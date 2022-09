Un instantané de la richesse en Afrique

Les données du dernier Africa Wealth Report donnent un aperçu de la richesse en Afrique, Maurice étant la plus riche.

Plus de 50 nations composent le continent africain, mais seulement cinq d’entre elles – l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigéria, le Maroc et le Kenya – représentent plus de la moitié du PIB total du continent.

La création de richesse est restée forte dans divers domaines malgré les pertes récentes dans les plus grandes économies d’Afrique, et la richesse privée totale devrait maintenant atteindre 2 100 milliards de dollars. On pense que 21 milliardaires vivent en Afrique aujourd’hui.

Voici un aperçu de la concentration de toute cette richesse sur le continent, en utilisant les données du dernier rapport sur la richesse en Afrique (pdf ci-dessous).

Un regard national sur la richesse en Afrique

Avec un marché florissant pour l’immobilier de luxe et une large gamme de services de gestion de patrimoine, l’Afrique du Sud continue d’être un centre de richesse majeur en Afrique. En termes de richesse par habitant, le pays arrive en deuxième position sur le continent. Néanmoins, la nation a récemment connu des difficultés.

Au cours des dix dernières années, environ 4 500 personnes fortunées (ceux qui détiennent 1 million de dollars US ou plus) ont migré d’Afrique du Sud vers des pays comme le Royaume-Uni, l’Australie et les États-Unis. Le rapport fait le constat surprenant que seuls cinq des 15 millionnaires nés en Afrique du Sud y résident encore.

Voici des comparaisons de la richesse par habitant des principales nations africaines.

Selon le revenu par habitant, Maurice est le pays le plus riche d’Afrique. Voici quelques facteurs qui favorisent le pays insulaire :

Croissance HNWI – Les personnes fortunées ont afflué à Maurice ces dernières années

– Les personnes fortunées ont afflué à Maurice ces dernières années Facilité de faire des affaires – Maurice se classe au 13e rang mondial dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale

– Maurice se classe au 13e rang mondial dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale Faibles impôts – Il n’y a pas d’impôt sur les successions ni d’impôt sur les gains en capital dans le pays

– Il n’y a pas d’impôt sur les successions ni d’impôt sur les gains en capital dans le pays Sécurité – Maurice a récemment été classée par New World Wealth comme le pays le plus sûr d’Afrique

– Maurice a récemment été classée par New World Wealth comme le pays le plus sûr d’Afrique Secteur financier – Un secteur local des services financiers et un marché boursier en pleine croissance (SEMDEX)

En conséquence, au cours des dix dernières années, Maurice a connu la plus forte croissance de la richesse privée totale, suivie du Rwanda et de l’Éthiopie.

En revanche, le Nigeria, la plus grande économie d’Afrique, a connu une forte baisse de sa richesse globale. Les niveaux élevés de chômage, la corruption et une dépendance excessive au pétrole brut sont à l’origine des problèmes actuels du pays.

La grande image

Les économies africaines deviennent progressivement moins dépendantes du secteur extractif et les conditions économiques s’améliorent généralement. Ces facteurs positifs, ainsi que la démographie favorable du continent, indiquent un avenir économique prospère pour l’Afrique.

De plus, les perspectives de richesse personnelle sur le continent sont généralement optimistes. D’ici 2031, il y aura 3 000 milliards de dollars de richesse privée détenue en Afrique, soit une augmentation de près de 40 %.

Lire le rapport ci-dessous :

Traduction: MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia