Poutine : Les pays occidentaux sont maîtres de leur parole : ils veulent donner, ils veulent prendre

Les pays occidentaux sont « maîtres de leur parole, ils veulent – ils donnent, ils veulent – ils prennent », a commenté le président russe Vladimir Poutine à propos de la politique des États-Unis et de l’Union européenne. Il l’a déclaré le 15 septembre lors d’une rencontre avec le président iranien Ebrahim Raisi en marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

Dans le même temps, le dirigeant russe a critiqué les pays européens et les États-Unis d’Amérique pour leur incohérence.

Le président de la Fédération de Russie a ajouté que les positions de Moscou et de Téhéran sont proches ou coïncident sur de nombreuses questions internationales.

Dans le même temps, lors d’une conversation avec le dirigeant iranien, il a noté que les relations entre la Russie et l’Iran se développaient dans toutes les directions.

« Sur le plan bilatéral, la coopération se développe également positivement, y compris dans les domaines de haute technologie », a-t-il déclaré.

Le 11 septembre, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que les pays occidentaux tentaient de se débarrasser de concurrents puissants, dont la Russie, en imposant des sanctions. Lavrov a noté que les États-Unis poursuivent le même objectif. Dans le même temps, selon le ministre, les Européens souffrent davantage de ces restrictions que les Américains.

Auparavant, le 29 août, Poutine avait déclaré que le modèle unipolaire du monde avait survécu à lui-même et qu’il était remplacé par un nouvel ordre mondial basé sur la reconnaissance de la voie souveraine de chaque peuple.

Le Kremlin a lié les garanties de sécurité de l’Ukraine à son leadership

Peskov: des garanties de sécurité à l’Ukraine seront données par les dirigeants, qui comprennent le désespoir de la situation

Les garanties de sécurité pour l’Ukraine ne peuvent être fournies que par les dirigeants ukrainiens, qui comprendront le désespoir de la situation, a déclaré jeudi 15 septembre le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

« Les garanties de sécurité pour l’Ukraine ne peuvent être données que par les dirigeants de l’Ukraine, qui comprendront le désespoir de la situation pour elle », a-t-il déclaré aux journalistes.

Le 13 septembre, le bureau du dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky a présenté un projet qui devrait unir « le noyau dur des pays alliés et l’Ukraine ».

En tant que garant de la sécurité du pays, Kyiv propose de considérer les pays de l’UE, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Australie et la Turquie. Le document précise un certain nombre d’obligations que le groupe de garants doit assumer avec l’Ukraine.

Il est rapporté que des accords supplémentaires pourraient être joints à « l’accord contraignant », par exemple, sur la fourniture de systèmes de défense aérienne et de défense antimissile à l’Ukraine, sur la sécurité régionale en mer Noire.

En particulier, il a été noté que « l’Ukraine a besoin d’investissements stables à long terme dans la base industrielle de défense du pays, d’un transfert à grande échelle d’armes et d’un soutien en matière de renseignement de la part des alliés, de missions de formation intensive et d’exercices conjoints sous les auspices de l’Union européenne et de l’OTAN. «

Le lendemain, le ministère russe des Affaires étrangères a évalué le projet de Kyiv sur les garanties de sécurité de l’Ukraine. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que le concept devrait mettre l’Union européenne « en esclavage » afin qu’elle ne s’en remette jamais.

Début avril, l’Ukraine a échangé des projets de documents sur les garanties de sécurité avec un certain nombre de pays. Ensuite, Zelensky a souligné que Kyiv avait besoin de garanties de sécurité de la part des principaux États. Dans le même temps, il a souligné que nous pouvons parler à la fois des pays membres de l’OTAN et des États qui ne sont pas membres de l’alliance.

Le 23 août, le vice-président du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev a déclaré que le régime de Kyiv continue de s’inventer une sorte de « garanties de sécurité » pour l’avenir, mais il est déjà clair pour tout le monde qu’aucun État voisin ne peut leur donner de telles garanties, même s’ils « détestent beaucoup la Russie ».

La Douma d’État s’est dite préoccupée par la position agressive de l’OTAN envers la Russie

M. Butina: la position agressive de l’OTAN envers la Russie n’est pas propice à la paix mondiale

Un conflit nucléaire est peu probable, mais la position agressive de l’OTAN envers la Russie « ne contribue pas à la paix mondiale ». Cela a été annoncé le 15 septembre par un membre de la commission des affaires internationales de la Douma d’État, Maria Butina.

Ainsi, elle a commenté les propos du président de la 77e session de l’Assemblée générale de l’ONU Chaba Kyoryoshi dans une interview à TASS selon laquelle le monde n’a pas été aussi proche d’un conflit nucléaire que cette année, depuis la crise des Caraïbes.

« J’aimerais croire qu’un tel conflit dans notre société est impossible, bien que, franchement, ce que l’OTAN démontre maintenant, leur position agressive envers la Russie, malheureusement, ne contribue pas à la paix mondiale. Et je voudrais espérer qu’ils suivront toujours les accords établis et maintiendront un équilibre », a déclaré Butina dans une interview à Douma TV.

Elle a ajouté que la rhétorique agressive contre la Fédération de Russie « devient de plus en plus tendue » chaque jour, et que de telles tendances sont « très inquiétantes ».

Le 15 août, il a été rapporté que des scientifiques de l’Université Rutgers dans l’État américain du New Jersey avaient calculé qu’une guerre nucléaire à grande échelle entre la Russie et les États-Unis entraînerait la mort de plus de 5 milliards de personnes.

Le 11 août, l’historien militaire Nikita Buranov, dans une interview avec Izvestia, a déclaré que la seule façon de contenir la menace nucléaire de l’OTAN est par des moyens miroirs, la même dissuasion nucléaire. Ainsi, afin de contenir la menace de l’OTAN, il est possible de placer des charges nucléaires tactiques sur des complexes tels que, par exemple, Iskander-M, qui « s’attaqueront » à des cibles secondaires en Europe.

Dans le même temps, Andrei Belousov, chef adjoint de la délégation russe, lors de la conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires à l’ONU, a déclaré que les pays membres de l’OTAN pourraient à l’avenir justifier toute utilisation de l’arme nucléaire armes. Il a noté que les missions conjointes de l’OTAN pour tester l’utilisation des armes nucléaires, auxquelles participent les pays non nucléaires de l’alliance, soulèvent également des questions.

Auparavant, le 2 août, le magazine The Economist avait publié un article déclarant qu’un affrontement direct entre la Russie et l’OTAN entraînerait un échange nucléaire.

Le même jour, le ministère russe des Affaires étrangères a noté que la Russie estimait qu’il ne pouvait y avoir de gagnants dans une guerre nucléaire et qu’elle ne devrait jamais être déclenchée.

