Exposé du chef des troupes de radioprotection, de protection chimique et biologique des forces armées de la Fédération de Russie, le général de corps d’armée Igor Kirillov

Le briefing a eu lieu le 03 septembre 2022. Il a été traduit par AlexD exclusivement pour SouthFront

Une réunion des États parties à la Convention sur les armes biologiques et à toxines se tiendra la semaine prochaine à l’initiative de la Fédération de Russie sur la question du non-respect par les États-Unis et l’Ukraine de leurs obligations en vertu du traité international. Au cours de l’événement, des preuves documentaires de leurs violations des articles I et IV de la Convention seront présentées.

Nous voulons que les organisations responsables du respect de la Convention et la communauté mondiale prêtent attention à un certain nombre de menaces biologiques.

Premièrement, il existe actuellement plus de 50 laboratoires biologiques modernisés aux frais du Pentagone et contrôlés par lui à proximité des frontières de la Fédération de Russie. Au total, selon le ministère chinois des Affaires étrangères, 336 laboratoires biologiques dans 30 pays du monde sont sous le contrôle du département militaire américain.

De plus, leurs activités s’accompagnent d’une détérioration de la situation épidémique pour des infections particulièrement dangereuses et économiquement importantes, ainsi que de l’émergence de maladies infectieuses atypiques pour une région particulière.

Ainsi, depuis 2010, la Fédération de Russie a enregistré une augmentation de l’incidence de la brucellose, de la fièvre congolaise de Crimée, de la fièvre du Nil occidental, de la peste porcine africaine, ainsi qu’une expansion inhabituelle des habitats porteurs dans les territoires limitrophes de l’Ukraine.

La Fédération de Russie, en tant que partie responsable à la Convention sur l’interdiction des armes biologiques ou à toxines (BTWC), est pleinement consciente de l’éventail complet des menaces associées aux conséquences possibles de sa violation lors du travail dans les laboratoires biologiques ukrainiens.

Nous avons pris connaissance d’informations sur la recherche biologique financée par les États-Unis sur le territoire de l’Ukraine. L’arrêté du ministère ukrainien de la Santé du 24 février 2022 sur la destruction d’urgence des collections de micro-organismes pathogènes a accru nos inquiétudes quant à une éventuelle violation des exigences des articles I et IV de la BTWC dans le cadre de travaux commandés par le Pentagone. Les matériaux obtenus ont servi de base à la Fédération de Russie pour enquêter sur les activités biologiques des États-Unis sur le territoire de l’Ukraine.

Les recherches dans les laboratoires biologiques ukrainiens ont été menées conformément à l’accord « Sur la coopération dans la prévention de la propagation des agents pathogènes, des technologies et des connaissances pouvant être utilisées dans le développement d’armes biologiques » de 2005 entre le département militaire américain et le ministère de la Santé de l’Ukraine.

Les dépenses totales des États-Unis pour les programmes biologiques en Ukraine ont dépassé 250 millions de dollars.

Les travaux ont été coordonnés par le Département de la réduction des menaces du Département américain de la Défense (DITRA), les recherches ont été menées dans le secret avec un accès limité des spécialistes ukrainiens aux informations et aux locaux.

Actuellement, on assiste à un changement de tactique de l’administration américaine pour tenter de mettre hors d’état de nuire ledit département, dont les activités sont devenues l’objet de poursuites internationales. Ainsi, selon les informations disponibles, les fonctions de client des programmes biologiques militaires dans la région d’Asie centrale ont été transférées à des organisations civiles spécialisées, dont le travail sera sous le contrôle du service de la marine américaine, qui est la structure la plus fermée.

En outre, le Pentagone a l’intention de transférer dès que possible les programmes inachevés en Ukraine vers d’autres pays post-soviétiques, ainsi que vers des États d’Europe de l’Est (comme la Bulgarie, la République tchèque) et les États baltes.

L’expansion du réseau de laboratoires biologiques, sur la base duquel il est possible de créer et de stocker des composants d’armes biologiques, constitue une menace pour la sécurité militaire de la Fédération de Russie. Contrairement aux armes nucléaires, que les États-Unis placent sur le territoire des pays partenaires de l’OTAN, une telle politique de l’Alliance dans le domaine biologique lui permet de s’approcher de nos frontières de manière incontrôlable. C’est la première chose sur laquelle nous voudrions nous concentrer.

Deuxièmement, l’orientation des travaux menés par le Pentagone ne correspond pas aux problèmes de santé actuels de l’Ukraine, les principaux étant des maladies socialement importantes : rougeole, rubéole, tuberculose, sida.

Notamment, les mécènes américains s’intéressent à une toute autre nomenclature, à savoir : choléra, tularémie, peste, fièvre congo-criméenne, hantavirus. Ces pathogènes ont été étudiés dans le cadre des projets ukrainiens dits « Yu-Pi » et « Tep ». L’intérêt des biologistes militaires américains est dû au fait que ces agents pathogènes ont des foyers naturels à la fois sur le territoire de l’Ukraine et en Russie, et leur utilisation peut être déguisée en épidémies naturelles de maladies.

Les activités des laboratoires de biologie et le programme de la soi-disant « réforme » du système de santé ukrainien mis en œuvre par les États-Unis ont entraîné une augmentation incontrôlée de l’incidence d’infections particulièrement dangereuses et économiquement importantes. Sur le territoire de l’Ukraine, une augmentation du nombre de cas de rubéole, diphtérie, tuberculose est enregistrée. L’incidence de la rougeole a augmenté de plus de 100 fois. La situation de la peste porcine africaine s’est considérablement détériorée, les pertes totales de l’industrie agricole des pays d’Europe de l’Est dues à cette maladie dépassent 2,4 milliards d’euros.

Dans le cadre de la lutte contre les maladies infectieuses déclarées par le département militaire américain en Ukraine et assurant le bien-être sanitaire et épidémique, l’aide humanitaire n’est pas fournie, la vaccination de la population et le traitement des malades ne sont pas effectués.

De plus, le volume des activités de vaccination contre la rougeole et la rubéole a diminué de 70 % par rapport à 2008. Cela pose la question des véritables objectifs de la recherche.

Troisième. Nous avons souligné à plusieurs reprises que l’une des tâches prioritaires des laboratoires ukrainiens est de collecter et d’envoyer aux États-Unis des souches d’agents pathogènes de maladies infectieuses dangereuses – choléra, anthrax, tularémie. Dans le même temps, les mouvements d’agents pathogènes n’étaient pas contrôlés dans le cadre de l’OMS, de la BTWC ou d’autres institutions internationales.

Conformément à la loi sur le contrôle de la collecte de souches de micro-organismes à l’Institut de recherche scientifique anti-peste de Mechnikov à Odessa, 654 conteneurs contenant l’agent causal de l’anthrax, 422 conteneurs contenant l’agent causal du choléra ont été stockés. Le document note qu’il n’est pas nécessaire de conserver un grand nombre de tubes à essai avec les mêmes tampons. Dans le même temps, la nomenclature et le nombre cumulé d’agents pathogènes dangereux remettent en cause le caractère préventif, protecteur ou autre pacifique des activités menées.

Selon le témoignage d’un des employés, la collection de l’institut d’Odessa a été exportée aux USA en février 2022. Compte tenu du fait que 46 laboratoires ont participé au programme américain, le nombre total de souches exportées pourrait être supérieur à dix mille.

Les documents disponibles confirment de nombreux cas de transfert à l’étranger depuis l’Ukraine d’échantillons de tissus humains et de sérum, ainsi que d’agents pathogènes dangereux et de leurs porteurs. Les États-Unis et leurs alliés ont réussi à exporter au moins 16 000 essais biologiques hors d’Ukraine, ce qui a créé des risques de transfert d’informations génétiques sensibles à l’étranger, ainsi que des menaces pour la sécurité biologique non seulement pour l’Ukraine, mais aussi pour toutes les régions où les échantillons ont été transférés.

Quatrièmement, conformément aux documents disponibles, dans le cadre du projet Yu-Pi 8, des échantillons de sang ont été prélevés sur quatre mille militaires à Lvov, Kharkov, Odessa et Kiev pour les anticorps contre les hantavirus, contre quatre cents pour la présence d’anticorps contre le virus de la fièvre Congo-Crimée. Un tel dépistage immunitaire à grande échelle pourrait être réalisé afin d’évaluer la sensibilité de la population de la région à certains agents biologiques.

L’attention est attirée sur la décision signée par le chef du comité d’éthique du Centre de santé publique d’Ukraine le 12 juin 2019 dans le cadre de ce projet. Le document témoigne de la conduite de recherches avec un risque inconnu pour la vie et la santé des participants, ainsi que de la dissimulation de l’identité des sujets. Le programme de recherche de ce projet suppose uniquement une procédure standard pour le prélèvement sanguin. Est-il nécessaire de réfléchir aux conséquences sur la durée de vie des tests dont nous parlons, si le document prescrit, je cite : « …les incidents mineurs avec des volontaires doivent être signalés au Comité américain de bioéthique 72 heures après l’incident, et les plus graves, y compris la mort des sujets – dans les 24 heures… » ?

Nous n’excluons pas que le programme de recherche officiel ne soit qu’une « partie visible de l’iceberg », alors qu’en pratique, des volontaires ont été infectés par le virus de la fièvre Congo-Crimée, des hantavirus et l’agent causal de la leptospirose.

Les faits de tests sur le personnel militaire et les catégories socialement vulnérables de citoyens ukrainiens sont confirmés par le témoignage de témoins oculaires interrogés dans le cadre de l’enquête parlementaire menée en Fédération de Russie.

Cinquième. Il existe des informations sur le développement et le brevetage aux États-Unis de moyens techniques de livraison et d’utilisation d’armes biologiques basées sur des drones. Ainsi, l’agence américaine des brevets et des marques a publié le document n° 8 967 029 pour un véhicule aérien sans pilote pour la propagation d’insectes infectés dans l’air. La description du brevet indique qu’avec l’aide de cet appareil, les troupes ennemies peuvent être détruites ou désactivées sans risque pour le personnel militaire américain.

Comme vous le savez, conformément à la loi américaine, un brevet aux États-Unis ne peut être accordé en l’absence d’un dispositif réel. Ainsi, on peut conclure que le conteneur en tant que moyen de délivrance d’agents biologiques a été développé et produit.

Compte tenu du développement aux États-Unis des vecteurs techniques et de l’utilisation d’armes biologiques, l’intérêt de l’Ukraine pour la fourniture de véhicules aériens sans pilote est particulièrement préoccupant.

Nous avons à notre disposition la confirmation de la demande de l’Ukraine au constructeur turc de véhicules aériens sans pilote « Bayraktar » en date du 15 décembre 2021 sur la possibilité d’équiper ce drone de systèmes et mécanismes de pulvérisation d’aérosols d’une capacité de plus de 20 litres.

Avec une portée de vol d’UAV allant jusqu’à 300 km et équipés de formulations biologiques, une véritable menace d’utilisation à grande échelle d’armes biologiques sur le territoire de la Fédération de Russie est créée.

À cet égard, la question se pose : dans quel but les États-Unis ont-ils développé et breveté des moyens techniques de livraison d’armes biologiques et quelle est la raison de l’intérêt pour l’Ukraine d’acquérir de tels moyens techniques ?

Et ce qui est particulièrement préoccupant, parallèlement à la supervision de la recherche biologique par le Pentagone, est le fait que depuis 2001, les États-Unis ont bloqué toute initiative internationale visant à vérifier la BTWC. Cela élimine la possibilité d’inspecter les activités des laboratoires à la fois aux États-Unis et en dehors de sa juridiction nationale.

Depuis 2016 – depuis le début de la mise en œuvre des projets ukrainiens Yu-Pi, les États-Unis et l’Ukraine ont délibérément gardé le silence à leur sujet dans le rapport annuel sur la mise en œuvre de la Convention dans le cadre des mesures de confiance, malgré leur caractère militaire évident. -orientation biologique. Les documents ne reflètent pas le financement des laboratoires ukrainiens par le département militaire américain. Un tel secret, ainsi que le secret des informations sensibles, est une autre raison de réfléchir aux véritables objectifs du Pentagone.

La Fédération de Russie s’est constamment efforcée d’établir un mécanisme juridiquement contraignant de vérification de la BTWC.

Les mesures proposées par un certain nombre de pays pour renforcer la Convention, notamment l’initiative de la France sur les visites volontaires des laboratoires de biologie, bien qu’intéressantes, n’assurent pas un suivi complet de leurs activités.

L’absence de procédures de vérification claires, ainsi que de listes de contrôle des micro-organismes et des toxines, permet aux pays occidentaux, États-Unis en tête, d’interpréter subjectivement les dispositions de la BTWC. Je voudrais vous rappeler que l’Occident collectif ignore le soi-disant « principe des dix points ». Conformément à ce principe, la décision doit être prise en tenant compte d’un point de vue alternatif, même s’il n’est exprimé que par un seul Etat.

Un bon exemple est le site de l’OIAC (Organisation pour l’interdiction des armes chimiques), où la décision d’attribuer des pouvoirs d’attribution à l’organisation a été prise à la demande des États-Unis, contrairement à l’opinion de la plupart des pays. Un tel mécanisme vous permet de «fabriquer» les preuves nécessaires et de nommer les auteurs à votre discrétion, ce qui a déjà été mis en œuvre à plusieurs reprises lors d’enquêtes sur des incidents chimiques en Syrie.

Nous pensons qu’il est nécessaire de revoir les approches de la prise de décision dans les enquêtes sur les incidents chimiques et biologiques au Conseil de sécurité de l’ONU.

Après les promesses non tenues du collectif Occidental sur la non-prolifération de l’OTAN à l’Est, nous n’avons pas le droit de croire sur parole les assurances américaines sur le caractère pacifique des recherches biologiques menées par le Pentagone.

La Fédération de Russie s’est adressée à plusieurs reprises aux États-Unis et à l’Ukraine sur diverses plateformes internationales pour leur demander de clarifier les questions suivantes : pourquoi les travaux ont-ils été effectués spécifiquement sur ordre du Pentagone, et leur objet ne correspondait pas aux problèmes de santé actuels de l’Ukraine?; qu’est-ce que les Américains ont caché lorsqu’ils ont effectué des travaux dans des conditions de secret et d’accès restreint des spécialistes ukrainiens aux informations et aux locaux ? ; pourquoi des souches de micro-organismes pathogènes – des agents potentiels d’armes biologiques et de biomatériaux de citoyens ukrainiens ont-elles été exportées du territoire de l’Ukraine sans but clairement déclaré ? ; pourquoi les faits de coopération dans la sphère militaro-biologique sont-ils passés sous silence dans les rapports internationaux par le biais de la BTWC, et pourquoi les États-Unis bloquent le développement de leur mécanisme de vérification depuis 2001 ? ; pourquoi les responsables américains, dont la secrétaire d’État adjointe Victoria Nuland, sont-ils si préoccupés par la possibilité de transférer les résultats des activités du département américain de la Défense en Ukraine et les matériaux des laboratoires biologiques sous le contrôle de spécialistes russes ?

Nous n’avons exprimé qu’une partie des problèmes qui nous préoccupent le plus.

En attendant, nous aimerions répondre à la question pourquoi la recherche a été menée nous-mêmes en dehors du territoire national.

Dans une note préparée par le département d’État américain pour apaiser les inquiétudes russes soulevées dès le 12 octobre 2018 concernant le respect par les États-Unis de la BTWC, Washington insiste sur le strict respect des dispositions de ladite convention, proposant à nouveau de la prendre « au sa parole ».

En outre, cette note fait référence à la « noble tradition de participation des scientifiques militaires américains à la recherche en santé publique, qui dure depuis plus de 100 ans ». Des exemples de cette « participation » nous sont bien connus – le Vietnam et Cuba.

Je voudrais séparément attirer l’attention sur un autre document que nous avons à notre disposition concernant le test d’un vaccin contre la tularémie développé par le Walter Reed Research Institute of Infectious Diseases de l’US Army sur des militaires américains en 2004. Au cours des essais, qui impliquaient 1064 personnes, des complications ont été enregistrées dans 468 cas.

Cela explique à bien des égards le fait que ces études à haut risque aient été transférées hors du territoire national. En témoigne l’accord signé le 29 août 2005, un an après ces études, entre le ministère de la Santé ukrainien et le département américain de la Défense.

Actuellement, on assiste à l’apparition de publications dans la presse étrangère avec la réaction nerveuse de Washington face à des documents extrêmement sensibles diffusés par le ministère de la Défense. Les journalistes notent que les agences de renseignement américaines prennent des mesures sans précédent pour que la partie russe n’ait pas de témoins potentiels proches de la mise en œuvre des projets militaro-biologiques fermés du Pentagone en Ukraine.

De telles préoccupations de la Maison Blanche nous confirment une fois de plus la nature menaçante du programme biologique militaire américain déguisé en propositions pacifiques, tant pour la Russie que pour l’ensemble de la communauté mondiale.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front