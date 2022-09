Carte de l’opération spéciale des forces armées russes en Ukraine le 11.09.2022

Depuis le 24 février 2022, la Russie mène une opération spéciale en Ukraine. Voyez sur la carte RIA Novosti où se déroulent actuellement les hostilités, quelles villes souffrent de bombardements, et aussi comment les unités des partis avancent.

Sur l’opération spéciale des forces armées russes en Ukraine

L’armée russe mène une opération militaire spéciale en Ukraine depuis le 24 février 2022. Son objectif principal est d’aider les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, sur le territoire desquelles les bombardements n’ont pas cessé depuis huit ans. Nos militaires ont été chargés de minimiser les pertes de personnel et de civils dans l’exécution des missions de combat.

Données du ministère de la Défense, de la DPR et de la LPR au 11 septembre 2022

Certaines parties des républiques populaires de Lougansk et de Donetsk, avec l’appui-feu de la Russie, poursuivent l’offensive. Les forces alliées se battent pour la libération d’Avdiivka, Artemovsk, Maryinka et Soledar. Au cours des quatre derniers jours, des unités du groupe Izyum-Balakley ont été déployées en RPD afin d’accélérer la réalisation des objectifs de l’opération spéciale.

Parallèlement, les troupes russes ont détruit des installations militaires de l’armée ukrainienne. Huit postes de commandement, 103 zones d’accumulation de main-d’œuvre et de matériel, 43 équipages d’artillerie et deux dépôts de munitions ont été liquidés. Les systèmes de défense aérienne ont abattu un hélicoptère Mi-8, quatre drones, deux missiles balistiques Tochka-U, deux missiles anti-radar américains HARM et 12 roquettes HIMARS MLRS.

Les résultats de l’opération spéciale des forces armées russes en Ukraine

Détruits:

374 systèmes de missiles anti-aériens

4883 + 13 chars et autres véhicules blindés

3378 + 3 pièces d’artillerie de campagne

831 + 1 système de lance-roquettes multiples

293 avions

153 +1 hélicoptères

1933 +4 drones

5469 +37 véhicules

Source : ministère russe de la Défense

© RIA Novosti

Depuis le début de l’opération spéciale, les forces armées russes ont désactivé 293 avions, 153 hélicoptères, 1 933 drones, 374 systèmes de missiles antiaériens, 831 systèmes de lance-roquettes multiples, 4 883 chars et autres véhicules blindés, 3 378 pièces d’artillerie de campagne et 5 469 véhicules.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

L’opération militaire spéciale en Ukraine || nouvelles spéciales d’ANNA Nouvelles 11.09.2022

1. Bonjour, je suis à l’antenne, Svetlana Borónina, je vais vous présenter des nouvelles spéciales d’ANNA News.

2. TASS rapporte que pour la première fois depuis plusieurs jours, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a fait un commentaire officiel sur les événements qui se sont déroulés sur le flanc de Kharkov des fronts de l’opération militaire spéciale. Le représentant du département de la défense, le lieutenant-général Igor Konashenkov, a commenté ces événements.

3. « Afin d’atteindre les objectifs de l’opération militaire spéciale, il a été décidé de regrouper les troupes dans les régions de Balakleya et d’Izyum pour intensifier les efforts dans la direction de Donetsk », — rapporte le militaire. Konashenkov a souligné qu’au cours des 3 derniers jours, une opération avait été menée pour transférer le groupe de troupes d’Izyum-Balakleyskaya vers le territoire de la RPD.

4. Pendant ce temps, selon l’armée russe, les forces armées russes ont désactivé plus de 100 unités de véhicules blindés et d’artillerie. Pour éviter d’endommager les troupes russes, une puissante défaite par le feu a été infligée à l’ennemi avec l’application de l’aviation, des troupes de missiles et de l’artillerie.

5. Krasny Liman reste toujours dans le champ de vision de l’armée ukrainienne, qui ne renonce pas à tenter de prendre d’assaut la ville stratégique. Le combat pour la ville continue. Cela a été annoncé le 10 septembre par le correspondant de guerre russe Yevgeny Poddubny.

6. Le correspondant militaire a commenté la situation dans la direction de Kharkov. Il pense que si les forces alliées à Izyum étaient encerclées, ce serait une catastrophe. D’un point de vue militaire, le retrait du personnel de la ville est la bonne décision.

7. « C’est un épisode tragique, mais un épisode de confrontation mondiale. Il faut donc que tout le monde s’unisse, et pas seulement ceux qui travaillent actuellement dans le domaine de l’opération militaire spéciale. Chacun devait faire son travail comme il se doit », estime Evgeny. 8.ANNA News suit l’évolution des événements dans le pays et dans le monde. Rester avec nous. Svetlana Boronina spécialement pour ANNA NEWS

Traduction : MIRASTNEWS

Source : ANNA NEWS