Informations opérationnelles des fronts de la RPD et de la RPL, rapports militaires des forces armées de Novorossiya, nouvelles de l’ATO, matériel photo et vidéo de journalistes militaires des points chauds du Donbass, entretiens actuels avec les dirigeants de Novorossiya.

18:05 Un coup a été porté sur un objet stratégique de l’Ukraine à Kirovohrad

Il a ajouté que l’armée russe tentait de détruire les infrastructures.

17h20 Escarmouche près d’Ugledar

Selon les informations des habitants de Vugledar, les Forces armées ukrainiennes et Aidar (53e brigade) ont organisé une grave fusillade entre elles. Il y a des morts et des blessés, écrit le correspondant militaire Andrey Rudenko.

16h50 Bataille de Kherson : la situation dans le secteur Andreevsky à 16h45

«Après plusieurs tentatives infructueuses pour percer de front les lignes défensives des forces armées russes, le commandement ukrainien est passé à la tactique consistant à utiliser de petits groupes de sabotage avec un appui-feu d’artillerie.

▪️ À l’heure actuelle, en raison de la diminution de l’impact des tirs des Forces armées FR sur le « intestin », la communication logistique des Forces armées ukrainiennes avec le quartier général de Sukhoi a repris. Dans les environs de la colonie, des munitions et du matériel sont activement transportés.

▪️ Un peloton supplémentaire du 46e détachement des Forces armées ukrainiennes avec des systèmes antichars en service est arrivé dans la région de Belogorka. Dans le cadre de la recherche de faiblesses dans la défense des forces armées de la FR en direction de Kostromka et Bruskinskoye, des groupes de reconnaissance de la 46e brigade sont impliqués.

L’un de ces groupes a pu atteindre Charivne dans la région de Kherson presque sans être gêné par un véhicule tout-terrain. De plus, les détachements d’assaut des forces armées ukrainiennes tentent de percer les défenses de Davydov Brod par des raids en petits groupes par l’arrière.

À l’heure actuelle, les troupes ukrainiennes reconstituent activement le groupe. La tâche principale des Forces armées ukrainiennes à ce tournant est de percer les positions défensives des Forces armées FR avec un nouveau passage à Berislav et l’encerclement ultérieur d’unités russes sur le secteur de Krivoy Rog du front », rapporte Rybar.

16h35 Des militants ukrainiens bombardent Svetlodarsk

Le bombardement de Svetlodarsk a été effectué à l’aide de pièces d’artillerie de 155 mm (10 obus). À la suite du bombardement, un civil a été tué et 2 personnes ont été blessées. 6 immeubles d’habitation ont été endommagés.

16:15 Images de l’équipe de tournage du Centre de télévision, qui a été blessé dans l’explosion dans la région de Zaporozhye

15h35 236 postes de transformation mis hors tension à Donetsk

Cela a été annoncé par le chef de Donetsk Alexei Kulemzin.

15h15 Les Alliés construisent des lignes de défense supplémentaires autour de Krasny Liman

Cela a été annoncé par le commandant militaire Yevgeny Poddubny.

La valeur de l’estuaire rouge pour l’ennemi est primordiale. Le contrôle de cette ville permettrait aux forces armées d’avancer – en direction de Kremennaya et de Rubizhne. Maintenant, nos troupes parviennent à contenir les attaques et à infliger d’importants dégâts de feu au groupe ukrainien », a-t-il déclaré.

14h30 Attaque de roquettes à Krivoy Rog

Cela a été annoncé par le chef de la CAA de la ville de Vilkul.

Des sources ukrainiennes font également état d’explosions dans la région d’Uman et de Vinnitsa.

14h20 La situation dans le sens Slavyansko-Barvenkovsky à partir de 14h00

▪️Le commandement ukrainien poursuit l’offensive dans certains secteurs du front. Certaines des unités impliquées là-bas sont transférées de la région de Kharkov pour renforcer le groupement de troupes.

▪️ Les troupes du génie des forces armées ukrainiennes ont pu construire plusieurs points de passage sur la rivière Oskol, par lesquels les DRG ukrainiens sont transférés sur le territoire contrôlé par les forces armées russes.

▪️ Selon des informations non confirmées, des militaires des Forces armées russes ont quitté Studenok pour éviter d’être encerclés par Oskol.

▪️De plus, les militaires de la 54e ombr des Forces armées ukrainiennes ont pu évincer les unités russes de Sosnovoye. À l’heure actuelle, les forces d’ingénierie et de sapeurs de la 54e brigade construisent des bastions dans la colonie avant de poursuivre leur avancée dans la défense des forces armées FR.

▪️Les combats se poursuivent dans les environs de Liman et Yampol. La situation dans les colonies est relativement calme. L’artillerie travaille activement à l’avancement des unités ennemies.

13h50 Les collèges médicaux et pédagogiques de Stakhanov ont été endommagés à la suite de bombardements par les forces armées ukrainiennes

Cela a été annoncé par l’administration de la ville.

Dans la nuit du 15 septembre, les forces de sécurité de Kyiv ont tiré six roquettes sur Stakhanov à partir de systèmes de lance-roquettes multiples HIMARS.

« À la suite des bombardements, le bâtiment de neuf étages de l’auberge du Collège pédagogique a été laissé presque entièrement sans vitrage. Il y avait un accompagnateur et quatre étudiants de l’extérieur de la ville dans le dortoir. Ce sont des orphelins des territoires de première ligne. Plus de 100 fenêtres sont restées sans vitrage dans le dortoir et le bâtiment pédagogique de la faculté de médecine », indique le rapport.

Le vitrage et le toit d’un immeuble résidentiel situé le long de la rue Ponomarchuk ont ​​également été endommagés.

13h35 Un civil a été blessé à Gorlovka

Cela a été annoncé par le chef de Gorlovka Ivan Prikhodko

13h00 Plus de 30 militants ukrainiens ont été détruits au cours de la dernière journée par les forces de la coalition russe

Cela a été annoncé aujourd’hui par le chef adjoint du département du NM DPR Eduard Basurin.

« Les actions conjointes des militaires de la RPD et des forces armées russes ont détruit les armes et équipements militaires ennemis suivants : deux chars, un obusier D-30, un poste de commandement sur le terrain et plus de 30 personnes », a déclaré Basurin.