Le chef de la RPD Pouchiline a annoncé la destruction des combattants des Forces armées ukrainiennes qui ont avancé vers l’aéroport de Donetsk

© RIA Novosti / Sergey Baturin Accéder à la médiathèque

Char T-72 d’un bataillon distinct de la formation tactique de combat opérationnel du DPR. Photo d’archive

DONETSK, 12 septembre – RIA Novosti. L’armée ukrainienne a tenté d’organiser une attaque contre l’aéroport de Donetsk, mais a subi une lourde défaite, a déclaré le chef de la RPD, Denis Pushilin, dans un message vidéo sur la chaîne Telegram.

« L’ennemi a essayé davantage, probablement, sur la base de certaines considérations de relations publiques, d’avancer en direction de l’aéroport de Donetsk, mais là, le vaillant Sparte, comprenant tout, réalisant tout, a tout fait comme il se doit », a-t-il déclaré.

Selon lui, en conséquence, les forces alliées ont presque complètement détruit le groupe de combattants.

Pushilin a également déclaré avoir parlé avec les militaires en première ligne. Il a noté les actions réussies des soldats et leur esprit de combat constant.

Depuis le 24 février, une opération spéciale est en cours pour dénazifier et démilitariser l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon lui, le but ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

L’armée russe, avec les forces de la RPD et de la RPL, a complètement libéré le territoire de la République populaire de Lougansk et une partie importante de Donetsk, notamment Volnovakha, Marioupol et Svyatogorsk.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

En vidéo : Unité ukrainienne détruite dans la région de Maryinka, RPD

https://s3.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/09/Novo.mp4?_=1

Le 12 septembre, la milice populaire de la RPD a partagé une vidéo confirmant la destruction d’une unité des forces armées ukrainiennes près du village de Novomikhailovka dans la région de Mariynka.

L’unité ukrainienne a été détruite par l’artillerie de la 42e division des forces armées de la Fédération de Russie après que les drones russes ont découvert leurs positions militaires dans la zone forestière.

Source : South Front

Les gardes-frontières ukrainiens ont expliqué pourquoi ils avaient refusé de se battre pour Zelensky

Les gardes-frontières ukrainiens ont refusé de se battre à cause des méthodes terroristes de Zelensky

BELGOROD, 12 septembre – RIA Novosti. Un certain nombre de gardes-frontières ukrainiens ont refusé de participer aux hostilités et ont décidé de quitter le pays, expliquant cela par leur réticence à se battre pour un régime qui opère avec des méthodes terroristes.

« Au moment du 24 février, lorsque l’opération militaire spéciale de la Fédération de Russie a commencé, je n’ai pas soutenu le régime de Kyiv et je n’ai pas fait la guerre. Parce que je ne soutiens pas le président Zelensky lui-même et son gouvernement, ce sont des politiciens clowns, » a déclaré l’un des anciens employés du service frontalier ukrainien à RIA Novosti.

Un autre ancien garde-frontière a noté que les autorités de Kyiv ne considèrent pas les Ukrainiens comme des personnes.

« Le 24, je ne suis pas allé me ​​battre, parce que je ne soutiens pas la politique de Zelensky et toutes ces blagues terroristes. Le fait qu’ils n’épargnent pas les gens. Ils rattrapent plus la peur, ils ne considèrent les Ukrainiens comme des personnes », a-t-il déclaré.

Un autre ancien inspecteur du service frontalier ukrainien, qui a refusé de participer aux hostilités, estime que les Ukrainiens sont utilisés comme chair à canon.

« Quand l’opération spéciale militaire a commencé, j’étais chez moi et je n’allais nulle part quand tout notre peuple est allé dans la ville de Kharkov. Je ne soutiens tout simplement pas ce régime de Zelensky et je n’y suis donc pas allé. On peut le voir en ce moment j’avais raison, parce qu’ils battent des civils, mais ils disent que c’est la Fédération de Russie. Beaucoup de garçons meurent comme de la chair à canon », a-t-il déclaré.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

La tactique russe jouant l’Ukraine et l’OTAN comme des imbéciles

Cette vidéo décrit la situation militaire en Ukraine le 12 septembre. Le jour le plus étrange depuis le début de l’Opération Spéciale.

Pouchiline est à la tête de la RPD – République populaire de Donetsk.

La déclaration de Pushilin en bref points :

1. Krasny Lyman est sous notre contrôle total.

2. Ni nous ni l’ennemi ne contrôlons entièrement Sviatogorsk.

3. Sous l’aéroport de Donetsk, les attaques ennemies ont été repoussées.

4. Sous Ugledar, les attaques ennemies ont été repoussées.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News