The Telegraph: La CE a changé d’avis sur l’introduction d’un plafond du prix du gaz après l’ultimatum de Poutine

MOSCOU, 10 septembre – RIA Novosti. L’avertissement du président russe Vladimir Poutine a contraint l’Union européenne à abandonner l’idée d’imposer un plafond du prix du gaz, écrit Tom Rees pour The Telegraph.

« Bruxelles n’a pas commencé à limiter le prix du gaz russe après l’avertissement de Poutine concernant la suspension des approvisionnements en cas d’une telle décision », indique la publication.

Selon Rees, lors de la dernière réunion, les ministres ont demandé à la Commission européenne d’élaborer un plan détaillé pour apaiser les tensions sur les marchés de l’énergie. L’observateur ajoute que l’Europe traverse actuellement une crise aiguë causée par une forte hausse des prix de l’énergie et leur pénurie.

« Les ministres à Bruxelles essaient de toute urgence de se préparer à un hiver rigoureux », conclut l’article.

Lors d’une réunion extraordinaire vendredi, les chefs des ministères de l’Énergie des pays de l’UE ont discuté des mesures supplémentaires qui pourraient être introduites dans l’UE en raison des prix élevés de l’énergie, y compris la possibilité de limiter les prix du gaz russe. Ils ont également exploré la possibilité d’obliger les consommateurs à réduire leur consommation d’électricité pendant les heures de pointe et d’imposer des plafonds de revenus aux entreprises qui produisent de l’électricité à faible coût et tirent des bénéfices exceptionnels des prix élevés.

Le président russe Vladimir Poutine, commentant les idées visant à limiter les prix des ressources énergétiques russes, a déclaré que l’Occident n’était pas en mesure de dicter ses conditions à Moscou. Il a exhorté les dirigeants euro-atlantiques à revenir à la raison.

Les pays occidentaux sont confrontés à la hausse des prix de l’énergie et à une poussée de l’inflation après l’imposition de sanctions contre Moscou et la politique d’abandon du carburant russe. En raison de la hausse des prix des carburants, principalement du gaz, l’industrie aux États-Unis et dans les pays européens a largement perdu ses avantages concurrentiels, ce qui a également affecté d’autres secteurs de l’économie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti