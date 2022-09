Les pertes militaires ukrainiennes en seulement cinq jours de sa contre-offensive ont dépassé les 12 000, selon le ministère russe de la Défense.

Plus de 4 000 soldats ukrainiens ont été tués et 8 000 autres blessés entre le 6 et le 10 septembre dans le sud et l’est du pays, a déclaré dimanche le porte-parole du ministère, le général de corps d’armée Igor Konashenkov lors d’un briefing quotidien.

Selon le responsable, les forces russes ont mené des « frappes de précision » avec des missiles et de l’artillerie ciblant des unités pro-Kiev dans la région de Kharkov, d’où les troupes russes se sont retirées plus tôt dans le cadre de ce que Moscou a décrit comme un « redéploiement ».

TAP – Cela fait passer le taux de victimes ukrainiennes / OTAN de 300 par jour à 3 000 par jour. Cela ressemble plus à cela si la Russie cherche à vaincre les forces armées ukrainiennes et de l’OTAN qui y sont déployées.

Bien sûr, l’OTAN peut puiser dans les effectifs de la Pologne une fois que ceux de l’Ukraine ont été considérablement gaspillés… ou même des Britanniques, des Américains, des Français et des Allemands.

Mais rien qu’en tenant compte de cette annonce et de la situation d’aujourd’hui, selon la définition de Von Clausewitz, il s’agit d’une victoire pour la Russie. Détruire les forces de votre ennemi est plus important que tenir un territoire.

Les forces tchétchènes renforcent la Russie sur les théâtres d’opérations de Kherson et Kharkiv

Les forces tchétchènes renforcent la Russie sur les théâtres d’opérations de Kherson et Kharkiv. Le chef de la république tchétchène, Ramzan Kadyrov a publié un enregistrement montrant la nouvelle formation des forces spéciales tchétchènes.

Selon le rapport, elles ont été déployées pour renforcer les positions des forces armées russes sur les théâtres d’opérations de première ligne de Kherson et de Kharkiv.

Kadyrov a rapporté qu’une nouvelle unité militaire s’était rassemblée à la base aérienne de Khankala à l’extérieur de Grozny. Des forces spéciales d’élite tchétchènes dans la zone d’opérations spéciales qui leur permettrait d’attaquer dans le Donbass et sur le front sud pour renforcer les troupes russes lors de la démilitarisation et de la dénaizification des forces armées ukrainiennes.

