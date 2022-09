Ministère russe de la Défense : jusqu’à 500 soldats de les FAU détruits dans les régions de Mykolaïv et de Kherson

© RIA Novosti / Ivan Rodionov / Accéder à la médiathèque

Travail de combat des équipages du système de lance-roquettes multiples Uragan lors d’une opération militaire spéciale. Photo d’archive

MOSCOU, 15 septembre – RIA Novosti. Les unités ukrainiennes ont perdu un demi-millier de combattants dans les régions de Nikolaev et de Kherson dans la journée lors des frappes des forces armées russes, selon un rapport du ministère de la Défense daté du 15 septembre.

« À la suite de bombardements massifs, les pertes des 24e et 28e brigades mécanisées des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Krasnoe Znamya et Novogrigorovka de la région de Nikolaev, ainsi que de la 46e brigade aéromobile de l’armée Les forces ukrainiennes dans les zones des colonies de Sukhoi Stavok et Belogorka de la région de Kherson se sont élevées à 500 militaires tués et blessés et à plus de 40 unités de matériel militaire », indique le document.

En outre, la dixième brigade d’assaut de montagne des Forces armées ukrainiennes, à la suite de ses actions infructueuses, a perdu plus de 80 militaires tués dans la zone de la colonie de Spornoe de la République populaire de Donetsk.

Des frappes aériennes de haute précision sur les points de déploiement temporaire de la 116e brigade de défense territoriale et du détachement des forces spéciales Omega dans la région de Kharkiv ont entraîné la destruction de jusqu’à 30 militaires des Forces armées ukrainiennes et de dix équipements.

L’aviation, les troupes de missiles et l’artillerie ont touché sept postes de commandement des forces armées ukrainiennes, ainsi que 42 unités d’artillerie, des effectifs et du matériel militaire dans 116 districts en une journée. Détruit cinq entrepôts d’armes et de munitions.

Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont abattu 12 drones ukrainiens, détruit deux missiles balistiques Tochka-U et 30 obus HIMARS et Vilkha MLRS dans les airs.

Depuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le président, le but ultime de l’opération est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Lire aussi :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Reuters a appris l’existence d’un nouveau programme d’assistance militaire américaine à l’Ukraine pour 600 millions de dollars

Reuters : Les États-Unis vont annoncer un nouveau programme d’aide militaire de 600 millions de dollars pour Kyiv

Les autorités américaines vont bientôt annoncer l’attribution d’un autre paquet d’assistance militaire à l’Ukraine. Ceci est rapporté par Reuters, citant des responsables américains anonymes.

Selon l’agence, le montant de l’aide militaire s’élèvera à 600 millions de dollars. Auparavant, le journal Politico avait écrit que les États-Unis prévoyaient d’annoncer la prochaine fourniture d’armes à Kyiv. Dans le même temps, le coordinateur des communications stratégiques au Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que le nouveau paquet serait annoncé « très bientôt ». Selon lui, il inclurait probablement des systèmes de missiles avancés et des obusiers.

Auparavant, les États-Unis avaient annoncé la fourniture d’un nouveau programme d’assistance militaire à l’Ukraine pour 775 millions de dollars dans le cadre d’un décret du président Joe Biden. Des munitions pour le HIMARS MLRS, des obusiers de différents calibres, des drones Sky Eagle, des missiles anti-radar HARM, des systèmes antichar TOW et Javelin et des systèmes de missiles anti-aériens NASAMS seront livrés à l’Ukraine. Le Pentagone a déclaré que des armes iraient en Ukraine dans les deux à trois prochains mois.

À son tour, le sélectionneur de la Douma d’État, Vyacheslav Volodine, a déclaré que Washington continue de pousser Kyiv vers de nouveaux crimes, « faisant la guerre au dernier Ukrainien ».

Notre commentaire

Et si la Russie complétait sa panoplie d’équipements militaires de pointe par des drones iraniens offensifs de dernière génération?

Traduction : MIRASTNEWS

Source : News.ru