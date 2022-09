NI : il y a une vulnérabilité critique dans le bouclier nucléaire américain qui donne la supériorité à la Russie

©AP Photo / Charlie Riedel

Missile balistique intercontinental américain Minuteman III à Minot Air Force Base, Dakota du Nord. Photo d’archive

MOSCOU, 12 septembre – RIA Novosti. Les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) Minuteman III de l’époque de la guerre froide en service aux États-Unis ne pourront pas contourner les systèmes avancés de défense antimissile développés par les grandes puissances rivales, écrit le chroniqueur de The National Interest Chris Osborne.

« Bien que les responsables du département américain de la Défense soulignent que le Minuteman III est capable d’accomplir sa mission, on s’attend à ce que les ICBM aient de plus en plus de mal à surmonter les défenses d’un futur adversaire », indique l’article.

Comme l’a noté l’auteur, ils prévoient de remplacer les anciennes armes de ce type par le prometteur missile Sentinel. Selon lui, les nouveaux systèmes de frappe américains nécessiteront l’installation d’une technologie de guidage supplémentaire qui tiendrait compte des dernières réalisations des rivaux des Etats-Unis en matière de science des fusées et de défense aérienne.

Plus tôt, les États ont effectué un test de lancement de l’ICBM Minuteman III. Selon le porte-parole du Pentagone, Patrick Ryder, le but du lancement est de confirmer l’efficacité et la préparation au combat des armes. Washington a précisé que, conformément au traité START, ils avaient averti Moscou à l’avance des tests à venir. Le lancement a été reporté à plusieurs reprises dans le passé en raison des tensions américaines avec la Russie et la Chine.

Les missiles balistiques intercontinentaux terrestres à trois étages de la famille Minuteman étaient destinés à la dissuasion nucléaire pendant la guerre froide. Selon des sources ouvertes, les États-Unis disposent au total de 450 missiles de ce type, capables d’atteindre des cibles dans un rayon de 12 000 kilomètres.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti