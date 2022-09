Les États-Unis sacrifient-ils l’Europe pour maintenir leur domination mondiale ?

Vladimir Poutine pense que Washington sacrifie l’Europe pour maintenir sa domination mondiale. Les États-Unis ont toujours été la police mondiale et le premier pays vers lequel les autres se tournent en temps de crise. Le statut de l’Amérique après la Seconde Guerre mondiale en a fait la capitale financière du monde, et le dollar est resté la monnaie de réserve mondiale. Rien n’a dépassé le dollar.

L’Europe a tenté de créer l’Union européenne dans le but de prévenir les conflits européens, mais elle a également créé l’euro pour concurrencer le dollar. J’ai expliqué à plusieurs reprises comment leurs tentatives ont échoué. Cependant, l’euro est maintenant sous le dollar et en baisse. Les nations entretiennent des relations diplomatiques, mais seul Schwab veut un gouvernement mondial, car tout le monde se bat pour la domination mondiale.

Poutine prétend que l’Occident s’est empressé d’imposer des sanctions à la Russie. Il y a eu en effet une précipitation pour imposer des sanctions à la Russie malgré le fait que Joe Biden lui-même soit sorti et ait admis que les sanctions ne fonctionnent jamais. Les pourparlers de paix n’ont jamais été une option. Rendre la terre ou promettre de réduire l’OTAN n’a jamais été une option. Des sanctions et des menaces ont été immédiatement prononcées. Pourquoi?

« La pandémie a été remplacée par de nouveaux défis de nature mondiale, porteurs d’une menace pour le monde entier, je parle de la ruée vers les sanctions en Occident et des tentatives ouvertement agressives de l’Occident d’imposer son modus vivendi à d’autres pays, de prendre leur souveraineté, pour les soumettre à leur volonté », a déclaré Poutine aux délégués du Forum économique oriental de la Russie dans la ville portuaire de Vladivostok sur la côte pacifique de la Russie, comme l’a rapporté CNBC.

Il est vrai que l’Europe fait face au poids de ces sanctions car elle a sacrifié son principal fournisseur d’énergie pour sauver une nation avec un PIB d’environ 200 milliards de dollars seulement. L’Europe ne voulait pas permettre à l’Ukraine d’adhérer à l’euro et elle n’avait aucun intérêt pour le pays avant ce conflit. La haine contre la Russie est profondément ancrée en Europe, en particulier en Allemagne après que la Russie s’est emparée de l’Est après la dernière guerre mondiale. Les politiciens sont certainement assez vieux pour se rappeler quand l’Allemagne a été divisée en deux jusqu’en 1989. Il y a une raison pour laquelle le soutien intégral de la Russie aux puissances de l’axe pendant la Seconde Guerre mondiale est diminué dans les livres d’histoire occidentaux.

Poutine a poursuivi en disant que le niveau de vie en Europe et la stabilité sociale et économique globale étaient « jetés sur le feu des sanctions ». Les États-Unis sont impatients de sanctionner la Russie depuis le début de la guerre en Syrie. Obama a essayé mais n’a pas réussi à expulser la Russie du système SWIFT en 2014, avec Christine Lagarde offrant son soutien. Zelensky, qui a sonné la cloche du NYSE cette semaine à distance, a admis qu’il avait besoin que l’Amérique impose des sanctions sévères à la Russie pour accélérer la guerre.

« Jusqu’à présent, je pense que les États-Unis d’Amérique sont l’accélérateur des politiques de sanctions et je pense qu’ils en font plus que tout autre pays. Et c’est ainsi que cela devrait être parce qu’ils sont le pays le plus puissant en ce moment. Je vois le même soutien en ce qui concerne les sanctions du Royaume-Uni », a déclaré Zelensky aux journalistes à Fox en mai.

Le dollar reste fort et est la dernière valeur refuge. La guerre en Ukraine n’a fait que pousser les capitaux à se ruer sur le dollar. Alors, l’Europe « est-elle sacrifiée au nom de la préservation de la dictature américaine dans les affaires mondiales », comme le prétend Poutine ? L’Europe souffrira plus que les États-Unis de ces sanctions. En fait, si Biden n’avait pas éliminé la production nationale de pétrole, les États-Unis ne seraient pas du tout confrontés à une crise énergétique. Une chose est claire : le soutien à l’Ukraine n’est pas un acte de bonté. La main invisible est en jeu.

