Comment émerge un modèle pour l’ordre mondial du XXIe siècle

Créée par la Russie et la Chine, l’Organisation de coopération de Shanghai représente la moitié de la population mondiale. Elle contribuera à forger un nouvel ordre mondial pour le XXIe siècle. Mais que peut réellement offrir cette organisation à ses membres ?

Source : www.globallookpress.com © Ministère chinois des Affaires étrangères/XinHua

Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OCS en juillet 2022 à Tachkent

Une analyse de Dmitri Trenin

Plus de 20 ans après son lancement en tant que tentative de coopération entre cinq États post-soviétiques dirigés par la Russie et la Chine en plein essor, l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) est devenue un organisme mondial majeur représentant près de la moitié de la population mondiale.

Les 15 et 16 septembre, Samarcande, l’un des anciens centres de la civilisation humaine, accueillera le sommet annuel du groupe. Les priorités de la présidence ouzbèke de cette année comprennent le renforcement des capacités de l’OCS pour assurer la sécurité et la stabilité régionales, la promotion de l’amitié et du bon voisinage, l’augmentation de la pertinence mondiale de l’organisation, la lutte contre les technologies de l’information et l’idéologie des menaces extrémistes, l’élargissement des contacts au sein des parlements des pays partenaires, stimuler les interactions économiques, améliorer les liens mutuels, intensifier les contacts culturels et humanitaires et accroître l’efficacité globale du groupe et de ses mécanismes.

Tout cela semble impressionnant, mais c’est en fait assez superficiel, et les résolutions qui seront officiellement approuvées lors du sommet ne promettent pas de grandes sensations – à part l’admission tant attendue de l’Iran en tant que neuvième État membre de l’OCS.

Mais le contexte dans lequel se déroule le sommet de cette année à Samarcande est très différent de celui de l’année dernière dans la capitale tadjike, Douchanbé. L’opération militaire de la Russie en Ukraine s’est transformée en une guerre par procuration entre Moscou et Washington, et entre-temps, les relations déjà conflictuelles entre la Chine et les États-Unis se sont sensiblement intensifiées, notamment en raison de la récente visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi. Le nouveau concept stratégique de l’OTAN, adopté à Madrid en juin dernier, décrit la Russie comme la menace la plus importante et la plus directe ; La Chine, qui est mentionnée pour la première fois, est décrite comme un défi aux intérêts occidentaux, à sa sécurité et à ses valeurs.

En conséquence, la communauté internationale s’est visiblement rapprochée d’une scission de type guerre froide dans une rivalité croissante pour l’ordre mondial.

Cependant, il est peu probable que l’OCS devienne une version non occidentale de l’OTAN. Alors que l’alliance militaire dirigée par les États-Unis est maintenant plus unie que jamais dans sa quête pour préserver l’ordre mondial dominant qui a été construit et développé à l’apogée de la domination mondiale transatlantique, les nations non occidentales n’affichent rien de comparable à ce type d’unité, de hiérarchie et de discipline interne.

La Russie et la Chine, tout en s’opposant à l’hégémonie mondiale des États-Unis, poursuivent des stratégies très différentes et, malgré leurs déclarations publiques de coopération « qui ne connaît pas de frontières » et d’un partenariat « qui est plus qu’une simple alliance », sont très différentes en veillant à ne pas nuire leurs autres relations importantes, telles que celles entre la Chine et les États-Unis et l’UE ou celles entre la Russie et l’Inde, car ces pays coopèrent entre eux. De plus, la Chine et l’Inde, sans parler du Pakistan et de l’Inde, bien que tous membres de l’OCS, se considèrent comme des menaces majeures pour la sécurité.

Malgré cette diversité et cette complexité, dans sa troisième décennie, l’OCS est non seulement toujours en activité, mais devient de plus en plus active et attrayante pour les autres pays. Commençant avec six membres en 2001, le nombre de membres est passé à huit après 2017, avec environ 20 pays supplémentaires répertoriés comme observateurs, partenaires de dialogue ou en cours d’adhésion. L’adhésion de l’Iran au début de cette année a suscité l’intérêt de la Turquie et d’un certain nombre de pays arabes, notamment les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Égypte et le Qatar.

La communauté OCS pourrait potentiellement s’étendre sur une grande partie du continent eurasien entre la Biélorussie et le Cambodge. Une telle expansion comporte des risques évidents sous la forme d’une diversité encore plus grande d’intérêts, de conflits et de tensions entre les membres. Mais l’exemple de la Chine et de la Russie, de l’Inde et du Pakistan trouvant un avantage pour leurs intérêts dans l’OCS est un argument convaincant en faveur de leur adhésion.

En fait, l’OCS n’a pas le concept d’une seule nation prenant la tête au sein de l’organisation. Ses processus décisionnels fondés sur le consensus, l’accent mis sur la souveraineté nationale et la non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres constituent un contraste bienvenu avec l’OTAN dominée par les États-Unis ou des organisations polarisées de la même manière comme le G7. Être membre de l’OCS ne signifie pas recevoir des instructions de Pékin ou de Moscou. Jusqu’ici tout va bien.

Mais que peut réellement offrir l’OCS à ses membres, observateurs et partenaires ? La réponse générale est la suivante : sécurité dans leurs relations mutuelles et stabilité dans tout le continent eurasien.

Après tout, l’organisation est née de conflits sur des questions frontalières et des menaces militaires entre la Chine et la Russie d’une part et les États d’Asie centrale d’autre part.

L’adhésion elle-même ne garantit pas qu’il n’y aura pas de conflit, mais elle fournit les moyens de le prévenir ou de le gérer. L’OCS offre ainsi une plate-forme unique pour des contacts réguliers de haut niveau et de haut calibre entre Delhi et Pékin. La coopération antiterroriste est un autre bonus évident, malgré toutes les différences dans la définition du « terrorisme ». Après le retrait américain d’Afghanistan l’année dernière, les États membres de l’OCS ont intensifié leurs efforts pour renforcer la stabilité dans la région.

Le développement économique est depuis longtemps l’un des principaux domaines de coopération au sein de l’OCS. L’initiative chinoise de la « nouvelle route de la soie » (Belt and Road Initiative) a été suivie par le corridor nord-sud reliant la Russie, l’Iran, les pays arabes et l’Inde. La paix dans le Caucase du Sud pourrait être renforcée en rétablissant l’interdépendance au sein de cette région et ses liens avec le nord et le sud.

La dissolution de « Chimerica » ​​​​- la symbiose des économies de la République populaire de Chine et des États-Unis d’Amérique – et le découplage des relations économiques de l’UE avec la Russie après le déclenchement de la guerre en Ukraine signalent le remplacement de la mondialisation en faveur d’une orientation régionale. Les pays d’Asie et d’Eurasie, qui au cours des derniers siècles ont entretenu des liens beaucoup plus étroits avec les puissances occidentales lointaines qu’avec leurs voisins immédiats, se concentrent désormais sur les possibilités de relations dans leur voisinage dynamique. Les sanctions économiques occidentales imposées à la Russie ouvrent également des portes supplémentaires à la Russie pour les investissements et le commerce en provenance d’Asie et du Moyen-Orient.

Le déclenchement des hostilités entre la Russie et l’Ukraine a donné un nouvel élan à l’interaction eurasienne après que l’Occident ait confisqué environ la moitié des réserves de change de la Russie en guise de sanction contre la Russie. La question centrale qui est ensuite entrée dans les calculs stratégiques de nombreux pays est celle de la fiabilité du système financier mondial basé sur le dollar américain.

Dans les échanges entre ces pays, les monnaies nationales des États membres de l’OCS et de leurs observateurs, telles que le yuan chinois, la roupie indienne, la livre turque, le rial iranien et le rouble russe, sont de plus en plus utilisées. En parallèle, les systèmes de paiement nationaux de ces pays seront interconnectés, leur permettant d’effectuer des transactions directement plutôt que par l’intermédiaire de Washington ou de ses alliés. Pour le moment, les mécanismes sont encore lourds, mais ils contiennent le début d’un nouveau système financier international qui est libre des diktats d’une puissance extérieure hégémonique.

Le système international qui a émergé après la fin de la guerre froide est dans une crise profonde qui mettra longtemps à se résoudre. Le système actuel est basé sur des organisations soit enracinées ou inspirées par la guerre froide, comme l’OTAN ou le nouvel AUKUS, soit fortement dominées par des puissances occidentales, comme les institutions financières internationales, l’OSCE et le système des Nations Unies dans son ensemble. Il est peu probable que les principaux bénéficiaires de la situation existante fassent plus que céder un peu pour faire place à des acteurs mondiaux émergents, mais ils feront certainement de leur mieux pour garder le contrôle du système qu’ils ont conçu et opéré.

Alors que l’avenir de l’ordre mondial se décide dans la compétition permanente entre les grandes puissances, un moyen pratique de changer la situation pour mieux servir les intérêts du nombre croissant d’acteurs autonomes est de développer des organisations comme l’OCS – indépendantes, non hégémoniques et compris. Potentiellement, l’OCS pourrait devenir un modèle pour l’ordre mondial du XXIe siècle dans l’une des régions les plus importantes du monde.

Traduction de l’anglais.

Dmitri Trenin est membre du Conseil de la politique étrangère et de défense de la Russie et a été directeur de l’Institut Carnegie à Moscou.

EN SAVOIR PLUS :

Le livre ci-dessus de 804 pages, scientifiquement bien élaboré avec de multiples illustrations, images, tableaux statistiques, graphiques et renvois, anticipe, explore, analyse, expose et révèle l’ensemble des tenants et aboutissants qui expliquent les crises, conflits et fléaux actuels et futurs. Il montre comment il était prévisible avec la plus grande précision et exactitude que les membres de l’OTAN, en particulier les Etats-Unis d’Amérique créaient les conditions globales pour installer le chaos dans le monde, affaiblir et attaquer la Russie et ses alliés dans le but de s’emparer des ressources naturelles, richesses et espaces terrestres de la planète et réaliser le Nouvel Ordre mondial unipolaire. Il s’interroge sur les conséquences sur l’humanité et son environnement. Pour l’Afrique, il a été dédicacé, remis et transmis par les voies officielles les plus autorisées au Président de la République du Cameroun, Doyen des Chefs d’État africains, son excellence Paul BIYA. Prix 34 euros + Frais de livraison (France par exemple, prévoir 11 euros). Contact: mossinguej@yahoo.fr ou WhatsApp: +33664839844 ou encore en cliquant sur le lien de ce site internet faire un don et payer directement. Les stocks existent.

Plus sur le sujet – Après la rupture avec l’Occident, la Russie contribuera certainement à façonner un nouvel ordre mondial

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT