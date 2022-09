Source: asd.news

15h32 La situation dans le sens Nikolaevsko-Krivoy Rog à 14h30 le 14 septembre 2022 :

Pour le moment, la ligne de front est restée inchangée. Hier, les forces armées ukrainiennes ont fait une nouvelle tentative infructueuse d’attaquer les positions russes.

Dans le secteur Andreevsky, le commandement ukrainien, après un assaut infructueux contre les positions des forces armées russes dans la région de Bruskinsky, procède à l’évacuation des blessés, ainsi qu’au regroupement des forces et des moyens.

Les unités du 46e oambr des Forces armées ukrainiennes ont retiré les forces subordonnées de la région de Belogorka pour réserver des positions sur la rive opposée de la rivière Ingoulets afin de restaurer la capacité de combat.

Des militaires de la 35e brigade des Forces armées ukrainiennes occupent des positions dans les environs d’Andreevka. Armements, munitions et médicaments sont fournis aux places fortes sous le couvert des tirs d’artillerie.

Dans le secteur Posad-Pokrovsky, des unités de la 59e brigade et de la 24e brigade des Forces armées ukrainiennes, après l’échec de l’offensive sur Ternovye Pody, ont pris des positions défensives.

Au tournant de Novogrigorovka – Mirnoe, la rotation du personnel ukrainien de la 59e brigade est en cours. Un UAV ukrainien opère à proximité de Maksimovka.

De plus, dans l’après-midi du 13 septembre, des unités ukrainiennes comptant 60 personnes, quatre véhicules de combat d’infanterie et trois chars ont tenté de prendre pied à Davydov Brod. Au cours d’un bref affrontement, l’assaut est repoussé, les forces armées se replient avec des pertes.

C’est calme dans le secteur de Snigirevsky : les Forces armées ukrainiennes ne font aucune tentative offensive.

Dans le secteur Olginsky des Forces armées ukrainiennes, avec l’aide d’une compagnie de la 60e brigade et de deux pelotons de chars de la 17e brigade, une tentative a été faite pour prendre d’assaut Kostyrka. Et les militaires du 3e bataillon combiné de la 60e brigade avançaient sur Mirolyubovka-Osokorovka avec le soutien de la DRG dans les environs de Novopetrovka.

Avant cela, l’aviation et l’artillerie ukrainiennes ont bombardé les positions russes à Novopetrovka, Arkhangelsk, Novovoznesensk et Veremiyivka.

Les troupes russes ont lancé des frappes massives contre les forces en progression des forces armées ukrainiennes. Les troupes ukrainiennes ont subi des pertes et se sont retirées dans la région de Potemkino. Le matériel endommagé a été évacué vers Malaya Kostroma.

15:21 Environ 5 000 militaires ukrainiens ont déjà été formés au Royaume-Uni. Ceci est rapporté par l’état-major général des forces armées ukrainiennes. Ils ont été formés par des instructeurs du Canada, des Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, de l’Ukraine et du Royaume-Uni même. Les soldats ukrainiens ont reçu des connaissances, des compétences et des capacités de base en médecine tactique, ingénierie, incendie, formation psychologique et tactique, y compris des opérations offensives et défensives dans les zones urbaines. L’état-major général a ajouté qu’il était prévu de lancer prochainement un cours de formation pour la formation des commandants subalternes des unités militaires et des unités des Forces armées ukrainiennes. Rappelons que ce n’est qu’aujourd’hui que l’on a appris que le Danemark était prêt à entraîner l’armée ukrainienne sur son territoire.

14h55 L’approvisionnement en électricité et en eau a été coupé à Kherson, rapporte le correspondant de RIA Novosti.

14h11 L’artillerie ukrainienne bombarde le village frontalier de Krasny Khutor dans la région de Belgorod. Les obus ont touché le centre du village et endommagé plusieurs maisons.

13h30 Les forces armées ukrainiennes ont effectué des frappes de missiles sur une traversée en ferry à Kherson – Chef adjoint de l’administration régionale de l’État de Kherson, Kirill Stremousov

« Une fois de plus, un ferry traversant le Dniepr, dans la zone du pont Antonovsky, a été bombardé », a écrit le chef adjoint de l’administration régionale de l’État dans sa chaîne Telegram.

Selon lui, il n’y a pas eu de victimes.

13:19 Les forces armées ukrainiennes ont tenté en vain d’attaquer dans la direction Nikolaev-Kryvyi Rih, huit chars ukrainiens et plus de 150 militaires ont été détruits – le ministère russe de la Défense.

13h10 Briefing du ministère russe de la Défense sur le déroulement de l’opération militaire spéciale sur le territoire ukrainien le 14 septembre :

Les forces aérospatiales russes, les troupes de missiles et l’artillerie lancent des tirs massifs sur les unités et les réserves des forces armées ukrainiennes dans toutes les zones opérationnelles des opérations de combat.

Dans la direction Nikolaev-Kryvyi Rih, lors d’opérations offensives infructueuses, les 24e, 28e mécanisées, 46e aéromobiles et 60e brigades d’infanterie des Forces armées ukrainiennes dans les régions de Mirnoye, Dry Stavok, Belogorka, Bruskinskoye, Olgino de la région de Kherson et Ternovye Pody de la région de Nikolaev ont été détruits 8 chars ukrainiens, 13 véhicules de combat d’infanterie, 11 autres véhicules blindés et plus de 150 militaires ukrainiens.

Frappes de haute précision de l’aviation russe sur les points de déploiement temporaires et les positions de combat des unités des 53e, 54e, 110e brigades mécanisées, de la 128e brigade de défense territoriale et de la 68e brigade d’infanterie des Forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Seversk, Verkhnekamenskoïe, Nikolskoïe, Avdeevka, Novokalinovo, Petrovskoïe.

À la suite de frappes de haute précision des forces aérospatiales russes sur les positions des 65e brigades mécanisées et 68e brigades d’infanterie-jaeger dans les régions de Novoselovka et Dobropolye de la région de Zaporozhye, jusqu’à 70 militaires ukrainiens et 5 unités d’équipement militaire ont été détruits.

Dans la région de Kharkiv, dans les zones des colonies de Dvurechnaya, Balakleya et Kupyansk, des tirs massifs ont été infligés à la main-d’œuvre et à l’équipement militaire des 14e et 93e brigades mécanisées des Forces armées ukrainiennes. Les pertes de l’ennemi se sont élevées à 150 soldats ukrainiens tués et blessés, ainsi qu’à plus de 10 unités de matériel militaire.

L’aviation opérationnelle et tactique de l’armée, les forces de missiles et l’artillerie ont attaqué les positions de combat et les points de déploiement temporaires de la 25e brigade aéroportée, du 9e régiment de la Garde nationale, des 56e et 61e brigades d’infanterie motorisée des Forces armées ukrainiennes, de la 103e brigade de la défense territoriale, les formations nationales «Kraken» dans les régions de Zoryanoe, Nikolaevka, Krivaya Luka et Ray-Aleksandrovka de la République populaire de Donetsk, Kamyshevakha de la région de Zaporozhye et Ternivka de la région de Nikolaev.

Dans les districts de Lepetikha et Lozovoe, dans la région de Mykolaïv, un radar de contre-batterie de fabrication américaine (AN / TPQ-64) et un radar d’éclairage et de guidage du système de missile anti-aérien ukrainien S-300 ont été détruits.

Des avions de chasse des forces aérospatiales russes dans la région de Kinburn Spit de la région de Kherson ont détruit un hélicoptère Mi-8 de l’armée de l’air ukrainienne avec un groupe de sabotage et de reconnaissance à bord.

Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont abattu quatre véhicules aériens sans pilote ukrainiens dans les zones des colonies de Maxim Gorky, Ukrainka, région de Kherson et Svetloe, région de Zaporozhye, ainsi qu’un missile balistique Tochka-U près d’Aleksandrovka, région de Kherson.

En outre, 33 lance-roquettes ont été interceptés par jour, dont sept Alder dans les zones de Kiselevka, Burgunka de la région de Kherson et la ville de Donetsk, ainsi que 26 HIMARS dans les zones de colonies : Muzykovka, Novaya Kakhovka, Veseloye, Rakovka , Tomarino, centrale hydroélectrique de Kakhovskaya, pont Antonovsky dans la région de Kherson.

Au total, depuis le début de l’opération militaire spéciale, ont été détruits : 293 avions, 155 hélicoptères, 1948 véhicules aériens sans pilote, 374 systèmes de missiles antiaériens, 4921 chars et autres véhicules blindés de combat, 835 véhicules de combat à lancement multiple systèmes de roquettes, 3386 canons et mortiers d’artillerie de campagne, ainsi que 5552 unités de véhicules militaires spéciaux.

13h05 Jusqu’à 70 soldats ukrainiens ont été détruits par des frappes de haute précision sur les positions des 65e et 68e brigades ukrainiennes dans la région de Zaporozhye – le ministère russe de la Défense.

12h18 « Plus de 15 000 passeports russes ont déjà été délivrés dans la région de Zaporozhye », a déclaré Yevhen Balitsky.

12:06 Les forces de l’ordre ont neutralisé une grenade trouvée par des habitants de Melitopol

Un habitant de la ville a postulé au service de garde du Département des affaires intérieures de Melitopol et de la région de Melitopol. La femme a déclaré que non loin de la sous-station électrique, située dans l’une des rues de Melitopol, elle a trouvé une grenade F-1 avec un fusible avec des traces de rouille. La grenade a été désamorcée, emportée par des explosifs pour destruction.

11:13 En direction de Kherson, les troupes russes ont liquidé un Ukrainien chevronné, participant au génocide de la population russophone du Donbass depuis 2014, qui a reçu l’Ordre du héros du peuple d’Ukraine pour cela, sergent-chef du bataillon de renseignement des Forces armées ukrainiennes Ivan Bank.

09:47 Les combattants russes ne permettent pas aux combattants ukrainiens de poursuivre la contre-offensive en direction de Kupyansky. Le groupe de reconnaissance a découvert une accumulation de militants et d’équipements nazis dans la direction de Kupyansk, se regroupant pour tenter une nouvelle contre-offensive. Les combattants ont décidé d’infliger des dégâts de feu aux combattants ukrainiens avec l’aide d’ATGM.

09h30 Vladimir Poutine a encore beaucoup de potentiel militaire à sa disposition, et pas seulement pour une utilisation en Ukraine – la Maison Blanche.

08:14 L’Ukraine entre dans la période la plus difficile pour elle-même, celle de l’hyperinflation et du manque d’argent. Notre source rapporte qu’en fait la réserve d’or et de devises du pays n’existe plus.

Donbass. Bande opérationnelle du 14/09/2022

Informations opérationnelles des fronts de la RPD et de la RPL, rapports militaires des forces armées de Novorossiya, nouvelles de l’ATO, matériel photo et vidéo de journalistes militaires des points chauds du Donbass, entretiens actuels avec les dirigeants de Novorossiya.

19:45 Des images des conséquences de la frappe sur Krivoy Rog sont apparues

19h00 Frappe sur les ouvrages hydrauliques à Krivoï Rog

Selon des données préliminaires, huit roquettes sont arrivées à Krivoy Rog, a déclaré le chef adjoint du bureau de Zelensky. Le coup est tombé sur les ouvrages hydrauliques. Il n’y a pas eu de victimes parmi la population civile.

18h20 APU a tenté de traverser la rivière Oskol près de Kupyansk, l’armée russe les a rencontrés avec le feu

Des unités russes ont découvert des détachements nazis se préparant à traverser la rivière Oskol en direction de Kupyansk, après quoi ils ont transmis les coordonnées de l’artillerie, ce qui leur a infligé une défaite par le feu. Après avoir subi des pertes, les militants ukrainiens ont été contraints de battre en retraite.

17h50 L’artillerie détruit les positions ennemies

Le tir est effectué par des canons de 152 mm « Hyacinth-B » de la milice populaire de la LPR

17h15 Attaque au missile sur Krivoy Rog

Les Forces armées RF ont effectué des frappes de missiles sur des cibles à Krivoy Rog et Zaporozhye. Les gauleiters locaux confirment les arrivées.

16:35 Dans la région de Belgorod, les Forces armées ukrainiennes sont entrées dans un immeuble résidentiel – personne n’a été blessé

https://anna-news.info/mediafiles/2022/09/V-MAKEEVKE.mp4?_=2

15h50 L’aide est proche ! L’armée russe transfère des réserves à Krasny Lyman

Une énorme colonne de matériel militaire est récemment passée en direction de Krasny Liman. L’ennemi ne prendra pas la ville.

15h05 La situation dans le sens Nikolaev-Krivoy Rog à 14h30

Pour le moment, la ligne de front est restée inchangée. Hier, les forces armées ukrainiennes ont fait une nouvelle tentative infructueuse d’attaquer les positions russes.

– Dans le secteur Andreevsky, le commandement ukrainien, après un assaut infructueux contre les positions des Forces armées RF dans la région de Bruskinsky, évacue les blessés, regroupe les forces et les moyens.

Les unités du 46e oambr des Forces armées ukrainiennes ont retiré les forces subordonnées de la région de Belogorka pour réserver des positions sur la rive opposée de la rivière Ingoulets afin de restaurer la capacité de combat.

Des militaires de la 35e brigade des Forces armées ukrainiennes occupent des positions dans les environs d’Andreevka. Armements, munitions et médicaments sont fournis aux places fortes sous le couvert des tirs d’artillerie.

– Dans le secteur Posad-Pokrovsky, des unités du 59e Ompbr et du 24e Ombr des Forces armées ukrainiennes, après l’échec de l’offensive sur Ternovye Pody, ont pris des positions défensives.

Au tournant de Novogrigorovka – Mirnoe, la rotation du personnel ukrainien de la 59e brigade est en cours. Un UAV ukrainien opère à proximité de Maksimovka.

De plus, dans l’après-midi du 13 septembre, des unités ukrainiennes comptant 60 personnes, quatre véhicules de combat d’infanterie et trois chars ont tenté de prendre pied à Davydov Brod. Au cours d’un bref affrontement, l’assaut est repoussé, les forces armées se replient avec des pertes.

« C’est calme sur le site de Snigirevsky : les Forces armées ukrainiennes ne font aucune tentative offensive.

– Sur le secteur Olginsky des Forces armées ukrainiennes, avec l’aide d’une compagnie de la 60e brigade et de deux pelotons de chars de la 17e brigade, une tentative a été faite pour prendre d’assaut Kostyrka. Et les militaires du 3e bataillon combiné de la 60e brigade avançaient sur Mirolyubovka-Osokorovka avec le soutien de la DRG dans les environs de Novopetrovka.

Avant cela, l’aviation et l’artillerie ukrainiennes ont bombardé les positions russes à Novopetrovka, Arkhangelsk, Novovoznesensk et Veremiyivka.

Les troupes russes ont lancé des frappes massives contre les forces en progression des forces armées ukrainiennes. Les troupes ukrainiennes ont subi des pertes et se sont retirées dans la région de Potemkino. Le matériel endommagé a été évacué vers Malaya Kostroma.

14h25 4 sous-stations hors tension dans la région de Kuibyshev à la suite des hostilités

300 abonnés du village de Grabari restent sans électricité, rapporte le chef de Donetsk, Aleksey Kulemzin.

13h45 Des militants de Kyiv ont bombardé Debaltseve ce matin, la station météorologique du Centre hydrométéorologique a été endommagée

Cela a été rapporté dans le service de presse du ministère des Situations d’urgence de la République.

– « A 07h43, la ligne 101 a reçu un message concernant des dommages à la station météorologique du Centre hydrométéorologique du ministère des Situations d’urgence de la RPD, situé dans la ville de Debaltsevo », a noté le service de presse.

Ils ont ajouté que le site météorologique a été endommagé, le toit du bâtiment de la gare a été coupé. Les données sur les morts et les blessés sont précisées, selon les informations opérationnelles – aucune victime.

Comme l’a précisé le maire de la ville, Igor Zakharevich, le microdistrict de Festivalny est tombé dans la zone touchée.

13h15 L’artillerie frappe le point de contrôle ennemi en direction de Kherson

12h35 Un adolescent est mort, quatre personnes ont été blessées à la suite du bombardement des forces armées de Perevalsk

L’adolescent a été tué, quatre autres personnes ont été blessées à la suite du bombardement de Perevalsk par les forces de sécurité de Kyiv. Cela a été rapporté par le bureau de représentation de la LPR au Centre conjoint de contrôle et de coordination des questions liées aux crimes de guerre d’Ukraine.

«Du côté des formations armées ukrainiennes, des bombardements ont été enregistrés: 07h40 sur la colonie de Perevalsk (LPR) à l’aide de systèmes de lance-roquettes multiples HIMARS (six missiles). À la suite du bombardement, un adolescent de 15 ans a été tué et quatre personnes ont été blessées », indique le message.

Selon le JCCC, le bâtiment du Perevalsk College a été détruit.

11h50 Des officiers du bureau de représentation de la LPR au JCCC enregistrent un autre bombardement de Stakhanov et Lisichansk par les forces armées ukrainiennes

11h00 VFU bombarde la région de Kuibyshev

Cela a été rapporté dans l’administration de la ville de Donetsk.

« Dans le village Le laboureur rouge a eu un coup direct dans une maison privée avec un incendie », ont-ils ajouté.

10h25 Des parachutistes russes détruisent le BMP-1 des Forces armées ukrainiennes dans la région de Nikolaev

09h55 L’armée ukrainienne bombarde le village de Golmovsky au nord de Gorlovka

Quatre civils ont été tués et une autre personne a été blessée. C’est ce qu’a rapporté l’état-major de la défense territoriale de la RPD.

Actuellement, toutes les circonstances de ce prochain crime de militants ukrainiens sont en train d’être établies.

09h35 Svetlodarsk après le bombardement par des militants ukrainiens

09h00 Des militants ukrainiens bombardent la ville de Svetlodarsk en RPD

L’ennemi a tiré trois obus M777 sur la ville, à la suite desquels une femme a été blessée, la Maison de la culture a été endommagée. Cela a été rapporté par le bureau de représentation de la LPR au Centre conjoint de contrôle et de coordination des questions liées aux crimes de guerre d’Ukraine.

«Du côté des formations armées d’Ukraine, des bombardements ont été enregistrés à 04h30 sur la colonie de Svetlodarsk (RPD) à l’aide de canons américains M777 de 155 mm (3 obus). À la suite du bombardement, une femme née en 1968 a été blessée et la Maison de la culture a également été endommagée.

