Par @rybar : Le commandement ukrainien continue de préparer une contre-offensive contre les colonies de l’agglomération de Donetsk. La date de début préliminaire est le 14 septembre au soir.

▪️ Le commandement a été donné aux unités des Forces Armées d’Ukraine d’être prêtes à lancer l’assaut sur les positions des forces alliées en direction de Pesok et Marinka. L’artillerie ukrainienne et le MLRS ont intensifié le bombardement des positions dans ces colonies et à la périphérie ouest de Donetsk.

▪️ Un train de wagons avec du matériel militaire et du personnel est arrivé à la gare de Pokrovsk pour une offensive en direction de Donetsk.

▪️ Pour renforcer les unités de la 79e brigade, plusieurs équipages de mortiers sont envoyés dans le secteur Maryinsky, et des militaires du 42e bataillon de la 57e brigade arrivent en direction de Pesok.

▪️ L’artillerie des forces alliées mène des tirs massifs sur les positions ukrainiennes à Kurdyumovka et Mayorsk, à cause desquelles les forces armées ukrainiennes ont subi des pertes et ont retiré des troupes pour des positions de réserve.

▪️ L’ennemi, avec les forces d’environ 50 personnes, avec le soutien de véhicules blindés légers, a tenté une contre-attaque sur les bastions perdus dans la partie ouest de l’aéroport de Donetsk du côté expérimental [?]. Cependant, les forces des Forces armées ukrainiennes ont essuyé des tirs d’artillerie lourde et de mortier du bataillon «Somalie» du NM de la RPD et ont été forcées de battre en retraite avec des pertes sur leurs positions d’origine.

▪️ Les 9 et 10 septembre, environ 2 000 militaires des 53e et 110e OMB ont été envoyés dans le secteur d’Ugledar du front des Forces armées ukrainiennes. Le renforcement est lié à la contre-offensive prévue en direction de Nikolsky dans les prochains jours. Dans le cadre des préparatifs de la formation des Forces armées ukrainiennes, des positions sont mises en place dans les infrastructures civiles de Vugledar, et des troupes du génie et des sapeurs continuent de nettoyer la zone. Dans le même temps, les forces armées ukrainiennes utilisent la supériorité numérique multiple afin de masquer la véritable cible de la frappe et ainsi disperser les réserves des forces alliées pour défendre les faux sites d’attaque.

https://www.youtube.com/post/UgkxtVNwIzf6ifP6d7hTOj-pASAhc-NymN_K

Traduction: MIRASTNEWS

Source : Tap News

La base de mercenaires étrangers a été détruite dans la région de Kharkiv

Photo : RIA Novosti / Viktor Antonyuk

La base de mercenaires étrangers a été détruite en direction de Kharkov. Cela est devenu connu le mardi 13 septembre.

« Parmi les militants, il y avait un mercenaire à la peau foncée. À la suite de la frappe, les « entrepreneurs » ont subi des pertes avec des tués et des blessés », a déclaré une source à RIA Novosti.

Les coordonnées exactes de la base avec des mercenaires étrangers ont été établies à l’aide d’un drone. Les mortiers ont frappé et touché des entrepôts avec du carburant et des lubrifiants (carburant et lubrifiants), ainsi que la base de mercenaires elle-même.

Il est à noter que des entrepôts et des casernes pour eux ont été équipés directement dans les maisons des civils dans l’un des villages de la région de Kharkiv.

Plus tôt dans la journée, le porte-parole du ministère de la Défense, le lieutenant-général Igor Konashenkov, a déclaré que les forces armées russes avaient détruit 800 soldats des forces armées ukrainiennes (FAU) et des mercenaires étrangers près de Kharkiv en une journée.

La veille, les Forces armées RF ont détruit plus de 300 soldats ukrainiens dans la direction Nikolaev-Kryvyi Rih. En outre, un entrepôt des forces armées ukrainiennes contenant 45 000 tonnes de munitions a été détruit dans la région de Mykolaïv.

https://iz.ru/video/embed/1394670

Le 24 février, la Russie a lancé une opération spéciale pour protéger le Donbass. La décision a été prise dans le contexte de l’aggravation de la situation dans la région à la suite des bombardements de l’armée ukrainienne.

Pour des vidéos plus récentes et des détails sur la situation dans le Donbass, regardez la chaîne de télévision Izvestia.

Traduction: MIRASTNEWS

Source : Izvestia

AUCUNE MOBILISATION en Russie. L’Ukraine masse des forces à Zaporozhye.

Le Kremlin a répondu à la question sur la nécessité d’une mobilisation en Russie : https://tinyurl.com/2n5zmbal

La concentration d’équipements militaires des Forces armées ukrainiennes est enregistrée sur toute la ligne de contact à Zaporozhye : https://tinyurl.com/2jjymwls

Le Kremlin a commenté les informations faisant état de la démission du général Berdnikov : https://tinyurl.com/2em8w5wt

Traduction: MIRASTNEWS

Source : Tap News

Un expert militaire a parlé de la possible réponse de la Russie aux frappes de l’Ukraine

Expert militaire Litovkine: il faut montrer que la Russie ne laissera pas un seul crime de l’Ukraine sans réponse

Photo: RIA Novosti

Le mardi 13 septembre, l’expert militaire Viktor Litovkin, dans une interview aux Izvestia, a parlé de la possible réponse de la Russie aux frappes des forces armées ukrainiennes.

« Le moment est venu de frapper les centres de décision à Kyiv. Dans le même temps, il est nécessaire de détruire les installations industrielles de Kyiv et de toute l’Ukraine. Nous devons montrer que nous ne laisserons pas un seul crime du régime de Kyiv sans réponse. <….> Il faut détruire leurs groupes de sabotage et terroristes <…> et, bien sûr, déplacer leurs systèmes de combat de nos frontières à 300 km de profondeur. Nous n’avons pas d’autres moyens de lutter contre les crimes du régime de Kyiv », a souligné le spécialiste.

Plus tôt dans la journée, l’expert militaire Yuriy Knutov a déclaré à Izvestiya que l’économie ukrainienne devrait être paralysée, cela seul pourrait dissuader le déploiement des forces armées ukrainiennes. Selon l’expert, la Russie doit maintenant donner une réponse ferme, frappant les centres logistiques, les ponts, les gares.

A la veille du gouverneur de la région de Belgorod Vyacheslav Gladkov a déclaré qu’un citoyen de l’Ukraine est mort à la suite du bombardement du village du point de contrôle frontalier Logachevka dans la région.

https://iz.ru/video/embed/1394670

Toujours le 13 septembre, le président de la commission d’enquête (CI) de Russie, Alexander Bastrykin, a ordonné d’ouvrir une enquête pénale sur le bombardement du village de Logachevka dans la région de Belgorod.

Gladkov a précisé que quatre victimes souffrant de blessures modérées avaient été transportées à l’hôpital du district central de Valuy. Trois d’entre eux sont des citoyens ukrainiens, un homme est un résident de Logachevka.

Avant cela, le 18 août, il a été signalé qu’un dépôt de munitions avait pris feu près du village de Timonovo, dans la région de Belgorod. Il n’y a eu ni blessé ni blessé, selon le gouverneur.

Traduction: MIRASTNEWS

Source : Izvestia

Dans la région de Kherson, une tentative de percer les forces armées ukrainiennes près du village de Davydov Brod a été repoussée

Les forces alliées ont empêché la tentative des forces armées ukrainiennes de franchir la ligne de défense près du village de Davydov Brod

© AP Photo / Service de presse du ministère russe de la Défense

Personnel militaire russe. Photo d’archive

SIMFEROPOL, 13 septembre – RIA Novosti. Une autre tentative des troupes ukrainiennes de percer la ligne de défense près du village de Davydov Brod dans la région de Kherson a été repoussée, a déclaré le chef adjoint de l’administration régionale Kirill Stremousov sur sa chaîne Telegram.

Les troupes ukrainiennes ont commencé à tenter une contre-offensive fin août. Le ministère russe de la Défense rapporte que toutes ces tentatives sont repoussées, les troupes ukrainiennes subissent de lourdes pertes en hommes et en matériel. Les autorités de la région ont signalé que l’armée ukrainienne avait déjà perdu plus de trois mille cinq cents personnes.

« Une tentative de percer à Davydov Brod n’était pas juste une seule, ils étaient permanents. L’ennemi essaie de percer en petits groupes, mais nos gars se tiennent héroïquement, nous parlons du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Toutes les tentatives ont été repoussé, comme toujours », a déclaré Stremousov.

Selon lui, Davydov Brod est « enfermé », les déclarations régulières des publics ukrainiens sur la percée de la ligne de défense ne correspondent pas à la réalité. « Une autre attaque des Ukronazis a été repoussée », a souligné Stremousov, ajoutant que les troupes ukrainiennes tentaient depuis plusieurs mois de percer dans ce secteur du front, mais en vain.

Au cours de l’opération spéciale, l’armée russe a pris le contrôle de la région de Kherson et de la partie Azov de la région de Zaporozhye, occupant de grandes villes telles que Kherson, Melitopol et Berdyansk, et coupant l’Ukraine de la mer d’Azov. De nouvelles administrations ont été formées dans les deux régions, les chaînes de télévision et les stations de radio russes diffusent, les liaisons commerciales et de transport avec la Crimée sont en cours de rétablissement. Les régions ont annoncé leur intention de faire partie de la Russie. De plus, huit ans plus tard, le canal de Crimée du Nord a été débloqué, l’eau coule à nouveau vers la péninsule.

Traduction: MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti