Une fuite d’enregistrement d’une réunion privée révèle qu’Israël a retenu des données sur les blessures causées par le vaccin COVID

Israël a été considéré comme un laboratoire de vaccins COVID en raison de ses campagnes de vaccination agressives, mais il a également servi de système d’alerte précoce pour les lacunes des vaccins. Une fuite d’enregistrement d’une réunion privée a révélé qu’Israël avait en fait retenu des données sur les blessures causées par le vaccin COVID.

Un enregistrement d’une réunion privée entre des responsables de la santé indique qu’Israël a vacciné des millions de ses citoyens contre la COVID-19 sans données de sécurité fiables sur les injections et a retenu les informations qu’il a finalement découvertes.

Le Dr Yaffa Shir-Raz, chercheur au Centre de recherche sur la santé et la communication des risques de l’Université de Haïfa, a écrit sur une réunion Zoom divulguée d’une équipe de recherche du ministère israélien de la Santé (IMOH) en juin 2022 dans le magazine Real Time. Le sujet était les conclusions d’un nouveau système de notification des événements indésirables liés aux vaccins qui avait été lancé en décembre de l’année précédente (pour remplacer un système antérieur dysfonctionnel).

Les informations obtenues auprès du HMO Meuchedet israélien de décembre 2021 à mai 2022 devaient être analysées par le spécialiste en pédiatrie, le professeur Mati Berkowitz et son équipe de la division de pharmacologie clinique et de toxicologie du Shamir Medical Center. Ils ont découvert que les événements indésirables graves, y compris les troubles menstruels, les effets secondaires neurologiques, les lésions musculo-squelettiques, les problèmes gastro-intestinaux et les problèmes rénaux et urinaires, étaient persistants, plusieurs rapports indiquant qu’ils persistaient pendant des mois et un rapport concluant que certains persistaient jusqu’à un an.

« Les études menées sur le sujet susmentionné ont noté des anomalies à court terme (jusqu’à quelques jours) du cycle menstruel », lit-on sur une diapositive présentée lors de la réunion. « Cependant, plus de 90% des rapports détaillant les caractéristiques de la durée de cet événement indésirable indiquent des changements à long terme (souligné dans l’original. Y.S). Plus de 60 % indiquent une durée de plus de 3 mois.

Ils ont également découvert des preuves de « re-défi », ou les événements revenant après avoir reçu des doses supplémentaires de coups, s’aggravant parfois, ce qui, selon Berkowitz, fait le lien entre les événements et les coups « de possible à certain ».

« Ici, nous devrons vraiment penser médico-légal », a averti Berkowitz lors de la réunion divulguée. « Pourquoi médico-légal ? Parce que pour pas mal d’événements indésirables, on s’est dit : « OK, ça existe, et il y a un rapport, mais faites-vous quand même vacciner. » Je veux dire, il faut réfléchir à comment l’écrire et comment le présenter correctement pour que ça pas donner lieu à des poursuites plus tard : « Attendez, attendez, attendez, vous avez dit que tout passera et que vous pourrez vous faire vacciner ». Et maintenant, regardez ce qui m’est arrivé. Le phénomène continue.’”

Cependant, l’IMOH a ensuite publié un rapport qui, selon Shir-Raz, « a déformé et manipulé les résultats, minimisant l’étendue des rapports et déclarant qu’aucun nouvel événement indésirable (« signal ») n’a été trouvé, et que les événements qui ont été détectés n’étaient pas nécessairement causés par le vaccin.

Selon elle, les découvertes de l’équipe sur les blessures neurologiques, la longue durée et les nouvelles provocations ont été totalement exclues, et le rapport a tenté de minimiser les chiffres en « prenant le nombre de rapports de patients reçus et en les divisant par le nombre total de doses administrées dans Israël pendant toute l’année et demie depuis le début du déploiement du vaccin », bien que le système de suivi n’ait commencé qu’en décembre 2021 et que l’analyse ne couvre qu’une période de six mois ; minimiser les irrégularités menstruelles en « utilisant un dénominateur du nombre total de toutes les doses pour adultes » qui incluaient les hommes ; et « dissimuler le fait que l’étude ne comprend que les rapports d’un petit HMO (Meuchedet) qui ne représente… qu’environ 15 % de la population israélienne ».

« Chaque leader médical traditionnel devrait dire que ce que le ministère de la Santé a fait est mal et appeler à une enquête immédiate sur la sécurité des vaccins », déclare Steve Kirsch, directeur exécutif de la Vaccine Safety Research Foundation, qui a plus d’analyses dans son bulletin. « Nous devrions pouvoir voir la présentation complète du panel d’experts et leur rapport. Et les données de sécurité devraient être rendues publiques comme le sont les données du VAERS. »

« Mais regardez ce qui s’est passé : ils ne condamnent pas ce qui s’est passé et ils ne demandent pas le rapport ou les données », a-t-il ajouté. «Ils restent silencieux… comme si cela ne s’était pas produit. En gros, ils disent tous : ‘C’est normal qu’un gouvernement ne surveille pas la sécurité des vaccins pendant 12 mois, puis, après six mois de surveillance de la sécurité et des preuves évidentes de préjudice, déforme délibérément les données sur la sécurité au public’ ».

La vidéo divulguée s’ajoute à une collection croissante de preuves intensifiant l’aversion prolongée de millions de citoyens aux vaccins COVID, qui ont été créés beaucoup plus rapidement que les vaccins traditionnels sous l’initiative Operation Warp Speed de l’ancien président américain Donald Trump n’a pas réussi à empêcher la propagation du virus.

En mars, il a été découvert que 11 289 cas de péricardite/myocardite suite à la vaccination COVID ont été signalés au système fédéral de notification des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS) du gouvernement américain entre le 1er janvier et le 25 février, ce qui représente 47 % des 24 177 rapports soumis au total pour 2021. Selon une étude d’avril réalisée en Israël, l’infection à la COVID ne peut à elle seule expliquer de tels cas, malgré les affirmations contraires.

Les partisans du vaccin COVID soutiennent que le VAERS fournit une image exagérée des risques potentiels d’un vaccin parce que n’importe qui peut soumettre un rapport sans être contrôlé, mais les chercheurs américains des Centers for Disease Control and Prevention ont reconnu un «taux de vérification élevé des rapports de myocardite au VAERS après Vaccination COVID-19 basée sur l’ARNm », les amenant à conclure que « la sous-déclaration est plus probable » que la sur-déclaration.

De plus, le VAERS n’est pas la seule source de données à soulever des inquiétudes. Les données de la base de données d’épidémiologie médicale de la défense (DMED) du département américain de la Défense ont également été alarmantes, indiquant que 2021 a vu des augmentations significatives d’un large éventail de diagnostics médicaux graves par rapport à la moyenne des cinq années précédentes, y compris l’hypertension (2 181 %), les troubles neurologiques (1 048 %), sclérose en plaques (680 %), syndrome de Guillain-Barré (551 %), cancer du sein (487 %), infertilité féminine (472 %), embolie pulmonaire (468 %), migraines (452 %), dysfonction ovarienne (437 %), cancer des testicules (369 %) et tachycardie (302 %).

Plusieurs scientifiques israéliens, dont le professeur Cyrille Cohen de l’Université Bar Ilan et le professeur Gili Regev-Yochay du Sheba Medical Center, ont déclaré que les vaccins sont inefficaces contre la variante Omicron de la COVID-19. Des rapports antérieurs indiquent que la nation a également lutté avec les variantes précédentes, avec The Daily Beast rapportant en août 2021 qu’Israël a rencontré une « augmentation massive des infections à la COVID-19 » en raison de la variante delta, au milieu d’efforts de vaccination agressifs.

