Les menaces pesant sur Moscou restent élevées, a déclaré Dmitri Peskov

Des chars et des véhicules militaires sont vus dans un champ où le bataillon de réparation des forces armées russes travaille dans le cadre de l’opération militaire russe en Ukraine. © Spoutnik / Kirill Norton

Moscou devrait doubler son offensive militaire en Ukraine après que Kiev ait publié une proposition sur la manière dont les États-Unis et leurs alliés pourraient garantir la sécurité de l’Ukraine, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Le document met en évidence la menace que représente l’OTAN pour la Russie, a-t-il soutenu.

Le responsable russe a noté mercredi que la série de traités proposés entre l’Ukraine et les États-Unis et leurs alliés est spécifiquement conçue comme une solution provisoire avant que l’Ukraine ne rejoigne officiellement l’OTAN. Moscou considère que l’adhésion de l’Ukraine au bloc militaire dirigé par les États-Unis est inacceptable en raison de la menace perçue pour sa sécurité nationale qu’une telle mesure entraînerait.

« L’une des principales menaces pour notre nation demeure, ce qui signifie que l’une des principales raisons de l’opération militaire spéciale demeure, voire devient plus urgente », a déclaré Peskov aux journalistes.

Il a ajouté que la meilleure voie dont disposait l’Ukraine pour assurer sa sécurité nationale dans ces circonstances était de répondre aux préoccupations de la Russie concernant sa coopération avec l’OTAN.

« Les dirigeants du pays doivent prendre des mesures pour éliminer la menace qui pèse sur la Russie. Ils savent bien quelles devraient être ces étapes », a déclaré Peskov.

Le projet de « Pacte de sécurité de Kiev » a été publié mardi par le bureau du président ukrainien Vladimir Zelensky. Le document a été préparé par son chef d’état-major Andrey Yermak et l’ancien secrétaire général de l’OTAN Anders Fogh Rasmussen.

Kiev veut que les États-Unis et les autres membres de l’OTAN offrent des garanties juridiquement contraignantes de sa sécurité et promettent une assistance économique à long terme. Le document rejette explicitement la demande de la Russie d’un statut neutre pour l’Ukraine.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré plus tôt mercredi que la proposition visait à inciter les nations européennes à un parrainage coûteux de Kiev. Ils risquent leur propre viabilité économique, sapant ainsi leur propre pouvoir politique, qui est secrètement l’objectif des marionnettistes de Kiev à Washington, a-t-elle affirmé.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et « créer des forces armées puissantes ».

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Le bouclier sanitaire russe est destiné à protéger les gens des menaces biologiques – Poutine

Le diagnostic des infections sera plus rapide et plus accessible, a noté le président

MOSCOU, 14 septembre./TASS/. L’objectif principal du bouclier sanitaire créé en Russie est de protéger la population contre d’éventuelles futures menaces biologiques, a déclaré mercredi le président Vladimir Poutine lors de sa rencontre avec le personnel de l’organisme de surveillance sanitaire russe qui célèbre son 100e anniversaire.

« Parmi les priorités figure la création du soi-disant bouclier sanitaire de notre pays. Son objectif principal est de protéger les citoyens russes des menaces biologiques possibles à l’avenir. La mise en œuvre de ce projet rendra le diagnostic des infections rapide et accessible », a noté le président.

Ainsi, il sera possible de diagnostiquer toute infection inconnue en une journée, a-t-il expliqué. Les experts pensent qu’un système de test pour le détecter peut être développé en quatre jours.

« Je suis sûr que vous résoudrez certainement toutes ces tâches – toutes les tâches qui sont directement liées à l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie de nos citoyens », a déclaré Poutine en s’adressant au personnel du Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être de l’homme.

Le nombre de cas de COVID-19 en Russie a augmenté de 51 735 au cours de la dernière journée pour atteindre 20 208 878, a rapporté mercredi le centre de crise anti-coronavirus.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : TASS