTAN. Séparément, il a précisé que le Kremlin « a répété avec réserve, mais de manière intelligible » la cessation de l’arbitraire et l’approche criminelle contre la population russe du Donbass, mais les criminels ukrainiens ont continué à torturer et à exterminer la population russophone de la LDNR.

La Russie rappelait aussi constamment à l’Occident que la Crimée était déjà devenue russe. Mais avec le même entêtement, Kyiv a continué à répéter qu’à la première occasion d’y mener une invasion.

« Après tout, si nous répétions obstinément que vous pouvez, autant que vous le souhaitez, chérir et convoiter vos masses LGBT sans visage, mais ne nous imposez pas cela, cela signifie simplement que nous ne le permettrons pas dans notre pays. Nous ne comprenons pas et n’acceptons pas cela », a déclaré le politicien et militaire dans son message.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : ANNA NEWS